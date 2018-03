Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eea01aeb-5b5f-4237-adb4-a8c6729f4837","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A létavértesi rendőrök előállították a román férfit.","shortLead":"A létavértesi rendőrök előállították a román férfit.","id":"20180328_hamis_rendszam_letavertes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eea01aeb-5b5f-4237-adb4-a8c6729f4837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c37e16e-5792-4dcb-975e-248d97dc33e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_hamis_rendszam_letavertes","timestamp":"2018. március. 28. 08:21","title":"Nagyot nézhettek a létavértesi rendőrök, amikor meglátták ezt a hamis rendszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60931df5-211d-4357-a3bb-5e13bd28344a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint százórányi, nyilvánosság előtt soha nem vetített felvétel került elő a National Geographic archívumából Jane Goodallról. Az ötven évvel ezelőtti felvételek betekintést engednek Goodall munkájába, és közvetlen közelről mutatják be, milyen volt az etológus élete a csimpánzok közt.","shortLead":"Több mint százórányi, nyilvánosság előtt soha nem vetített felvétel került elő a National Geographic archívumából Jane...","id":"20180329_jane_goodall_film_natgeo_national_geographic_dokumentumfilm_csimpanzok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60931df5-211d-4357-a3bb-5e13bd28344a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d24ccc-3093-4fc4-83cf-6a9f3db4762f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_jane_goodall_film_natgeo_national_geographic_dokumentumfilm_csimpanzok","timestamp":"2018. március. 29. 07:02","title":"Érdemes lesz vasárnap a tévé elé ülni: eddig soha nem látott felvételekkel jön a Jane Goodall életéről szóló film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ceed93-9ab6-4ff7-8b1d-dc2aafa74c65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy ilyen edzés alighanem a nem túl jó passzban focizó magyar válogatottat is felrázná.","shortLead":"Egy ilyen edzés alighanem a nem túl jó passzban focizó magyar válogatottat is felrázná.","id":"20180328_A_norveg_partioroknel_nincsenek_kemenyebb_labdarugok_a_vilagon__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6ceed93-9ab6-4ff7-8b1d-dc2aafa74c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3b5ec9-8956-4ffa-83d2-15df9a767982","keywords":null,"link":"/sport/20180328_A_norveg_partioroknel_nincsenek_kemenyebb_labdarugok_a_vilagon__foto","timestamp":"2018. március. 28. 17:02","title":"A norvég parti őröknél nincsenek keményebb labdarúgók a világon - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emlékművet ott emelték, ahol Bowie először lépett színpadra legendás Ziggy Stardust-perszónájával. ","shortLead":"Az emlékművet ott emelték, ahol Bowie először lépett színpadra legendás Ziggy Stardust-perszónájával. ","id":"20180327_Ket_napja_avattak_fel_de_maris_megrongaltak_a_David_Bowieszobrot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bba2ce-8731-4303-9b5f-5e0a466a0d1a","keywords":null,"link":"/elet/20180327_Ket_napja_avattak_fel_de_maris_megrongaltak_a_David_Bowieszobrot","timestamp":"2018. március. 27. 17:50","title":"Két napja avatták fel, de máris megrongálták a David Bowie-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3c2f6f-35d1-4d47-8be6-9d9c50dddcfb","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A társaság a legnagyobb LPG termelő az országban.","shortLead":"A társaság a legnagyobb LPG termelő az országban.","id":"20180328_Gazfeldolgozo_uzemet_adott_at_a_Mol_Pakisztanban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3c2f6f-35d1-4d47-8be6-9d9c50dddcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a70aea1-ae29-452b-b7b0-ab048faa0d8b","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Gazfeldolgozo_uzemet_adott_at_a_Mol_Pakisztanban","timestamp":"2018. március. 28. 10:42","title":"Gázfeldolgozó üzemet adott át a Mol Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4406ff-4518-4000-a6eb-6ecb2b1016f5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stéphane Audran francia színésznő 85 éves volt.","shortLead":"Stéphane Audran francia színésznő 85 éves volt.","id":"20180327_meghalt_a_burzsoazia_diszkret_baja_cimu_film_sztarja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b4406ff-4518-4000-a6eb-6ecb2b1016f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89533b23-16a2-4e3f-b3c4-84c59d8ecdec","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_meghalt_a_burzsoazia_diszkret_baja_cimu_film_sztarja","timestamp":"2018. március. 27. 18:07","title":"Meghalt A burzsoázia diszkrét bája című film sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatások után a kampány utolsó hetére sorvezetőt is készítenének azoknak, akik azt szeretnék tudni, ki a legesélyesebb ellenzéki jelölt a választókerületében.","shortLead":"A kutatások után a kampány utolsó hetére sorvezetőt is készítenének azoknak, akik azt szeretnék tudni, ki...","id":"20180329_Meg_egy_rohamra_keszulnek_az_ellenzeki_osszefogas_tamogatoi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f1ed02-20cb-4b35-bac7-eaeb998a9af4","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Meg_egy_rohamra_keszulnek_az_ellenzeki_osszefogas_tamogatoi","timestamp":"2018. március. 29. 16:00","title":"Még egy rohamra készülnek az ellenzéki összefogás támogatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9423e0-2b73-4395-8597-7f9e07495557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körkérdést tett fel a Magyar Narancs 15, a lap számára fontosnak tartott embernek arról, hogy lehet-e a Jobbik jelöltjére szavazni. A válaszok nagyon szórnak. ","shortLead":"Körkérdést tett fel a Magyar Narancs 15, a lap számára fontosnak tartott embernek arról, hogy lehet-e a Jobbik...","id":"20180328_Alfoldi_Hajos_Lovasi_es_Vekerdy_is_elmondja_szabade_a_Jobbikra_szavazni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b9423e0-2b73-4395-8597-7f9e07495557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff5c3ac-5dce-4ca9-8b55-98d612bf1530","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Alfoldi_Hajos_Lovasi_es_Vekerdy_is_elmondja_szabade_a_Jobbikra_szavazni","timestamp":"2018. március. 28. 17:29","title":"Alföldi, Hajós, Lovasi, Nádas és Vekerdy is elmondja, szabad-e a Jobbikra szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]