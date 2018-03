Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán mellett a Józsefvárosi Újságra is pénzbüntetést szabott ki csütörtökön az NVB, amiért a 20 oldalas lapban 25-ször közölték Kocsis Máté nevét, és 10-szer a fideszes képviselő fotóját. A lap fellebbez a döntés ellen, mert szerintük csak beszámoltak a kerületi eseményekről.","shortLead":"Orbán mellett a Józsefvárosi Újságra is pénzbüntetést szabott ki csütörtökön az NVB, amiért a 20 oldalas lapban 25-ször...","id":"20180330_Kocsi_Mate_szerint_rendben_van_hogy_25szor_szerepel_a_neve_egy_ujsagban_es_10szer_a_fotoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752b960e-1f94-41d3-a3ae-c941a288c6e6","keywords":null,"link":"/kultura/20180330_Kocsi_Mate_szerint_rendben_van_hogy_25szor_szerepel_a_neve_egy_ujsagban_es_10szer_a_fotoja","timestamp":"2018. március. 30. 11:09","title":"Kocsis Máté szerint rendben van, hogy 25-ször szerepel a neve egy újságban, és 10-szer a fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3c2836-3c68-4b3b-b500-6822aab3d5e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A patinás Párizsi Nagyáruház izgalmas belső tere ad otthont a hamarosan nyitó Andrássy Élményközpontnak.

","shortLead":"A patinás Párizsi Nagyáruház izgalmas belső tere ad otthont a hamarosan nyitó Andrássy Élményközpontnak.

","id":"20180329_A_vilag_legmodernebb_tudomanyos_jatszoterevel_nyit_a_budapesti_elmenykozpont","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be3c2836-3c68-4b3b-b500-6822aab3d5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6b0463-75dd-4223-b423-14dd3a3f24de","keywords":null,"link":"/elet/20180329_A_vilag_legmodernebb_tudomanyos_jatszoterevel_nyit_a_budapesti_elmenykozpont","timestamp":"2018. március. 29. 12:03","title":"A világ legmodernebb tudományos játszóterével nyit a budapesti élményközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432fbc9a-4f18-4cbe-96dd-73f5847f226f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180330_Harminceves_a_Fidesz_Orbanek_ma_besutiznek__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=432fbc9a-4f18-4cbe-96dd-73f5847f226f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b49f84-9aee-4ae4-804b-186edf3b1b7b","keywords":null,"link":"/elet/20180330_Harminceves_a_Fidesz_Orbanek_ma_besutiznek__foto","timestamp":"2018. március. 30. 12:26","title":"Harmincéves a Fidesz, Orbánék ma besütiznek - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ac32b7-10e6-42c8-813e-b04e22ad18cf","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Már áll az Atlanti-óceán partján, Miramarban a szokásos húsvéti óriástojás, amelynek rövid földi dicsőség jut, ha csak nem sikerül az idén rekordot döntenie.\r

\r

","shortLead":"Már áll az Atlanti-óceán partján, Miramarban a szokásos húsvéti óriástojás, amelynek rövid földi dicsőség jut, ha csak...","id":"20180329_Oriasok_sorsa__csodaljak_aztan_megeszik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17ac32b7-10e6-42c8-813e-b04e22ad18cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0d7c4b-0885-40e6-a73a-46a4ef0637dd","keywords":null,"link":"/elet/20180329_Oriasok_sorsa__csodaljak_aztan_megeszik","timestamp":"2018. március. 30. 09:11","title":"Óriások sorsa - csodálják, aztán megeszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dba8725-ab4c-48c1-a90b-e0180e4b0cc4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Miközben szinte valamennyi választókerületben esélyes a Fidesz a győzelemre, keveset tudni arról, kikből is tevődik össze ez a hatalmas szavazótábor. A Medián felméréseinek segítségével és a HVG saját kutatásával próbáljuk megrajzolni a Fidesz-szavazók profilját.","shortLead":"Miközben szinte valamennyi választókerületben esélyes a Fidesz a győzelemre, keveset tudni arról, kikből is tevődik...","id":"201811__kik_afidesz_szavazoi__neppart__kameleonprofil__a_part_es_anep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dba8725-ab4c-48c1-a90b-e0180e4b0cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c2b1ab-0b02-497e-bf60-6e553c801290","keywords":null,"link":"/itthon/201811__kik_afidesz_szavazoi__neppart__kameleonprofil__a_part_es_anep","timestamp":"2018. március. 29. 06:30","title":"Kik a Fidesz szavazói és mi az, ami már nekik is sok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878e570e-a55d-49af-ac01-bb86449594a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosi piacok nyitva lesznek szombaton. ","shortLead":"A fővárosi piacok nyitva lesznek szombaton. ","id":"20180329_Ha_ma_nem_sikerult_szombaton_meg_bevasarolhat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=878e570e-a55d-49af-ac01-bb86449594a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e876f22-aed3-4682-bdb6-0bcafe9a5fe5","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_Ha_ma_nem_sikerult_szombaton_meg_bevasarolhat","timestamp":"2018. március. 29. 18:05","title":"Ha ma nem sikerült, szombaton még bevásárolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f9b55e-b7a9-4b0d-8bf2-842573c24c0b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nemcsak egyeztettek, egy focimeccset is megnéztek Phenjanban.","shortLead":"Nemcsak egyeztettek, egy focimeccset is megnéztek Phenjanban.","id":"20180330_a_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_elnoke_talalkozott_kim_dzsong_unnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2f9b55e-b7a9-4b0d-8bf2-842573c24c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010e0325-fcb6-4bbb-ad9a-0013b41ae8cc","keywords":null,"link":"/sport/20180330_a_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_elnoke_talalkozott_kim_dzsong_unnal","timestamp":"2018. március. 30. 18:39","title":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke találkozott Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab23b62-c688-4e41-9632-a61690c82797","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem esélytelen megtalálni egy fényképezőgépet még akkor sem, ha azt búvárkodás közben hagyták el a tengerben évekkel korábban. Legalább is egy japán lánynak sikerült, ha igaz, amit állít.","shortLead":"Nem esélytelen megtalálni egy fényképezőgépet még akkor sem, ha azt búvárkodás közben hagyták el a tengerben évekkel...","id":"20180329_csodasan_vizsgazott_egy_vizhatlan_tok_ha_igaz_ez_a_tortenet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dab23b62-c688-4e41-9632-a61690c82797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840ceb9c-cb79-4d6f-ba3a-099b1b91aa24","keywords":null,"link":"/elet/20180329_csodasan_vizsgazott_egy_vizhatlan_tok_ha_igaz_ez_a_tortenet","timestamp":"2018. március. 29. 18:09","title":"Csodásan vizsgázott egy vízhatlan tok, ha igaz ez a történet – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]