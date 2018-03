Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze Budapest XI. kerületében, a balesettel érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.","shortLead":"Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze Budapest XI. kerületében, a balesettel érintett útszakaszt teljes...","id":"20180330_halalos_baleset_budaorsi_ut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b43bfa-c7e1-4939-87f1-ae4e00824c1a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180330_halalos_baleset_budaorsi_ut","timestamp":"2018. március. 30. 00:17","title":"Halálos baleset történt a Budaörsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ceed93-9ab6-4ff7-8b1d-dc2aafa74c65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy ilyen edzés alighanem a nem túl jó passzban focizó magyar válogatottat is felrázná.","shortLead":"Egy ilyen edzés alighanem a nem túl jó passzban focizó magyar válogatottat is felrázná.","id":"20180328_A_norveg_partioroknel_nincsenek_kemenyebb_labdarugok_a_vilagon__foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6ceed93-9ab6-4ff7-8b1d-dc2aafa74c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3b5ec9-8956-4ffa-83d2-15df9a767982","keywords":null,"link":"/sport/20180328_A_norveg_partioroknel_nincsenek_kemenyebb_labdarugok_a_vilagon__foto","timestamp":"2018. március. 28. 17:02","title":"A norvég parti őröknél nincsenek keményebb labdarúgók a világon - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82728f60-23fe-48e7-a223-1b387da5559c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A rövidpályás gyorskorcsolyázó hivatalosan is bejelentette, ennyi volt. ","shortLead":"A rövidpályás gyorskorcsolyázó hivatalosan is bejelentette, ennyi volt. ","id":"20180329_100_evre_elegendo_elmennyel_vonul_vissza_Heidum_Bernadett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82728f60-23fe-48e7-a223-1b387da5559c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2f1599-d4bc-4a4e-aace-49df02810692","keywords":null,"link":"/sport/20180329_100_evre_elegendo_elmennyel_vonul_vissza_Heidum_Bernadett","timestamp":"2018. március. 29. 08:24","title":"100 évre elegendő élménnyel vonul vissza Heidum Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a18eff-3f82-407c-9c3e-0daef1e0a6bc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Különös vizsgálat bizonyított.","shortLead":"Különös vizsgálat bizonyított.","id":"20180328_Baratkozzon_es_akkor_magasabb_lesz_a_fajdalomkuszobe_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0a18eff-3f82-407c-9c3e-0daef1e0a6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10118e0-8663-4859-96b5-a24264e95e75","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180328_Baratkozzon_es_akkor_magasabb_lesz_a_fajdalomkuszobe_is","timestamp":"2018. március. 28. 12:15","title":"Barátkozzon, és akkor magasabb lesz a fájdalomküszöbe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23d755d-94db-47d8-a82d-66b6f65e4d84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy a Brexit sok rejtett csapdája közül.","shortLead":"Egy a Brexit sok rejtett csapdája közül.","id":"20180329_Sulyos_gonddal_nezhetnek_szembe_a_nagybritanniai_magyarok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b23d755d-94db-47d8-a82d-66b6f65e4d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eacd8563-ee86-47e6-ac39-23b208d87221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_Sulyos_gonddal_nezhetnek_szembe_a_nagybritanniai_magyarok","timestamp":"2018. március. 29. 11:12","title":"Súlyos gonddal nézhetnek szembe a nagy-britanniai magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9559e137-0089-4ff1-80bb-cff5f63fc53a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP zuglói képviselőjelöltje elismerte, hogy a Fidesz is gyűjtött neki aláírásokat, a párt elnöksége felfüggesztette a tagságát és nem tekinti a párt hivatalos jelöltjének.","shortLead":"Az LMP zuglói képviselőjelöltje elismerte, hogy a Fidesz is gyűjtött neki aláírásokat, a párt elnöksége felfüggesztette...","id":"20180328_Kizarjak_az_LMPbol_a_kepviselojeloltet_akinek_a_Fidesz_gyujtott_alairasokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9559e137-0089-4ff1-80bb-cff5f63fc53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c58e0-e011-4b07-a878-740f686abe2c","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Kizarjak_az_LMPbol_a_kepviselojeloltet_akinek_a_Fidesz_gyujtott_alairasokat","timestamp":"2018. március. 28. 14:41","title":"Kizárják az LMP-ből a képviselőjelöltet, akinek a Fidesz gyűjtött aláírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeed4dde-8013-416c-b44c-a406fcddb009","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hétfőn elhunyt üzletembert a Fiumei úti sírkertben helyezik végső nyugalomra.","shortLead":"A hétfőn elhunyt üzletembert a Fiumei úti sírkertben helyezik végső nyugalomra.","id":"20180329_aprilis_10en_temetik_demjan_sandort","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeed4dde-8013-416c-b44c-a406fcddb009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c10777f-db5f-4c6f-8ae7-c69ac5632a8b","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_aprilis_10en_temetik_demjan_sandort","timestamp":"2018. március. 29. 16:25","title":"Április 10-én temetik Demján Sándort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570ac62e-02d0-4ef7-8dd6-5c78e488fe06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen percet késett a Momentum felülvizsgálati kérelme, emiatt érdemi vizsgálat nélkül utasította el a Kúria a párt felülvizsgálati kérelmét.","shortLead":"Egyetlen percet késett a Momentum felülvizsgálati kérelme, emiatt érdemi vizsgálat nélkül utasította el a Kúria a párt...","id":"20180329_Megusztak_a_bekement_szervezoi_a_plakattepkedest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=570ac62e-02d0-4ef7-8dd6-5c78e488fe06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0c616c-3abe-4daa-945f-1950c2421fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Megusztak_a_bekement_szervezoi_a_plakattepkedest","timestamp":"2018. március. 29. 14:40","title":"Megúszták a békemenet szervezői a plakáttépkedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]