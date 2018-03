Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d8a83a8-7c36-4003-a7bd-6e42dbce8c29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Perek, jogviták várhatók az építőiparban amiatt, hogy idén is nagymértékben drágultak az építési anyagok, és egyre több pénzbe kerül a munkaerő és a háttérszolgáltatások megfizetése. Van megoldás.","shortLead":"Perek, jogviták várhatók az építőiparban amiatt, hogy idén is nagymértékben drágultak az építési anyagok, és egyre több...","id":"20180329_Elvallalta_a_munkat_de_kozben_nagyon_megnottek_a_koltsegek__mit_tehet_a_vallalkozo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d8a83a8-7c36-4003-a7bd-6e42dbce8c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835c5dbb-987d-4fa3-9bfa-0e61a9a72743","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Elvallalta_a_munkat_de_kozben_nagyon_megnottek_a_koltsegek__mit_tehet_a_vallalkozo","timestamp":"2018. március. 29. 10:20","title":"Elvállalta a munkát, de közben nagyon megnőttek a költségek – mit tehet a vállalkozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mártélyon tartott utcafórumot szerdán Lázár János, nyilván téma volt a bevándorlás is. ","shortLead":"Mártélyon tartott utcafórumot szerdán Lázár János, nyilván téma volt a bevándorlás is. ","id":"20180329_Lazar_szerint_nem_lehet_integralni_a_bevandorlokat_mert_a_romakat_sem_sikerult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a038de3a-706f-48ea-8214-0a8d3f50d0a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Lazar_szerint_nem_lehet_integralni_a_bevandorlokat_mert_a_romakat_sem_sikerult","timestamp":"2018. március. 29. 08:09","title":"Lázár szerint nem lehet integrálni a bevándorlókat, mert a romákat sem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legtöbb antibiotikumnak ellenálló, úgynevezett szupergonorrheát diagnosztizáltak egy brit férfinél, aki Délkelet-Ázsiában kaphatta el a kórt – \r

számolt be róla a BBC hírportálja.\r

","shortLead":"A legtöbb antibiotikumnak ellenálló, úgynevezett szupergonorrheát diagnosztizáltak egy brit férfinél, aki...","id":"20180329_megvan_a_szupergonorrhea_elso_aldozata","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aac18a-8671-4301-a0d7-5fb952ee3967","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_megvan_a_szupergonorrhea_elso_aldozata","timestamp":"2018. március. 29. 12:43","title":"Megvan a szupergonorrhea első áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3d77a6-9665-47cb-9ee4-e81d8b676f4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar grafikus, Dudolf, azaz Dudás Gergely újabb nagyszerű képpel jelentkezett.","shortLead":"A magyar grafikus, Dudolf, azaz Dudás Gergely újabb nagyszerű képpel jelentkezett.","id":"20180329_Husveti_feladvany_megtalalja_a_mehecsket_a_viragok_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a3d77a6-9665-47cb-9ee4-e81d8b676f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5425363f-48fc-489e-81b8-9ff96201d583","keywords":null,"link":"/elet/20180329_Husveti_feladvany_megtalalja_a_mehecsket_a_viragok_kozott","timestamp":"2018. március. 29. 13:40","title":"Húsvéti feladvány: megtalálja a méhecskét a virágok között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b50bab-2886-4ab8-ad79-b4772c3795a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A filmmogul cége hétfőn jelentett csődöt, valaki viszont szívesen lakna a New York-i házában 6,5 milliárd forintért.","shortLead":"A filmmogul cége hétfőn jelentett csődöt, valaki viszont szívesen lakna a New York-i házában 6,5 milliárd forintért.","id":"20180329_Elkelt_Harvey_Weinstein_otthona_az_ugyvedek_zsebebe_megy_a_vetelar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1b50bab-2886-4ab8-ad79-b4772c3795a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfde588-dd36-4bff-a8c3-daa07367ae75","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Elkelt_Harvey_Weinstein_otthona_az_ugyvedek_zsebebe_megy_a_vetelar","timestamp":"2018. március. 29. 09:49","title":"Elkelt Harvey Weinstein otthona, az ügyvédek zsebébe vándorol a vételár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581b2d84-6bb3-49b4-bd85-e744dbcfc3fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Smart ForTwo-nál valamivel kisebb autó a fejlesztők szerint tökéletes városi autó.","shortLead":"A Smart ForTwo-nál valamivel kisebb autó a fejlesztők szerint tökéletes városi autó.","id":"20180329_kina_lsev_elektromos_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=581b2d84-6bb3-49b4-bd85-e744dbcfc3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca03b8b1-0a72-41eb-83f7-6693481e4c76","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_kina_lsev_elektromos_auto","timestamp":"2018. március. 29. 10:26","title":"2,5 millió forintért jön a kínai elektromos autó – Európába is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df3cd68-a1ab-4a7f-b9e3-4a73846c1e8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180330_Ezt_sem_lattuk_jonni_Gyurcsany_Ferenc_az_oszodi_beszeddel_kampanyol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df3cd68-a1ab-4a7f-b9e3-4a73846c1e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e59e71-738b-4206-b271-2e04450e6ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Ezt_sem_lattuk_jonni_Gyurcsany_Ferenc_az_oszodi_beszeddel_kampanyol","timestamp":"2018. március. 30. 17:38","title":"Ezt sem láttuk jönni: Gyurcsány Ferenc az őszödi beszéddel kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eaae22b-bd95-4965-8100-a060c91fed26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai Walmart szupermarketek pénztárközeli polcaira a jövőben nem teszik ki a világ egyik legnépszerűbb magazinját, a Cosmoplitant. A lépést hatalmas győzelemként ünnepelte az a konzervatív non-profit szervezet, amely már évek óta harcol a csoport szerint „hiper-szexualizált” lap tartalma ellen.","shortLead":"Az amerikai Walmart szupermarketek pénztárközeli polcaira a jövőben nem teszik ki a világ egyik legnépszerűbb...","id":"20180328_Leszedik_a_polcokrol_a_tul_szexis_Cosmopolitant","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eaae22b-bd95-4965-8100-a060c91fed26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f196454c-d5e4-4b65-84a2-39729e532ed9","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Leszedik_a_polcokrol_a_tul_szexis_Cosmopolitant","timestamp":"2018. március. 28. 20:16","title":"Leszedik a polcokról a túl szexis Cosmopolitant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]