[{"available":true,"c_guid":"d9309354-f404-4f25-8529-a23979c9c8a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napjainkba átültetett cselekmény vígjátéki félreértések sorozata egy olyan lakás körül, melyet – akár a háziak engedélyével, akár anélkül – mindenki kölcsönvesz ráadásul ugyanarra az éjszakára.","shortLead":"A napjainkba átültetett cselekmény vígjátéki félreértések sorozata egy olyan lakás körül, melyet – akár a háziak...","id":"20180329_Dobo_Kata_Kolcsonlakas_Filmalap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9309354-f404-4f25-8529-a23979c9c8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b213504f-47f1-46f6-97ae-b58265eec151","keywords":null,"link":"/kultura/20180329_Dobo_Kata_Kolcsonlakas_Filmalap","timestamp":"2018. március. 29. 14:09","title":"Több mint 350 millió forint gyártási támogatást kap Dobó Kata első rendezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c0b57b-c2d9-4686-b33d-3d55af8cbc41","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Amikor belépek az ATV-be, a világnézetem kint marad – hangsúlyozza Németh S. Szilárd, a csatorna vezérigazgatója. Szerinte csak az számít, hogy \"tisztességesen elvégezzük a munkát, tisztességes újságírók legyünk\". Ha Orbán Viktor nyilatkozna az ATV-nek, az nem Hajdú Péter, hanem Rónai Egon feladata lenne. Németh elmondta, miért fogadták be idén a pártok ingyenes hirdetéseit, ha 2014-ben nem tették. Megkérdeztük azt is, befolyásol-e valamit a Hit Gyülekezete és a Fidesz közeledése.","shortLead":"Amikor belépek az ATV-be, a világnézetem kint marad – hangsúlyozza Németh S. Szilárd, a csatorna vezérigazgatója...","id":"20180330_Ma_azert_vonnak_kerdore_mert_keveslik_az_ATVn_a_Jobbikot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c0b57b-c2d9-4686-b33d-3d55af8cbc41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d469699-5a02-424d-9cea-385a9a402f29","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Ma_azert_vonnak_kerdore_mert_keveslik_az_ATVn_a_Jobbikot","timestamp":"2018. március. 30. 07:00","title":"\"Ma azért vonnak kérdőre, mert keveslik az ATV-n a Jobbikot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88e6281-0db5-423f-b4ef-1de9d9a047b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt hallgatta ki gyanúsítottként a Központi Nyomozó Főügyészség Szegedi Csanád volt jobbikos európai parlamenti képviselőt.","shortLead":"Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt hallgatta ki gyanúsítottként...","id":"20180329_gyanusitott_lett_szegedi_csanad","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a88e6281-0db5-423f-b4ef-1de9d9a047b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af8d677-f8b9-4611-8d57-889aa243bbc0","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_gyanusitott_lett_szegedi_csanad","timestamp":"2018. március. 29. 10:36","title":"Gyanúsított lett Szegedi Csanád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0b31b6-f743-49ce-ad57-53790d3aa162","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János szavai újra kiverték a biztosítékot.","shortLead":"Lázár János szavai újra kiverték a biztosítékot.","id":"20180329_Javor_Gyomorforgato_es_gusztustalan_amit_Lazar_muvel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d0b31b6-f743-49ce-ad57-53790d3aa162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ff55c9-cda5-4e5b-bf6c-7875f50e2b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Javor_Gyomorforgato_es_gusztustalan_amit_Lazar_muvel","timestamp":"2018. március. 29. 17:13","title":"Jávor: Gyomorforgató és gusztustalan, amit Lázár művel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eaae22b-bd95-4965-8100-a060c91fed26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi köze a magazinnak a #metoo-hoz?","shortLead":"Mi köze a magazinnak a #metoo-hoz?","id":"20180329_Teljes_a_zurzavar_a_Cosmopolitan_korul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eaae22b-bd95-4965-8100-a060c91fed26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f6bce3-7172-41d6-939a-c560e63d6b70","keywords":null,"link":"/elet/20180329_Teljes_a_zurzavar_a_Cosmopolitan_korul","timestamp":"2018. március. 29. 07:32","title":"Teljes a zűrzavar a Cosmopolitan körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbde8c4-3e0a-4473-a2bb-84c0df5e2d74","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Csütörtökön nyílik a tárlat a 36. a Magyar Sajtófotó Pályázat nyertes képeiből a Capa Központban.","shortLead":"Csütörtökön nyílik a tárlat a 36. a Magyar Sajtófotó Pályázat nyertes képeiből a Capa Központban.","id":"20180329_Tuntetes_emberi_sorsok_es_a_hetkoznapok_mozzanatai_a_tavalyi_ev_legjobb_kepein__Nyilik_a_36_Magyar_Sajtofoto_Kiallitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dbde8c4-3e0a-4473-a2bb-84c0df5e2d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd54fda-a833-4ab7-b4ba-2347c01c6a27","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180329_Tuntetes_emberi_sorsok_es_a_hetkoznapok_mozzanatai_a_tavalyi_ev_legjobb_kepein__Nyilik_a_36_Magyar_Sajtofoto_Kiallitas","timestamp":"2018. március. 29. 18:05","title":"Tüntetés, emberi sorsok és a hétköznapok mozzanatai a tavalyi év legjobb képein - Nyílik a 36. Magyar Sajtófotó Kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d41fe1c-abbc-4f77-bef0-0a7d5d921581","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Los Angeles-i bíróság döntése értelmében a jövőben a Kaliforniában kávét értékesítő cégeknek figyelmeztetniük kell vásárlóikat, hogy az ital a rák kialakulásának veszélyét növelő anyagot tartalmaz.","shortLead":"Egy Los Angeles-i bíróság döntése értelmében a jövőben a Kaliforniában kávét értékesítő cégeknek figyelmeztetniük kell...","id":"20180330_Rakveszely_figyelmeztetest_kell_tenni_a_kavera_Kaliforniaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d41fe1c-abbc-4f77-bef0-0a7d5d921581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e539ef83-f7e7-4bfd-b70f-a492b7936c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Rakveszely_figyelmeztetest_kell_tenni_a_kavera_Kaliforniaban","timestamp":"2018. március. 30. 17:29","title":"Rákveszély figyelmeztetést kell tenni a kávéra Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194afe03-a4db-42cb-a57e-55e05a318cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka ezen modellje több szempontból is igen különleges, noha létezéséről nagyon kevesen tudnak. ","shortLead":"A cseh márka ezen modellje több szempontból is igen különleges, noha létezéséről nagyon kevesen tudnak. ","id":"20180330_latta_mar_a_skoda_szupersportautojat_verrel_tankolt_szornyeteg_a_70es_evekbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=194afe03-a4db-42cb-a57e-55e05a318cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c927dc-7926-4119-bf57-8c90281f9dd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_latta_mar_a_skoda_szupersportautojat_verrel_tankolt_szornyeteg_a_70es_evekbol","timestamp":"2018. március. 30. 06:41","title":"Látta már a Skoda szupersportautóját? Vérrel tankolt szörnyeteg a 70-es évekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]