Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13aec521-143a-4813-8399-6c94c153beb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor péntek és hétfő között csapódhat a Földnek a 2016 óta nem működő Tienkung-1 (Mennyei Palota-1) kínai űrlaboratórium, amelynek roncsai mintegy ezer négyzetkilométernyi területen szóródhatnak szét.","shortLead":"Valamikor péntek és hétfő között csapódhat a Földnek a 2016 óta nem működő Tienkung-1 (Mennyei Palota-1) kínai...","id":"20180328_tienkung_1_mennyei_palota_urallomas_foldbe_csapodas_datuma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13aec521-143a-4813-8399-6c94c153beb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92ae079-7783-4c75-bec1-b787be963538","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_tienkung_1_mennyei_palota_urallomas_foldbe_csapodas_datuma","timestamp":"2018. március. 28. 08:03","title":"Nincs tovább, itt az idő: péntek és hétfő között csapódik a Földbe a 8500 kilós, irányíthatatlanná vált űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6ed749-eaf6-47b6-89c0-d09989eea533","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azért aki el akarja kerülni a csütörtöki tolongást, jobban teszi, ha ma megvesz mindent.","shortLead":"Azért aki el akarja kerülni a csütörtöki tolongást, jobban teszi, ha ma megvesz mindent.","id":"20180328_A_negynapos_unnep_alatt_is_tud_vasarolni_mutatjuk_hol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc6ed749-eaf6-47b6-89c0-d09989eea533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b91438-1f59-4e5b-b153-46b80f86ab96","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_A_negynapos_unnep_alatt_is_tud_vasarolni_mutatjuk_hol","timestamp":"2018. március. 28. 14:47","title":"A négynapos ünnep alatt is tud vásárolni, mutatjuk, hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő még mindig életveszélyes állapotban van.","shortLead":"A nő még mindig életveszélyes állapotban van.","id":"20180328_Emberi_mulasztas_miatt_serulhetett_meg_egy_utas_a_ferihegyi_panikban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a5bd2e-2a2e-47a0-a5fa-9fb0bbabb289","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Emberi_mulasztas_miatt_serulhetett_meg_egy_utas_a_ferihegyi_panikban","timestamp":"2018. március. 28. 07:05","title":"Emberi mulasztás miatt sérülhetett meg egy utas a ferihegyi pánikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e638bb-3847-4e54-ab9a-cc885e54d1ef","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Szlovákiában csak Pozsonyban működött az Uber, de az ottani taxisoknak sem tetszett, akárcsak annak idején a budapestieknek.","shortLead":"Szlovákiában csak Pozsonyban működött az Uber, de az ottani taxisoknak sem tetszett, akárcsak annak idején...","id":"20180328_szlovakiaban_is_leallt_az_uber","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e638bb-3847-4e54-ab9a-cc885e54d1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f6cd59-dd98-480d-a266-046b6943f372","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_szlovakiaban_is_leallt_az_uber","timestamp":"2018. március. 28. 11:45","title":"Szlovákiában is leállt az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament CONT, azaz költségvetés-ellenőrzési bizottsága után a nőjogi is elmarasztalta Magyarországot. A nemek közti esélyegyenlőség a családpolitikára szűkül, a civileket támadó szabályozás pedig a nőjogi szervezetek működésére is rossz hatással van.



","shortLead":"Az Európai Parlament CONT, azaz költségvetés-ellenőrzési bizottsága után a nőjogi is elmarasztalta Magyarországot...","id":"20180327_Ujabb_pofon_az_EUtol_egy_nap_alatt_a_masodik__a_nojogi_bizottsag_is_biral","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f80a59-733c-48d2-94fa-ebe03f6e5888","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Ujabb_pofon_az_EUtol_egy_nap_alatt_a_masodik__a_nojogi_bizottsag_is_biral","timestamp":"2018. március. 27. 18:16","title":"Újabb pofon az EU-tól, egy nap alatt a második - a nőjogi bizottság is bírál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban kipattant Cambridge Analytica-botrány hatására sokan döntöttek úgy, hogy végleg búcsút intenek a Facebooknak. Csakhogy a törlés önmagában nem elég, a közösségi oldal ugyanis a böngészőkbe épített, a felhasználók online aktivitását követni képes funkciókkal akkor is begyűjti az adatokat, ha az illető már megszüntette a fiókját – sőt a leskelődés azokat is érinti, akik soha nem is használták a Facebookot.","shortLead":"A napokban kipattant Cambridge Analytica-botrány hatására sokan döntöttek úgy, hogy végleg búcsút intenek...","id":"20180328_facebook_adatgyujtes_kikapcsolasa_cambridge_analytica_botrany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44573a59-76c5-4d55-9545-29ca5c2dff21","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_facebook_adatgyujtes_kikapcsolasa_cambridge_analytica_botrany","timestamp":"2018. március. 28. 07:02","title":"Erről tudjon: akkor is leköveti önt a Facebook, ha soha nem is regisztrált – mutatjuk, hol lehet kikapcsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5547aa-d14d-4e40-be83-656f9c2960f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes a C-osztály csúcsmodelljének is felvarrta a ráncait, megérkezett az 510 lovas új sportoló.","shortLead":"A Mercedes a C-osztály csúcsmodelljének is felvarrta a ráncait, megérkezett az 510 lovas új sportoló.","id":"20180328_duborog_a_biturbo_v8as_itt_az_uj_mercedesamg_c63","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e5547aa-d14d-4e40-be83-656f9c2960f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a7b2e3-f5a5-4134-b171-b3556a015ab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_duborog_a_biturbo_v8as_itt_az_uj_mercedesamg_c63","timestamp":"2018. március. 29. 08:21","title":"Dübörög a biturbó V8-as: itt az új Mercedes-AMG C63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0719478-3894-4fbd-9b5b-1880b8f63f84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb rémfotó jött a bajai csapvízről. ","shortLead":"Újabb rémfotó jött a bajai csapvízről. ","id":"20180329_Konkretan_fekete_viz_folyik_a_csapbol_Bajan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0719478-3894-4fbd-9b5b-1880b8f63f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548b6e27-0236-4cb4-8ee7-dc4eddbf7d6f","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_Konkretan_fekete_viz_folyik_a_csapbol_Bajan","timestamp":"2018. március. 29. 15:18","title":"Konkrétan fekete víz folyik a csapból Baján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]