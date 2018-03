Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5eed95fa-2525-4bb4-b75e-8d2213861ae3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több milliárd euró vándorolhatott közel-keleti vagy szingapúri számlákra, hogy aztán strómanokon keresztül befektetésnek álcázva jusson vissza Magyarországra, az ügyben az FBI is nyomoz – írja hétfői számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"Több milliárd euró vándorolhatott közel-keleti vagy szingapúri számlákra, hogy aztán strómanokon keresztül...","id":"20180326_Magyar_Nemzet_Unios_penzeket_sikkasztottak_arab_szamlakra_Magyarorszagrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eed95fa-2525-4bb4-b75e-8d2213861ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7730931b-720d-43ef-98b2-d393e7788967","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Magyar_Nemzet_Unios_penzeket_sikkasztottak_arab_szamlakra_Magyarorszagrol","timestamp":"2018. március. 26. 07:06","title":"Magyar Nemzet: Uniós pénzeket sikkasztottak arab számlákra Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754060b4-b85b-4e13-9263-eb5af2db67d7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy kezdetleges, konzervatív, jóléti rezsim kialakulásának vagyunk tanúi, amelynek alapvetése az egyenlőtlenségek elfogadása. A társadalmat rossz állapotában \"fagyasztotta be\" az Orbán-kormány, és túl nagy volt az ár, amit az emberek többsége fizetett ezért. Az oktatási rendszerben most sem zárkóznak fel a szegények, de arra a problémahalmazra, ami most jön, senki sem készült fel. Az Orbán-kormány társadalompolitikájának hatásáról beszélgettünk Kovách Imre és Czibere Ibolya szociológusokkal.","shortLead":"Egy kezdetleges, konzervatív, jóléti rezsim kialakulásának vagyunk tanúi, amelynek alapvetése az egyenlőtlenségek...","id":"20180326_kovach_czibere_tarsadalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754060b4-b85b-4e13-9263-eb5af2db67d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c18b66-f49c-4e37-9f72-8f10f803b936","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_kovach_czibere_tarsadalom","timestamp":"2018. március. 26. 17:30","title":"\"Nagyon nagy az ár, amit a társadalom fizet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30eff281-c527-4e4e-a614-d00edc9a20b4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kitört a szappan-gate a IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskolában: a szülők szerint nem tudnak kezet mosni a gyerekek, mert még az influenzaszezonban sem telt szappanra az iskolának. Legalábbis ezt a tájékoztatást kapták az iskola vezetésétől, utólag viszont a Klebelsberg Központ illetékese egyszerűen letagadta a problémát, szerintük folyamatosan biztosítják a gyerekeknek az alapvető tisztálkodás feltételeit. Az egyik szülő erre bement az iskolai mosdókba, és telefonjával felvette, mi a valóság.","shortLead":"Kitört a szappan-gate a IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskolában: a szülők szerint nem tudnak kezet...","id":"20180326_Szappanra_sem_telik_az_iskolanak_A_Klik_meghazudtolta_a_szuloket_videoval_vagtak_vissza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30eff281-c527-4e4e-a614-d00edc9a20b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffd5bf9-4539-4c9a-ab37-76f43c06cf35","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Szappanra_sem_telik_az_iskolanak_A_Klik_meghazudtolta_a_szuloket_videoval_vagtak_vissza","timestamp":"2018. március. 27. 08:00","title":"Szappanra sem telik az iskolának? A Klik meghazudtolta a szülőket, de visszavágtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK legújabb kampányfilmjében drámai aláfestőzenére eltorzított hanggal és arccal vallanak határon túli magyarok arról, a Fideszre szavaznak. Gyurcsány Ferenc szerint ezzel semmi baj, de azért hallják a kritikákat.","shortLead":"A DK legújabb kampányfilmjében drámai aláfestőzenére eltorzított hanggal és arccal vallanak határon túli magyarok...","id":"20180326_Gyurcsany_bevedte_a_gyuloletkeltonek_tartott_videojukat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73de44a-7417-4862-8466-7fdf6727a4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Gyurcsany_bevedte_a_gyuloletkeltonek_tartott_videojukat","timestamp":"2018. március. 26. 15:59","title":"Gyurcsány megvédte a DK gyűlöletkeltőnek tartott videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180326_Messi_felepult_a_combserulesebol_keddtol_ujra_palyara_lep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8d149e-6b09-41a3-886f-1167a6e6bbeb","keywords":null,"link":"/sport/20180326_Messi_felepult_a_combserulesebol_keddtol_ujra_palyara_lep","timestamp":"2018. március. 26. 19:25","title":"Messi felépült a combsérüléséből, keddtől újra pályára lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több adatunkra lát rá a Facebook, ha a vonatkozó beállításokat figyelmen kívül hagyjuk. A Cambridge Analytica-botrány miatt kialakult adatmentési hullám után derült csak ki, hogy az oldal akár azt is szemmel követi, hogy kivel és mennyi ideig telefonálunk, és hogy épp kinek küldünk vagy kitől kaptunk SMS-t. A Facebooknál azt mondják, ez teljesen normális.","shortLead":"Sokkal több adatunkra lát rá a Facebook, ha a vonatkozó beállításokat figyelmen kívül hagyjuk. A Cambridge...","id":"20180326_facebook_adatgyujtes_android_sms_hivaslista_cambridge_analytica","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5dfa70-7132-422a-b898-98e1986c9e79","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_facebook_adatgyujtes_android_sms_hivaslista_cambridge_analytica","timestamp":"2018. március. 26. 10:03","title":"Lebukott a Facebook: évek óta kémkedik az SMS-eink után, de arról is tudhatna, hogy mikor kivel telefonálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eff5061-5997-43e4-ad8d-6eafe20b2cc6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál főszervezője nemrég jelentette be, hogy a videószolgáltató filmjei nem vehetnek részt a 2018-as versenyprogramban.","shortLead":"A fesztivál főszervezője nemrég jelentette be, hogy a videószolgáltató filmjei nem vehetnek részt a 2018-as...","id":"20180325_Kitiltottak_a_cannesi_filmfesztivalrol_a_Netflix_filmjeit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eff5061-5997-43e4-ad8d-6eafe20b2cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11a429b-a32b-403b-990a-7c9c0a938f53","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Kitiltottak_a_cannesi_filmfesztivalrol_a_Netflix_filmjeit","timestamp":"2018. március. 25. 18:30","title":"Kitiltották a cannes-i filmfesztiválról a Netflix filmjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f795b359-b64e-47b5-884a-af55b8fc1fe1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A helyi választási bizottság elutasította az ellenzéki pártok és képviselők Orbán Viktor kormányfő óvodai látogatásai miatt tett kifogásait. Komárom-Esztergom megye 3-as számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága azt állapította meg: nem történt jogellenes kampánytevékenység.","shortLead":"A helyi választási bizottság elutasította az ellenzéki pártok és képviselők Orbán Viktor kormányfő óvodai látogatásai...","id":"20180325_Orban_egyelore_megmenekult_attol_hogy_jogellenesnek_nyilvanitsak_ovodai_kampanyolasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f795b359-b64e-47b5-884a-af55b8fc1fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b9d996-4da9-47df-873f-df7d76b3d780","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Orban_egyelore_megmenekult_attol_hogy_jogellenesnek_nyilvanitsak_ovodai_kampanyolasat","timestamp":"2018. március. 25. 23:57","title":"Orbán egyelőre megmenekült attól, hogy jogellenesnek nyilvánítsák óvodai kampányolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]