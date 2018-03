Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30eff281-c527-4e4e-a614-d00edc9a20b4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kitört a szappan-gate a IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskolában: a szülők szerint nem tudnak kezet mosni a gyerekek, mert még az influenzaszezonban sem telt szappanra az iskolának. Legalábbis ezt a tájékoztatást kapták az iskola vezetésétől, utólag viszont a Klebelsberg Központ illetékese egyszerűen letagadta a problémát, szerintük folyamatosan biztosítják a gyerekeknek az alapvető tisztálkodás feltételeit. Az egyik szülő erre bement az iskolai mosdókba, és telefonjával felvette, mi a valóság.","shortLead":"Kitört a szappan-gate a IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskolában: a szülők szerint nem tudnak kezet...","id":"20180326_Szappanra_sem_telik_az_iskolanak_A_Klik_meghazudtolta_a_szuloket_videoval_vagtak_vissza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30eff281-c527-4e4e-a614-d00edc9a20b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffd5bf9-4539-4c9a-ab37-76f43c06cf35","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Szappanra_sem_telik_az_iskolanak_A_Klik_meghazudtolta_a_szuloket_videoval_vagtak_vissza","timestamp":"2018. március. 27. 08:00","title":"Szappanra sem telik az iskolának? A Klik meghazudtolta a szülőket, de visszavágtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament CONT, azaz költségvetés-ellenőrzési bizottsága után a nőjogi is elmarasztalta Magyarországot. A nemek közti esélyegyenlőség a családpolitikára szűkül, a civileket támadó szabályozás pedig a nőjogi szervezetek működésére is rossz hatással van.



","shortLead":"Az Európai Parlament CONT, azaz költségvetés-ellenőrzési bizottsága után a nőjogi is elmarasztalta Magyarországot...","id":"20180327_Ujabb_pofon_az_EUtol_egy_nap_alatt_a_masodik__a_nojogi_bizottsag_is_biral","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f80a59-733c-48d2-94fa-ebe03f6e5888","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Ujabb_pofon_az_EUtol_egy_nap_alatt_a_masodik__a_nojogi_bizottsag_is_biral","timestamp":"2018. március. 27. 18:16","title":"Újabb pofon az EU-tól, egy nap alatt a második - a nőjogi bizottság is bírál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84508d62-5773-4ea1-9203-6927b128998d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videó főszereplője a jelek szerint jól ismeri a KRESZ-t, legalábbis egy részét egészen biztosan.","shortLead":"A videó főszereplője a jelek szerint jól ismeri a KRESZ-t, legalábbis egy részét egészen biztosan.","id":"20180326_gyalogatkelohely_kutya_autos_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84508d62-5773-4ea1-9203-6927b128998d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb4b6f-9f98-4279-b9af-a7feae98f77e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_gyalogatkelohely_kutya_autos_video","timestamp":"2018. március. 26. 15:21","title":"Ez a kutya olyan szabályosan közlekedik, hogy sokan példát vehetnének róla – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Karácsonykor a 60 forintos ár sem volt ritka, most a legdrágább sem kerül majd többe 50 forintnál. ","shortLead":"Karácsonykor a 60 forintos ár sem volt ritka, most a legdrágább sem kerül majd többe 50 forintnál. ","id":"20180327_Husvetra_lejjebb_megy_a_tojas_ara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f0ae1f-df45-418b-bc6a-75cbf7469cf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Husvetra_lejjebb_megy_a_tojas_ara","timestamp":"2018. március. 27. 06:05","title":"Húsvétra lejjebb megy a tojás ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf6d146-4944-4462-a7d9-d6b22e4458ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Új mumust dobott be a közbeszédbe a Szabadkán kampányoló Orbán Viktor. Állította: ha nem nemzeti érzelmű, hanem internacionalista kormányunk lesz Magyarországnak, akkor a határvédő kerítést le fogják bontani és elfogadják a brüsszeli diktátumokat.","shortLead":"Új mumust dobott be a közbeszédbe a Szabadkán kampányoló Orbán Viktor. Állította: ha nem nemzeti érzelmű, hanem...","id":"20180326_orban_a_magyar_veszelyeztetett_fajta_az_internacionalista_kormany_reme_fenyegeti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf6d146-4944-4462-a7d9-d6b22e4458ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d3a728-0273-44aa-ba57-9f88199f9153","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_orban_a_magyar_veszelyeztetett_fajta_az_internacionalista_kormany_reme_fenyegeti","timestamp":"2018. március. 26. 21:19","title":"Orbán: A magyar veszélyeztetett fajta, az internacionalista kormány réme fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473e1734-3013-4a40-af58-a638925f2eb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejlettebb arcfelimeréssel, sokkal jobb fényképezési képességekkel ruházhatja fel az okostelefonokat a Samsung most bejelentett alkalmazásprocesszora.","shortLead":"Fejlettebb arcfelimeréssel, sokkal jobb fényképezési képességekkel ruházhatja fel az okostelefonokat a Samsung most...","id":"20180327_samsung_exynos7_series_9610_processzor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=473e1734-3013-4a40-af58-a638925f2eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c371b33d-456c-44e1-af45-f20eca4b2f2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_samsung_exynos7_series_9610_processzor","timestamp":"2018. március. 27. 13:00","title":"Készített valamit a Samsung: még jobbak lesznek az okostelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kazahsztán elleni megalázó vereség előtt templomba is elvitte a labdarúgó-válogatott tagjait a szövetségi kapitány. A keddi, skótok elleni találkozó előtt nincs idő ilyesmire.","shortLead":"A Kazahsztán elleni megalázó vereség előtt templomba is elvitte a labdarúgó-válogatott tagjait a szövetségi kapitány...","id":"20180326_magyar_skot_felkeszulesi_leekens","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c746e7-b569-4339-a31e-65b074ee28c2","keywords":null,"link":"/sport/20180326_magyar_skot_felkeszulesi_leekens","timestamp":"2018. március. 26. 08:39","title":"A templom nem jött be: kikapcsolódás helyett felkészül a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672971cc-49a8-48b9-88c9-f59088a80c2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bosszantotta az önkormányzatot, hogy a tulajdonos építőanyagot tárolt a termőföldön.","shortLead":"Bosszantotta az önkormányzatot, hogy a tulajdonos építőanyagot tárolt a termőföldön.","id":"20180327_A_Kuria_semmisitette_meg_a_szemelyre_szabott_balatonfuredi_foldadot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=672971cc-49a8-48b9-88c9-f59088a80c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ad13a9-4c77-45a4-ac43-4a54dfa689c1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180327_A_Kuria_semmisitette_meg_a_szemelyre_szabott_balatonfuredi_foldadot","timestamp":"2018. március. 27. 09:59","title":"A Kúria semmisítette meg a személyre szabott balatonfüredi földadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]