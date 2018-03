Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"015fa3da-02e9-4f11-8426-46b691ce7a2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Samsung-szabadalom megmutatja, milyen a valódi vezeték nélküli töltés, igaz, az ötlet nem is annyira új.","shortLead":"Egy Samsung-szabadalom megmutatja, milyen a valódi vezeték nélküli töltés, igaz, az ötlet nem is annyira új.","id":"20180326_samsung_szabadalom_vezetek_nelkuli_toltes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=015fa3da-02e9-4f11-8426-46b691ce7a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1895dd36-c20c-4f90-987f-689893fbb368","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_samsung_szabadalom_vezetek_nelkuli_toltes","timestamp":"2018. március. 27. 17:00","title":"Szabadalom már van: ilyen az igazi vezeték nélküli töltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2450312c-9589-4d41-9a44-618690d75c33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten minden bizonnyal beindul a téli-nyári abroncscserélés. Egy-két alap dologgal érdemes tisztában lenni. ","shortLead":"A héten minden bizonnyal beindul a téli-nyári abroncscserélés. Egy-két alap dologgal érdemes tisztában lenni. ","id":"20180326_Egy_oteves_gumi_is_lehet_uj_Tudja_mi_az_a_buvos_DOTszam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2450312c-9589-4d41-9a44-618690d75c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4234bd9c-95ef-46f7-8c38-d0a2c551b7f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_Egy_oteves_gumi_is_lehet_uj_Tudja_mi_az_a_buvos_DOTszam","timestamp":"2018. március. 26. 10:21","title":"Egy ötéves gumi is lehet új – tudja, mi az a bűvös DOT-szám?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501bcca3-900d-404a-8714-e7d3f83a5b67","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A munkahelyi alvás, de még akár egy hosszabb, pihentető séta is az épületen kívül tabunak számít sok hazai munkáltató számára. Holott nem egy kutatás bizonyítja, hogy a munkahelyi pihenés és alvás nem csak a dolgozó, de a hosszú távú munkáltatói célok szempontjából is nagyon hasznos lehet. Mi bizonyítja ezt? És hogy állnak magyar cégvezetők a munka közbeni relaxációval? ","shortLead":"A munkahelyi alvás, de még akár egy hosszabb, pihentető séta is az épületen kívül tabunak számít sok hazai munkáltató...","id":"sedacurforte_20180322_mit_szolna_a_fonoke_ha_most_fel_orara_lefekudne_aludni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=501bcca3-900d-404a-8714-e7d3f83a5b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a3297d-82fc-439f-8d22-ddd9b45bb792","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180322_mit_szolna_a_fonoke_ha_most_fel_orara_lefekudne_aludni","timestamp":"2018. március. 26. 07:05","title":"Az ön főnöke mit szólna, ha most fél órára lefeküdne aludni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Jogellenes határozatokat hozott Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke – mondta ki a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (BKMB) abban a perben, amit az elismert büntetőbíró, Vasvári Csaba – akit a közelmúltban az Országos Bírói Tanács tagjává is megválasztottak – indított Handó ellen, mondván önkényesen válogat a bírók között. Ebben egyetértett vele a munkaügyi bíróság is, amely szerint a joggal való visszaélés egyértelműen alátámasztható azoknál az álláspályázatoknál, amelyeket bár papíron \"megnyert\" Vasvári, mégsem nevezték ki táblabíróvá.","shortLead":"Jogellenes határozatokat hozott Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke – mondta ki a Budapest Környéki...","id":"20180326_Birosag_mondta_ki_hogy_visszaelt_a_jogaval_Hando_Tunde","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7aec7a-fa51-40f3-b6eb-3477cdf1cebf","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Birosag_mondta_ki_hogy_visszaelt_a_jogaval_Hando_Tunde","timestamp":"2018. március. 26. 10:33","title":"Bíróság mondta ki, hogy visszaélt a jogával Handó Tünde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK legújabb kampányfilmjében drámai aláfestőzenére eltorzított hanggal és arccal vallanak határon túli magyarok arról, a Fideszre szavaznak. Gyurcsány Ferenc szerint ezzel semmi baj, de azért hallják a kritikákat.","shortLead":"A DK legújabb kampányfilmjében drámai aláfestőzenére eltorzított hanggal és arccal vallanak határon túli magyarok...","id":"20180326_Gyurcsany_bevedte_a_gyuloletkeltonek_tartott_videojukat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73de44a-7417-4862-8466-7fdf6727a4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Gyurcsany_bevedte_a_gyuloletkeltonek_tartott_videojukat","timestamp":"2018. március. 26. 15:59","title":"Gyurcsány megvédte a DK gyűlöletkeltőnek tartott videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok számára, akik inkább dolgoznának még a nyugdíj helyett, a jogszabály lehetővé teszi a nyugellátás folyósítás nélküli megállapítását.","shortLead":"Azok számára, akik inkább dolgoznának még a nyugdíj helyett, a jogszabály lehetővé teszi a nyugellátás folyósítás...","id":"20180327_Vacak_lenne_a_nyugdija_inkabb_tovabb_dolgozna_Erre_figyeljen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2618ddc3-b33c-43cd-aedd-6d3381a4bcf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Vacak_lenne_a_nyugdija_inkabb_tovabb_dolgozna_Erre_figyeljen","timestamp":"2018. március. 27. 11:36","title":"Vacak lenne a nyugdíja, inkább tovább dolgozna? Erre figyeljen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szörnyű haláleset történt Horvátországban.","shortLead":"Szörnyű haláleset történt Horvátországban.","id":"20180325_Osszeesett_es_meghalt_a_palyan_egy_25_eves_focista","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3601e2f9-e85a-4586-a39e-7482e42dd987","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Osszeesett_es_meghalt_a_palyan_egy_25_eves_focista","timestamp":"2018. március. 25. 21:44","title":"Összeesett és meghalt a pályán egy 25 éves focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8beb385c-bf70-43e8-8450-88d317c0aa3c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ziggy Marley, Joss Stone, Amy Macdonald és Aloe Blacc, az operaszíntér kiválóságai közül José Cura, Miklósa Erika, Ramón Vargas és Rost Andrea is fellép a jubiláló, 15 éves VeszprémFest nagyszínpadán július 11-től 14-ig.","shortLead":"Ziggy Marley, Joss Stone, Amy Macdonald és Aloe Blacc, az operaszíntér kiválóságai közül José Cura, Miklósa Erika...","id":"20180327_Vilagsztarok_jonnek_a_VeszpremFestre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8beb385c-bf70-43e8-8450-88d317c0aa3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67e5418-dfb2-47fb-82e9-bfeeeb41bd81","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_Vilagsztarok_jonnek_a_VeszpremFestre","timestamp":"2018. március. 27. 12:07","title":"Világsztárok jönnek a VeszprémFestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]