Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f03ab58-a246-4fc6-ae3e-87b5803b1df2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ismét elhalasztotta a Hubble utóda, a James Webb űrtávcső fellövését az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) – jelentette a BBC. \"Nagyjából 2020 májusáig\" nem tervezik az indítást.","shortLead":"Ismét elhalasztotta a Hubble utóda, a James Webb űrtávcső fellövését az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) – jelentette...","id":"20180329_james_webb_urtavcso_fellovese_2020_hubble_urteleszkop_csillagaszat_nasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f03ab58-a246-4fc6-ae3e-87b5803b1df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1eb7649-b993-48f5-ab8a-51e332435e64","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_james_webb_urtavcso_fellovese_2020_hubble_urteleszkop_csillagaszat_nasa","timestamp":"2018. március. 29. 10:03","title":"Kész a Hubble-nél 70-szer jobb űrtávcső, de mivel 2019 milliárd (!) forintnál is drágább, még nem tudják fellőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök állítólag figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz államfőt, hogy az USA képes megnyerni egy esetleges nukleáris fegyverkezési versenyt.\r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök állítólag figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz államfőt, hogy az USA képes megnyerni...","id":"20180330_Trump_meguzente_Putyinnak_az_USA_nyeri_a_nuklearis_fegyverkezesi_versenyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c36b839-f882-4c06-bcd5-a9526a79b30d","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Trump_meguzente_Putyinnak_az_USA_nyeri_a_nuklearis_fegyverkezesi_versenyt","timestamp":"2018. március. 30. 20:09","title":"Trump megüzente Putyinnak, az USA nyeri a nukleáris fegyverkezési versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A készenléti rendőrök perceken belül a kórházhoz vezették az apát.","shortLead":"A készenléti rendőrök perceken belül a kórházhoz vezették az apát.","id":"20180329_rendori_felvezetes_budapest_gyogyszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af23771-52e9-4c25-bf86-c95f1c13cc98","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_rendori_felvezetes_budapest_gyogyszer","timestamp":"2018. március. 29. 12:16","title":"Rendőri felvezetést kapott a budapesti apa, hogy életmentő gyógyszert kaphasson a lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős, sokfelé viharos szél jön az ünnepre, hideg ugyanakkor nem lesz, sőt. Szombaton akár 20 fok is lehet.","shortLead":"Erős, sokfelé viharos szél jön az ünnepre, hideg ugyanakkor nem lesz, sőt. Szombaton akár 20 fok is lehet.","id":"20180329_Leviheti_a_szel_a_fejunket_husvetkor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a50dbc8-22c8-4800-a99f-89d837fcad9a","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Leviheti_a_szel_a_fejunket_husvetkor","timestamp":"2018. március. 29. 06:20","title":"Leviheti a szél a fejünket húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Közel hatmilliárd forint nyereséggel zárta az Opus Global 2017-et - derül ki a most kiadott jelentésből.","shortLead":"Közel hatmilliárd forint nyereséggel zárta az Opus Global 2017-et - derül ki a most kiadott jelentésből.","id":"20180328_Egy_ev_alatt_megtriplazta_a_bevetelet_Meszaros_Lorinc_cegcsoportja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3783f9fc-1951-4e60-9fa4-949acff8da08","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Egy_ev_alatt_megtriplazta_a_bevetelet_Meszaros_Lorinc_cegcsoportja","timestamp":"2018. március. 28. 21:18","title":"Egy év alatt megtriplázta a bevételét Mészáros Lőrinc cégcsoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Mulatságos időszaknak ígérkezik a Fidesz további kormányzása. Tényleg csak icipicit árnyékolja be az a matematikai eshetőség, hogy ehelyett mindenkinek beverik a pofáját, aki megmukkan.","shortLead":"Mulatságos időszaknak ígérkezik a Fidesz további kormányzása. Tényleg csak icipicit árnyékolja be az a matematikai...","id":"201813_nezd_legott_komedianak_s_mulattatni_fog","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38138ecf-5f49-4b09-ae3c-2eead4aac53b","keywords":null,"link":"/itthon/201813_nezd_legott_komedianak_s_mulattatni_fog","timestamp":"2018. március. 30. 09:00","title":"Tóta W.: „Nézd legott komédiának, s múlattatni fog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Rengetegen összekeverik az utólagos csok igénylésének lehetőségét az utóbb született gyermek után kérhető támogatással, amit csak megnehezít a korábban igényelt csok esetén alkalmazható új számítási mód. A Bankmonitor tisztázza a félreértéseket.","shortLead":"Rengetegen összekeverik az utólagos csok igénylésének lehetőségét az utóbb született gyermek után kérhető támogatással...","id":"20180329_Jo_nagy_kaosz_van_az_utolagos_csok_korul_segitunk_rendet_tenni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e94e4e-8364-4d71-9d12-88a6037d72a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Jo_nagy_kaosz_van_az_utolagos_csok_korul_segitunk_rendet_tenni","timestamp":"2018. március. 29. 15:01","title":"Jó nagy káosz van az utólagos csok körül, segítünk rendet tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9948dae-01c2-4da1-ae5b-b8487eaebc31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közúti határátkelőhelyen akadt fenn a teherautó sofőrje.","shortLead":"A közúti határátkelőhelyen akadt fenn a teherautó sofőrje.","id":"20180330_letavertes_tartalykocsi_lopott_auto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9948dae-01c2-4da1-ae5b-b8487eaebc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b04e400-8741-4358-bd1a-80706d54dd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_letavertes_tartalykocsi_lopott_auto","timestamp":"2018. március. 30. 16:26","title":"Rögtön feltűnt a létavértesi rendőröknek, hogy ezzel a rakománnyal nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]