[{"available":true,"c_guid":"9e576f71-4e2a-4ead-bb58-07445a5b029a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig csak arról beszéltek a fideszesek, hogy az ellenzék közel százmilliárd forintot szánna a bevándorlásra, de most Orbán emelte a tétet.","shortLead":"Eddig csak arról beszéltek a fideszesek, hogy az ellenzék közel százmilliárd forintot szánna a bevándorlásra, de most...","id":"20180327_Orban_ha_az_ellenzek_nyerne_az_orszag_osszes_penzet_a_bevandorlokra_szannak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e576f71-4e2a-4ead-bb58-07445a5b029a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f81b740-a37d-4c25-a965-f4f9d1310f9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Orban_ha_az_ellenzek_nyerne_az_orszag_osszes_penzet_a_bevandorlokra_szannak","timestamp":"2018. március. 27. 13:24","title":"Orbán: Ha az ellenzék nyerne, az ország összes pénzét a bevándorlókra szánnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d0ac99-5987-48d4-837b-fc37c92a26fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csatlakozik a Főtaxi a választás hétvégéjére tervezett taxis demonstrációhoz.","shortLead":"Nem csatlakozik a Főtaxi a választás hétvégéjére tervezett taxis demonstrációhoz.","id":"20180327_A_Fotaxi_nem_all_be_az_Uber_kinyiroi_melle_a_tervezett_repteri_blokadban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d0ac99-5987-48d4-837b-fc37c92a26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0ad5c2-2afb-4e9b-893e-e62cda0d22e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_A_Fotaxi_nem_all_be_az_Uber_kinyiroi_melle_a_tervezett_repteri_blokadban","timestamp":"2018. március. 27. 17:26","title":"A Főtaxi nem áll be az Uber kinyírói mellé a tervezett reptéri blokádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171250c7-0e7d-4b31-acf1-9ad2bac5ae35","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Francoise Nyssen francia kulturális miniszter ötlete volt, hogy rendezzenek egy nagy utazó kiállítást, amellyel felvennék a harcot a kulturális szegregáció ellen. Szakemberek szerint azonban lehetetlen olyan hasonlóan biztonságos tárolót készíteni a festménynek, amelyben most is őrzik.","shortLead":"Francoise Nyssen francia kulturális miniszter ötlete volt, hogy rendezzenek egy nagy utazó kiállítást, amellyel...","id":"20180327_louvre_sehova_sem_viszik_a_mona_lisat_meg_a_muzeum_epuleten_belul_sem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=171250c7-0e7d-4b31-acf1-9ad2bac5ae35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d0fef8-4371-4995-871f-01eaa0ba2619","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_louvre_sehova_sem_viszik_a_mona_lisat_meg_a_muzeum_epuleten_belul_sem","timestamp":"2018. március. 27. 17:37","title":"Louvre: Sehova sem viszik a Mona Lisát, még a múzeum épületén belül sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6897eac-9f05-426c-a187-322487eccc1b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges múmiát rejthet az a 2500 éves egyiptomi fakoporsó, melyről 150 éve kijelentették, hogy üres – állapították meg ausztrál kutatók.","shortLead":"Különleges múmiát rejthet az a 2500 éves egyiptomi fakoporsó, melyről 150 éve kijelentették, hogy üres – állapították...","id":"20180328_egyiptomi_fakoporso_mumia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6897eac-9f05-426c-a187-322487eccc1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e068e5-1351-482c-8dc8-3ca7c9859c26","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_egyiptomi_fakoporso_mumia","timestamp":"2018. március. 28. 06:03","title":"Különleges múmiát rejthet az a 2500 éves egyiptomi koporsó, melyről 157 éve kijelentették, hogy üres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f462878a-4af3-4863-bb72-5805ea4e8332","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kaposvári, a debreceni, a veszprémi, a győri, a szolnoki színház, valamint a Nemzeti Színház és a Thália Színház is megújul a kormányzati támogatásból.","shortLead":"A kaposvári, a debreceni, a veszprémi, a győri, a szolnoki színház, valamint a Nemzeti Színház és a Thália Színház is...","id":"20180327_Negyven_milliard_forintot_kap_ot_videki_es_ket_budapesti_szinhaz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f462878a-4af3-4863-bb72-5805ea4e8332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12feb082-cd9e-4388-b374-5111160dec3d","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_Negyven_milliard_forintot_kap_ot_videki_es_ket_budapesti_szinhaz","timestamp":"2018. március. 27. 12:20","title":"Negyven milliárd forintot kap öt vidéki és két budapesti színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8beb385c-bf70-43e8-8450-88d317c0aa3c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ziggy Marley, Joss Stone, Amy Macdonald és Aloe Blacc, az operaszíntér kiválóságai közül José Cura, Miklósa Erika, Ramón Vargas és Rost Andrea is fellép a jubiláló, 15 éves VeszprémFest nagyszínpadán július 11-től 14-ig.","shortLead":"Ziggy Marley, Joss Stone, Amy Macdonald és Aloe Blacc, az operaszíntér kiválóságai közül José Cura, Miklósa Erika...","id":"20180327_Vilagsztarok_jonnek_a_VeszpremFestre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8beb385c-bf70-43e8-8450-88d317c0aa3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67e5418-dfb2-47fb-82e9-bfeeeb41bd81","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_Vilagsztarok_jonnek_a_VeszpremFestre","timestamp":"2018. március. 27. 12:07","title":"Világsztárok jönnek a VeszprémFestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szemünk mellett a telefon akkumulátorát is kíméli a mobilos YouTube-hoz elkészített éjszakai felület. A funkció aktiválásához csupán frissíteni kell az alkalmazást, és máris megjelenik a megfelelő kapcsoló.","shortLead":"Szemünk mellett a telefon akkumulátorát is kíméli a mobilos YouTube-hoz elkészített éjszakai felület. A funkció...","id":"20180327_youtube_sotet_tema_bekapcsolas_ejszakai_mod","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcaa584-5058-431d-ba93-b59de30fc263","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_youtube_sotet_tema_bekapcsolas_ejszakai_mod","timestamp":"2018. március. 27. 08:03","title":"Ha ezt bekapcsolja a YouTube-on, tovább üzemel majd a telefonja és még a szemét is védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK legújabb kampányfilmjében drámai aláfestőzenére eltorzított hanggal és arccal vallanak határon túli magyarok arról, a Fideszre szavaznak. Gyurcsány Ferenc szerint ezzel semmi baj, de azért hallják a kritikákat.","shortLead":"A DK legújabb kampányfilmjében drámai aláfestőzenére eltorzított hanggal és arccal vallanak határon túli magyarok...","id":"20180326_Gyurcsany_bevedte_a_gyuloletkeltonek_tartott_videojukat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73de44a-7417-4862-8466-7fdf6727a4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Gyurcsany_bevedte_a_gyuloletkeltonek_tartott_videojukat","timestamp":"2018. március. 26. 15:59","title":"Gyurcsány megvédte a DK gyűlöletkeltőnek tartott videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]