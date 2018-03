Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc5a0587-08f3-4373-98f7-6e649fa12779","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy helyettesét küldi el maga helyett. ","shortLead":"Egy helyettesét küldi el maga helyett. ","id":"20180327_Zuckerberg_nem_megy_el_a_brit_parlamenti_meghallgatasara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc5a0587-08f3-4373-98f7-6e649fa12779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50b838b-8e84-4ce5-afda-a4d1b1c64c02","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_Zuckerberg_nem_megy_el_a_brit_parlamenti_meghallgatasara","timestamp":"2018. március. 27. 13:25","title":"Zuckerberg nem megy el a brit parlamenti meghallgatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szirtesi Gábor, nicknevén Gabinho a FIFA-versenyen remekelt, 40 ezer eurót, vagyis átszámítva 12 millió forintot szedett össze. ","shortLead":"Szirtesi Gábor, nicknevén Gabinho a FIFA-versenyen remekelt, 40 ezer eurót, vagyis átszámítva 12 millió forintot...","id":"20180327_fifa_verseny_v4_esport_fesztival_szirtes_gabor_gabinho","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3e67e7-0baf-4acf-8650-69bbd44093a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_fifa_verseny_v4_esport_fesztival_szirtes_gabor_gabinho","timestamp":"2018. március. 27. 12:55","title":"12 millió forinttal a zsebében távozott a hétvégi esportfesztivál 16 éves magyar győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c49b44f-ad5f-4339-90e3-4172d53bcfcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lítium-ion akkumulátorok meghibásodása adott esetben veszélyt jelent a felhasználókra. Hogy mennyire, az az alábbi – azóta éppen hibája miatt visszahívott laptop esetét bemutató – videóból is jól látható.","shortLead":"A lítium-ion akkumulátorok meghibásodása adott esetben veszélyt jelent a felhasználókra. Hogy mennyire, az az alábbi –...","id":"20180328_hp_envy_laptop_akkumulator_tuz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c49b44f-ad5f-4339-90e3-4172d53bcfcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98d4d77-4d5b-4e58-9924-4ce66691e7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_hp_envy_laptop_akkumulator_tuz","timestamp":"2018. március. 28. 20:03","title":"Ön is a töltőn hagyja éjszakára a laptopot? Ha megnézi ezt a videót, lehet, hogy többé nem fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti portál cikkére úgy reagált Kovács Miklós Ahmed, hogy feljelentette a portált zaklatásért és rágalmazásért.\r

","shortLead":"A kormánypárti portál cikkére úgy reagált Kovács Miklós Ahmed, hogy feljelentette a portált zaklatásért és...","id":"20180327_A_Magyar_Iszlam_Kozosseg_vezetoje_feljelenti_a_Pesti_Sracokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f4a3a7-13ad-42fc-9cdc-7ff9fee00d7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_Magyar_Iszlam_Kozosseg_vezetoje_feljelenti_a_Pesti_Sracokat","timestamp":"2018. március. 27. 18:36","title":"A Magyar Iszlám Közösség vezetője feljelenti a Pesti Srácokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59794266-73ac-4a58-9835-f9fca5963c4b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"500 millió dollárt emelt el az állam szuverén alapjából a \"trónörökös\", korrupciós vizsgálat indult az exelnök fia ellen Angolában.","shortLead":"500 millió dollárt emelt el az állam szuverén alapjából a \"trónörökös\", korrupciós vizsgálat indult az exelnök fia...","id":"20180328_Bukott_a_csaladihaveri_rezsim_megindult_a_harc_a_lopott_penzekert_Angolaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59794266-73ac-4a58-9835-f9fca5963c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6530e216-24fd-4014-ace3-f940acb9f4a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Bukott_a_csaladihaveri_rezsim_megindult_a_harc_a_lopott_penzekert_Angolaban","timestamp":"2018. március. 28. 15:02","title":"Bukott a családi-haveri rezsim, hívei is buknak a lopott pénzekkel Angolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c8d28e-08b7-4975-ac1b-89759ad8339a","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Méghozzá etikusan. Első hallásra talán nem tűnt elegáns ötletnek, hogy pont az a rendező adaptálja filmre Ernest Cline óriási sikerű regényét, a Ready Player One-t, akinek elég sok köze van ahhoz a korszakhoz – a nyolcvanas évekhez –, amely előtt a könyv tiszteleg. De az a helyzet, hogy ezt így, ennyire csodálatosan más talán nem is tudta volna megcsinálni. Kritika.","shortLead":"Méghozzá etikusan. Első hallásra talán nem tűnt elegáns ötletnek, hogy pont az a rendező adaptálja filmre Ernest Cline...","id":"20180328_steven_spielberg_ready_player_one","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74c8d28e-08b7-4975-ac1b-89759ad8339a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53bf4dd-05e2-4653-b5ac-3b5c733b0a05","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_steven_spielberg_ready_player_one","timestamp":"2018. március. 28. 11:30","title":"Steven Spielberg meghekkeli a szívünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rasszista üzenettel is vádolják a kormány új menekültellenes kampányplakátját, aminek fotója az utóbbi időkben inkább migránsellenes, szélsőséges oldalakon volt látható.\r

","shortLead":"Rasszista üzenettel is vádolják a kormány új menekültellenes kampányplakátját, aminek fotója az utóbbi időkben inkább...","id":"20180327_Migransozos_alhiroldalak_kedvence_az_uj_Stopkormanyban_hasznalt_foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2d7be7-20a9-43da-968c-7cbfc83018e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Migransozos_alhiroldalak_kedvence_az_uj_Stopkormanyban_hasznalt_foto","timestamp":"2018. március. 27. 15:55","title":"Szélsőségesek és álhíroldalak kedvence az Fidesz új, Stop-kampányban használt fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cc038a-b5ce-474a-9ca8-0a96fbe02c5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Clara Ponsati Edinburgh központjában ügyvédjével együtt ment be egy rendőrőrsre.","shortLead":"Clara Ponsati Edinburgh központjában ügyvédjével együtt ment be egy rendőrőrsre.","id":"20180328_feladta_magat_skociaban_a_volt_katalan_oktatasi_miniszter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cc038a-b5ce-474a-9ca8-0a96fbe02c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45524ad-2526-4f91-a50f-9ed6c5ad532b","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_feladta_magat_skociaban_a_volt_katalan_oktatasi_miniszter","timestamp":"2018. március. 28. 13:16","title":"Feladta magát Skóciában a volt katalán oktatási miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]