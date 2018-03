Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fbee671-30df-4636-b320-1ab2f4c19849","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tető nélküli SUV-k. Most még majdnem mindenki nevet, de lehet, inkább gyorsan meg kellene csinálni.","shortLead":"Tető nélküli SUV-k. Most még majdnem mindenki nevet, de lehet, inkább gyorsan meg kellene csinálni.","id":"20180329_honda_crv_kabio_aprilisi_trefa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fbee671-30df-4636-b320-1ab2f4c19849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d769e807-47a6-4322-ac9e-f42d389c19d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_honda_crv_kabio_aprilisi_trefa","timestamp":"2018. március. 29. 18:43","title":"Áprilisi tréfa, pedig lehet ez lesz az új autóipari őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már nem kritikus a 33 éves Julija Szkripal állapota, akit március 4-én, apjával, a volt orosz-brit kettősügynök Szergej Szkripallal együtt mérgeztek meg ismeretlen tettesek a délnyugat-angliai Salisburyben","shortLead":"Már nem kritikus a 33 éves Julija Szkripal állapota, akit március 4-én, apjával, a volt orosz-brit kettősügynök Szergej...","id":"20180329_Gyorsan_javul_a_megmergezett_Julija_Szkripal_allapota","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920e3888-796d-4c0a-8d65-56f906970e71","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Gyorsan_javul_a_megmergezett_Julija_Szkripal_allapota","timestamp":"2018. március. 29. 16:41","title":"Gyorsan javul a megmérgezett Julija Szkripal állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ed3ed5-997c-4bba-8030-fb4a167de83f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ne becsüljük le a brit sajtót!","shortLead":"Ne becsüljük le a brit sajtót!","id":"20180329_Igy_csinaltak_magukbol_hulyet_a_Brexitpartiak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05ed3ed5-997c-4bba-8030-fb4a167de83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e727f829-53a5-4c4e-9c1e-71c57a33f74f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_Igy_csinaltak_magukbol_hulyet_a_Brexitpartiak","timestamp":"2018. március. 29. 09:50","title":"Így csináltak magukból hülyét a Brexit-pártiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395c4204-3eae-4c80-b256-e905780cfeae","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Mára a technológiai feltételek teljes mértékben adottak ahhoz, hogy egy település okossá avanzsáljon. De mégis mikor mondhatjuk azt, hogy egy város vagy falu valóban okos? Milyen komponensei, feltételei vannak a folyamatnak? A válaszok megtalálásához 10 olyan projektet hívtunk segítségül, amelyek fényesen bizonyítják, hogy micsoda potenciál rejlik a témában.","shortLead":"Mára a technológiai feltételek teljes mértékben adottak ahhoz, hogy egy település okossá avanzsáljon. De mégis mikor...","id":"invitech_20180322_10_szuper_otlet_amitol_okos_lesz_egy_telepules","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=395c4204-3eae-4c80-b256-e905780cfeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4233d2-7866-482e-b6f4-cb7c07a8c481","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20180322_10_szuper_otlet_amitol_okos_lesz_egy_telepules","timestamp":"2018. március. 29. 12:05","title":"10 szuper ötlet, amitől okos lesz egy település","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech Megoldások Zrt.","c_partnerlogo":"b128c48f-d50c-4491-8717-c50253cae1ee","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legtöbb antibiotikumnak ellenálló, úgynevezett szupergonorrheát diagnosztizáltak egy brit férfinél, aki Délkelet-Ázsiában kaphatta el a kórt – \r

számolt be róla a BBC hírportálja.\r

","shortLead":"A legtöbb antibiotikumnak ellenálló, úgynevezett szupergonorrheát diagnosztizáltak egy brit férfinél, aki...","id":"20180329_megvan_a_szupergonorrhea_elso_aldozata","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aac18a-8671-4301-a0d7-5fb952ee3967","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_megvan_a_szupergonorrhea_elso_aldozata","timestamp":"2018. március. 29. 12:43","title":"Megvan a szupergonorrhea első áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4d72cf-b752-4808-b1ba-e9d90b693f36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámgyors kormányinfó volt a kampányolás miatt. A kínos kérdésekre kevesebb, mint fél óra jutott. Percről percre tudósításunk.","shortLead":"Villámgyors kormányinfó volt a kampányolás miatt. A kínos kérdésekre kevesebb, mint fél óra jutott. Percről percre...","id":"20180328_Lazar_kormanyinfo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a4d72cf-b752-4808-b1ba-e9d90b693f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3001d529-dde3-4b6e-aa5c-b34f367e4bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Lazar_kormanyinfo","timestamp":"2018. március. 28. 14:31","title":"Lehet, hogy ez volt Lázár utolsó kormányinfója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9559e137-0089-4ff1-80bb-cff5f63fc53a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP zuglói képviselőjelöltje elismerte, hogy a Fidesz is gyűjtött neki aláírásokat, a párt elnöksége felfüggesztette a tagságát és nem tekinti a párt hivatalos jelöltjének.","shortLead":"Az LMP zuglói képviselőjelöltje elismerte, hogy a Fidesz is gyűjtött neki aláírásokat, a párt elnöksége felfüggesztette...","id":"20180328_Kizarjak_az_LMPbol_a_kepviselojeloltet_akinek_a_Fidesz_gyujtott_alairasokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9559e137-0089-4ff1-80bb-cff5f63fc53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c58e0-e011-4b07-a878-740f686abe2c","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Kizarjak_az_LMPbol_a_kepviselojeloltet_akinek_a_Fidesz_gyujtott_alairasokat","timestamp":"2018. március. 28. 14:41","title":"Kizárják az LMP-ből a képviselőjelöltet, akinek a Fidesz gyűjtött aláírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1f6580-0d64-4af2-82a3-67f75d190794","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Demján Sándornak köszönheti a Soroksári út a mostani arculatát, érdemes volna megfontolni, hogy róla nevezzék el - mondta Parragh László.","shortLead":"Demján Sándornak köszönheti a Soroksári út a mostani arculatát, érdemes volna megfontolni, hogy róla nevezzék el...","id":"20180328_Parragh_nevezzek_at_a_Soroksari_utat_Demjan_Sandor_utra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b1f6580-0d64-4af2-82a3-67f75d190794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7385a91-d342-470c-bfef-b4d3dc3d8c78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Parragh_nevezzek_at_a_Soroksari_utat_Demjan_Sandor_utra","timestamp":"2018. március. 28. 18:20","title":"Parragh: Nevezzék át a Soroksári utat Demján Sándor útra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]