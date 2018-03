Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Xiaomi Mi A1 több tekintetben is hasonló adottságokkal rendelkezik, mint az adott esetben négyszer többe kerülő riválisai, frissesség fronton pedig még rá is ver azokra. Kipróbáltuk. 2018. március. 27. 14:35 Ár-érték bajnok mobilra vágyik? Teszteltünk egyet A NASA nyáron startoló szondájában lesz egy miniatűr memóriakártya, amelyre felviszik mindenki nevét, aki szeretné. Mutatjuk, mit kell kitölteni – egy perc az egész. 2018. március. 27. 15:03 Az ön nevét is elviszi a NASA a Nap közelébe, ha kitölti ezt a rövid űrlapot Folytatódik a történész-vita. 2018. március. 27. 09:44 Még egyszer Hóman antiszemitizmusáról Az ózdi polgármester és Vona Gábor kijelentéseire hívják fel a figyelmet a telefonos kampányban. ","shortLead":"Az ózdi polgármester és Vona Gábor kijelentéseire hívják fel a figyelmet a telefonos kampányban. 2018. március. 28. 08:32 Robothangon beszél a Jobbik ellen a Fidesz A mezőtúri gyerek engedély nélkül ment el lakhelyéről, azóta nem adott magáról életjelet. 2018. március. 28. 06:31 Eltűnt egy 12 éves fiú Negyven éve áll használaton kívül, de mintha száz éve nem nyúltak volna hozzá. 2018. március. 28. 09:26 Ez a steampunk-turizmus fellegvára A sofőrt elkapták, a járművet lefoglalták. 2018. március. 28. 14:31 Nagy fogást ünnepelhetnek a csengersimai rendőrök Véget vet a trükközésnek Brüsszel. 2018. március. 28. 15:46 Sokat használja a kártyáját külföldön? Ennek örülni fog