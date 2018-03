Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3723c793-fa96-4801-b02f-0375d76e9a07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Iszlám Közösség kétségbeesett közleményt adott ki, miután az iszlamofób gyűlöletkampány nem csillapodik. A közösség a hallgató pártokat is elítéli.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Iszlám Közösség kétségbeesett közleményt adott ki, miután az iszlamofób gyűlöletkampány nem csillapodik...","id":"20180327_Gyilkossaggal_es_gyujtogatassal_fenyegetik_a_magyar_muszlimokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3723c793-fa96-4801-b02f-0375d76e9a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebff65ac-4c7f-419a-b060-86488288f2e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Gyilkossaggal_es_gyujtogatassal_fenyegetik_a_magyar_muszlimokat","timestamp":"2018. március. 27. 17:07","title":"Gyilkossággal és gyújtogatással fenyegetik a magyar muszlimokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d8a0db-1ab5-42b8-b7dc-99f3c1d0df76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180326_Szivarvanyos_holegballonon_hirdeti_magat_a_Jobbik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d8a0db-1ab5-42b8-b7dc-99f3c1d0df76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85978a42-f6a7-47c9-9ec2-12eb5ceee677","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Szivarvanyos_holegballonon_hirdeti_magat_a_Jobbik","timestamp":"2018. március. 26. 16:47","title":"Szivárványos hőlégballonon hirdeti magát a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180327_A_hanyas_is_sokszinu__Deutsch_reagalt_az_uj_kormanyplakatokat_ert_vadra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e176d8d9-14b2-4f3f-ae01-fbb25c64078c","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_hanyas_is_sokszinu__Deutsch_reagalt_az_uj_kormanyplakatokat_ert_vadra","timestamp":"2018. március. 27. 15:19","title":"A hányás is sokszínű - Deutsch reagált az új kormányplakátokat ért vádra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól már többnyire erősen vagy közepesen felhős lesz az ég – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.","shortLead":"Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól már többnyire erősen vagy közepesen felhős lesz az ég – olvasható...","id":"20180328_nem_csalas_nem_amitas_itt_a_tavasz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f241f7b-37eb-48be-a5c4-c32feede8f65","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_nem_csalas_nem_amitas_itt_a_tavasz","timestamp":"2018. március. 28. 06:29","title":"Nem csalás, nem ámítás: itt a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b93d106-7c81-4237-ae74-97750026de6f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az üzletvezetők szerint elfáradtak, ám nem a hosszú ideje tartó süteménygyártásban, hanem \"az egyéb nehézségekben\". Emellett a munkaerőhiány, valamint a tanulni akarás hiánya is gond volt. ","shortLead":"Az üzletvezetők szerint elfáradtak, ám nem a hosszú ideje tartó süteménygyártásban, hanem \"az egyéb nehézségekben\"...","id":"20180327_Ki_nem_talalna_miert_zart_be_Budapest_egyik_legjobb_cukraszdaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b93d106-7c81-4237-ae74-97750026de6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8768cd51-adbe-4b32-a12b-56e1bd9cc85e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180327_Ki_nem_talalna_miert_zart_be_Budapest_egyik_legjobb_cukraszdaja","timestamp":"2018. március. 27. 08:41","title":"Ki nem találná, miért zárt be Budapest egyik legjobb cukrászdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"csengeri háztartásbeli\" ügyvédje, Helmeczy László olyan, eddig nem ismert okiratról beszélt, amely Kósa Lajost még érzékenyebben érintheti.","shortLead":"A \"csengeri háztartásbeli\" ügyvédje, Helmeczy László olyan, eddig nem ismert okiratról beszélt, amely Kósa Lajost még...","id":"20180326_kosa_lajos_helmeczy_laszlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d822840a-4f95-4e02-8205-b093f8a066c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_kosa_lajos_helmeczy_laszlo","timestamp":"2018. március. 26. 21:46","title":"A csengeri nő ügyvédje szerint van egy súlyosabb dokumentum Kósa Lajosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A balesetet szenvedett férfi oylan súlyosan sérült, hogy a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"A balesetet szenvedett férfi oylan súlyosan sérült, hogy a helyszínen életét vesztette.","id":"20180326_halalos_baleset_szomod","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8214399-c1ff-4ab7-8aa1-7560059231c7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180326_halalos_baleset_szomod","timestamp":"2018. március. 26. 22:27","title":"Halálos baleset történt Szomódnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeed4dde-8013-416c-b44c-a406fcddb009","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elhunyt Demján Sándor – közölte kedden délután a Gránit Pólus csoport a család tájékoztatása alapján.","shortLead":"Elhunyt Demján Sándor – közölte kedden délután a Gránit Pólus csoport a család tájékoztatása alapján.","id":"20180327_meghalt_demjan_sandor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeed4dde-8013-416c-b44c-a406fcddb009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f135a606-153a-403d-980e-cd2f9a8f34fb","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_meghalt_demjan_sandor","timestamp":"2018. március. 27. 16:46","title":"Meghalt Demján Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]