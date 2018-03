Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fa23177-7e4f-4233-93f0-ce7d15f8b5bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szöuli média keddi híradásai szerint feltehetően nem Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, hanem a húga látogatott Kínába azzal különvonattal, amely vasárnap érkezett egy pekingi pályaudvarra.","shortLead":"A szöuli média keddi híradásai szerint feltehetően nem Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, hanem a húga látogatott...","id":"20180327_Allitolag_nem_Kim_Dzsong_Un_hanem_a_huga_erkezett_titokban_Kinaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa23177-7e4f-4233-93f0-ce7d15f8b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e4049d-c100-4c31-8295-20646b96390d","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Allitolag_nem_Kim_Dzsong_Un_hanem_a_huga_erkezett_titokban_Kinaba","timestamp":"2018. március. 27. 06:14","title":"Állítólag nem Kim Dzsong Un, hanem a húga érkezett titokban Kínába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c534edb6-ce4f-420b-a56f-d6703e5a29eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jimmy Carter volt amerikai elnök Trump döntését eddigi rövid elnöksége egyik legsúlyosabb tévedésének nevezte. ","shortLead":"Jimmy Carter volt amerikai elnök Trump döntését eddigi rövid elnöksége egyik legsúlyosabb tévedésének nevezte. ","id":"20180327_Egy_volt_elnok_szerint_Trump_uj_tanacsadoja_katasztrofa_az_orszagnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c534edb6-ce4f-420b-a56f-d6703e5a29eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623c2ee2-df45-444e-8922-375ae1ce0760","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Egy_volt_elnok_szerint_Trump_uj_tanacsadoja_katasztrofa_az_orszagnak","timestamp":"2018. március. 27. 06:25","title":"Egy volt elnök szerint Trump új tanácsadója \"katasztrófa az országnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cc9631-8fb5-4ef4-81e5-f8a7aa0a7913","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Látványos kampányesemények helyett az ajtótól ajtóig-módszer a divat Szegeden. Némi plakátháború és pörkölt, sör, virsli azért akad, de inkább a személyes kapcsolatra gyúrnak a pártok.","shortLead":"Látványos kampányesemények helyett az ajtótól ajtóig-módszer a divat Szegeden. Némi plakátháború és pörkölt, sör...","id":"20180327_szeged_kampany_valasztas_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29cc9631-8fb5-4ef4-81e5-f8a7aa0a7913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ace7b84-80d4-4e72-82dc-9e3ab8e743e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_szeged_kampany_valasztas_2018","timestamp":"2018. március. 27. 18:02","title":"Kampány van a mi utcánkban: Szegeden a kutyapárti jelölthöz csöngetett be a fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Győrben, Veszprémben és Székesfehérváron 11-19 százalékkal, jóval 300 ezer forint fölé mentek az átlagos négyzetméterárak, és 15 százalékkal rövidült az értékesítés ideje is.\r

","shortLead":"Győrben, Veszprémben és Székesfehérváron 11-19 százalékkal, jóval 300 ezer forint fölé mentek az átlagos...","id":"20180328_Gyorsabban_elkelnek_pedig_nagyon_megdragultak_a_videki_lakasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09354eb7-dadd-49b2-823d-1c23c2c7288f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_Gyorsabban_elkelnek_pedig_nagyon_megdragultak_a_videki_lakasok","timestamp":"2018. március. 28. 09:16","title":"Gyorsabban elkelnek, pedig nagyon megdrágultak a vidéki lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A balesetet szenvedett férfi oylan súlyosan sérült, hogy a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"A balesetet szenvedett férfi oylan súlyosan sérült, hogy a helyszínen életét vesztette.","id":"20180326_halalos_baleset_szomod","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8214399-c1ff-4ab7-8aa1-7560059231c7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180326_halalos_baleset_szomod","timestamp":"2018. március. 26. 22:27","title":"Halálos baleset történt Szomódnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Karácsonykor a 60 forintos ár sem volt ritka, most a legdrágább sem kerül majd többe 50 forintnál. ","shortLead":"Karácsonykor a 60 forintos ár sem volt ritka, most a legdrágább sem kerül majd többe 50 forintnál. ","id":"20180327_Husvetra_lejjebb_megy_a_tojas_ara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f0ae1f-df45-418b-bc6a-75cbf7469cf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Husvetra_lejjebb_megy_a_tojas_ara","timestamp":"2018. március. 27. 06:05","title":"Húsvétra lejjebb megy a tojás ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3436e498-2f76-42b0-95c7-e8de020be738","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kedden már részt vett a Bayern München edzésén. ","shortLead":"Kedden már részt vett a Bayern München edzésén. ","id":"20180327_Makacs_serulese_utan_mar_ujra_kocog_Neuer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3436e498-2f76-42b0-95c7-e8de020be738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca42b71-3cc4-4a3a-98bc-f4576ad9c324","keywords":null,"link":"/sport/20180327_Makacs_serulese_utan_mar_ujra_kocog_Neuer","timestamp":"2018. március. 27. 13:17","title":"Makacs sérülése után már újra kocog Neuer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855dff93-2499-447d-bbe2-8e6ad95e9ff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 73 éves férfi azt állítja, a tárca nélküli miniszter miatt veszítette el az állását.","shortLead":"A 73 éves férfi azt állítja, a tárca nélküli miniszter miatt veszítette el az állását.","id":"20180328_kirugtak_a_varoshazi_portast_aki_kosa_lajos_pecsi_latogatasakor_volt_szolgalatban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=855dff93-2499-447d-bbe2-8e6ad95e9ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d854b73d-a3a1-4faf-ab27-453955efd980","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_kirugtak_a_varoshazi_portast_aki_kosa_lajos_pecsi_latogatasakor_volt_szolgalatban","timestamp":"2018. március. 28. 07:31","title":"Kirúgták a városházi portást, aki Kósa Lajos pécsi látogatásakor volt szolgálatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]