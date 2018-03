Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szekszárdi fórumán cáfolta, hogy el akarnák bontani a határvédő kerítést, menekülteket telepítenének be, és a kötelező kvótát sem támogatják.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szekszárdi fórumán cáfolta, hogy el akarnák bontani a határvédő kerítést...","id":"20180327_karacsony_gergelyek_feljelentest_tesznek_a_fidesz_tiz_hamis_allitasa_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be2cdab-8ba7-4cb4-b522-6a4808322e6f","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_karacsony_gergelyek_feljelentest_tesznek_a_fidesz_tiz_hamis_allitasa_miatt","timestamp":"2018. március. 27. 21:55","title":"Karácsony Gergelyék feljelentést tesznek a Fidesz \"tíz hamis állítása\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig az Egyesült Államokban tesztelték a hírfolyam új algoritmusát, ami a helyi hírek terjedését segíti. Hétfőn a világ minden részén – köztük természetesen Magyarországon is – bevezették az újdonságot.","shortLead":"Eddig az Egyesült Államokban tesztelték a hírfolyam új algoritmusát, ami a helyi hírek terjedését segíti. Hétfőn...","id":"20180327_facebook_hirfolyam_valtozas_helyi_hirek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e688d9-024f-4adf-8b0e-5123bc683ce1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_facebook_hirfolyam_valtozas_helyi_hirek","timestamp":"2018. március. 27. 12:03","title":"Észrevette már? Megváltoztatták a Facebook hírfolyamát, Magyarországra is elért az újítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46a4b60-dea8-40ec-865b-d2b9b9c0bfa0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Apátfalván kampányoló miniszter állította: az EU és a mögötte állók mindent megtesznek azért, hogy Kelet-Európában a külföldiek korlátozás nélkül szerezhessenek földet.","shortLead":"Az Apátfalván kampányoló miniszter állította: az EU és a mögötte állók mindent megtesznek azért, hogy Kelet-Európában...","id":"20180326_lazar_a_fidesz_tobbet_tett_a_magyar_gazdakert_mint_barki_mas_az_elmult_30_evben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e46a4b60-dea8-40ec-865b-d2b9b9c0bfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8817aded-785c-476e-9d0f-2c5ea8ec5dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_lazar_a_fidesz_tobbet_tett_a_magyar_gazdakert_mint_barki_mas_az_elmult_30_evben","timestamp":"2018. március. 26. 21:50","title":"Lázár: A Fidesz többet tett a magyar gazdákért, mint bárki más az elmúlt 30 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cc8ced-65c7-4a3f-b44c-0a391078f3d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2015 novemberében a terroristák 89 embert lőttek agyon az Eagles Of Death Metal (EODM) fellépésén a Bataclan kubban. A támadás óta Hughes több interjút is adott, amelyekben hibáztatta a francia fegyverviselési törvényeket, sőt, a klub személyzetét is, akik szerinte hanyagságukkal járultak hozzá a tragédia bekövetkezéséhez.","shortLead":"2015 novemberében a terroristák 89 embert lőttek agyon az Eagles Of Death Metal (EODM) fellépésén a Bataclan kubban...","id":"20180326_Az_Eagles_of_Death_Metal_frontembere_szerint_szanalmasak_a_fegyvertartas_szigoritasaert_tuntetok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89cc8ced-65c7-4a3f-b44c-0a391078f3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0571cd1-9f7f-4862-b8ed-bf3a31f7cf1a","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Az_Eagles_of_Death_Metal_frontembere_szerint_szanalmasak_a_fegyvertartas_szigoritasaert_tuntetok","timestamp":"2018. március. 26. 14:58","title":"Ott volt a Bataclanban a merényletnél, de szerinte szánalmasak a fegyvertartás szigorításáért tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a04160-82be-4a12-b7fd-f74249611f16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy kijelölt szöveg elmentése nem túl nehéz, esetenként szükség lehet arra, hogy képként mentsük azt el. Ebben segíthet az alábbi Chrome-bővítmény.","shortLead":"Bár egy kijelölt szöveg elmentése nem túl nehéz, esetenként szükség lehet arra, hogy képként mentsük azt el. Ebben...","id":"20180326_igy_csinalhat_kepet_egy_kijelolt_szovegbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33a04160-82be-4a12-b7fd-f74249611f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0476a5-2c97-4e4b-84d8-a502ad8f3c72","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_igy_csinalhat_kepet_egy_kijelolt_szovegbol","timestamp":"2018. március. 26. 14:03","title":"Érdekes trükk: így csinálhat képet egy kijelölt szövegből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b76c86-8a66-4f56-897d-7529d22e40e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jogsértő reklám miatt büntetett a GVH, 78 millió forintot fizethet a Telenor.","shortLead":"Jogsértő reklám miatt büntetett a GVH, 78 millió forintot fizethet a Telenor.","id":"20180326_Megteveszto_volt_a_Telenor_reklamja_78_millio_forintra_buntettek_a_ceget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67b76c86-8a66-4f56-897d-7529d22e40e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a800d932-f940-4fb1-a0b9-2b7c493a7f57","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Megteveszto_volt_a_Telenor_reklamja_78_millio_forintra_buntettek_a_ceget","timestamp":"2018. március. 26. 11:28","title":"Megtévesztő volt a Telenor reklámja, 78 millió forintra büntették a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Karácsonykor a 60 forintos ár sem volt ritka, most a legdrágább sem kerül majd többe 50 forintnál. ","shortLead":"Karácsonykor a 60 forintos ár sem volt ritka, most a legdrágább sem kerül majd többe 50 forintnál. ","id":"20180327_Husvetra_lejjebb_megy_a_tojas_ara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f0ae1f-df45-418b-bc6a-75cbf7469cf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Husvetra_lejjebb_megy_a_tojas_ara","timestamp":"2018. március. 27. 06:05","title":"Húsvétra lejjebb megy a tojás ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c2ac69-5ae3-4984-9208-44845b89927b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdák attól tartottak, hogy a téli végi melegben fejlődésnek indul a szőlő, beindul a nedvkeringés, majd a fagy kárt okoz. Ilyen azonban nem történt idén sem a mátrai, sem az egri borvidéken.","shortLead":"A gazdák attól tartottak, hogy a téli végi melegben fejlődésnek indul a szőlő, beindul a nedvkeringés, majd a fagy kárt...","id":"20180326_megkimelte_a_fagy_az_egri_szolot_sot_a_marciusi_hideg_meg_jol_is_jott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c2ac69-5ae3-4984-9208-44845b89927b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658aa623-165f-494b-b128-34e0f885f53b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_megkimelte_a_fagy_az_egri_szolot_sot_a_marciusi_hideg_meg_jol_is_jott","timestamp":"2018. március. 26. 16:36","title":"Megkímélte a fagy az egri szőlőt, sőt, a márciusi hideg még jól is jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]