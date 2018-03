Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább akár 22 fok is lehet.","shortLead":"De legalább akár 22 fok is lehet.","id":"20180331_szeles_zivataros_lesz_a_nagyszombat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b51062-f09d-4616-a166-658c2dc9eca6","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_szeles_zivataros_lesz_a_nagyszombat","timestamp":"2018. március. 31. 08:25","title":"Szeles, zivataros lesz a Nagyszombat - itt a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban egyre többfelé várható eső, és sokfelé erős, viharos lesz a szél. Ezzel együtt tovább melegszik a levegő: többfelé 20 fok körüli meleg is lehet, majd a húsvéti hosszú hétvége második felében mérséklődik a felmelegedés.","shortLead":"A következő napokban egyre többfelé várható eső, és sokfelé erős, viharos lesz a szél. Ezzel együtt tovább melegszik...","id":"20180329_esos_szeles_de_vegre_tavasziasan_enyhe_ido_igerkezik_husvetra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3a41bb-fb06-4114-8c5b-5809f315ff94","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_esos_szeles_de_vegre_tavasziasan_enyhe_ido_igerkezik_husvetra","timestamp":"2018. március. 29. 16:03","title":"Esős, szeles, de végre tavasziasan enyhe idő ígérkezik húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6ba3ca-ad36-4b74-ab48-2c2f9003c7df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak- és Dél-Korea vezetői április 27-én tartják meg több mint egy évtizede első csúcstalálkozójukat. Utána kerülhet sor Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök tárgyalásaira.","shortLead":"Észak- és Dél-Korea vezetői április 27-én tartják meg több mint egy évtizede első csúcstalálkozójukat. Utána kerülhet...","id":"20180329_Megvan_a_Koreakozi_csucs_datuma","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c6ba3ca-ad36-4b74-ab48-2c2f9003c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca374bca-6b8a-48dc-80ba-33c4a53e2bc0","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Megvan_a_Koreakozi_csucs_datuma","timestamp":"2018. március. 29. 11:21","title":"Megvan a Korea-közi csúcs dátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c14324-c602-4310-a24d-6267840e3408","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökön, cikkünk megjelenésekor nyílik a tárlat a 36. a Magyar Sajtófotó Pályázat nyertes képeiből a Capa Központban. Mutatunk néhány meghatározó képet.\r

\r

","shortLead":"Csütörtökön, cikkünk megjelenésekor nyílik a tárlat a 36. a Magyar Sajtófotó Pályázat nyertes képeiből a Capa...","id":"20180329_Tablo_a_mai_Magyarorszag_banatairol_oromeirol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41c14324-c602-4310-a24d-6267840e3408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6b9057-3873-4d16-b5d8-8bfa9c9fc6dc","keywords":null,"link":"/elet/20180329_Tablo_a_mai_Magyarorszag_banatairol_oromeirol","timestamp":"2018. március. 29. 18:00","title":"Bánatok és örömök: Húsbavágó tabló a mai Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3acf69-dd1f-4898-be33-a48ef115930c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új nyelvtanárt kaptak egy finn általános iskola diákjai, Eliast, a humanoid robotot, aki hatalmas türelemmel ismétli meg a feladatokat, soha nem hozza feszélyező helyzetbe a diákokat, ha kérdezni akarnak valamint és még táncolni is tud.","shortLead":"Új nyelvtanárt kaptak egy finn általános iskola diákjai, Eliast, a humanoid robotot, aki hatalmas türelemmel ismétli...","id":"20180329_emberszeru_robottanar_humanoid_tanar_elias_finn_iskola","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc3acf69-dd1f-4898-be33-a48ef115930c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e0a61b-0ab1-4944-ab4d-622a80b5ddc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_emberszeru_robottanar_humanoid_tanar_elias_finn_iskola","timestamp":"2018. március. 29. 20:03","title":"Emberszerű robottanárt kaptak egy finn iskola diákjai – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Aki még nem kapta meg, az az eredeti ütemtervnek megfelelően legkésőbb április közepéig átveheti – közölte a Magyar Posta Zrt.","shortLead":"Aki még nem kapta meg, az az eredeti ütemtervnek megfelelően legkésőbb április közepéig átveheti – közölte a Magyar...","id":"20180331_az_erzsebetutalvanyok_90_szazalekat_mar_kezbesitettek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da028e3-3ca2-41f7-9db1-5b971dc8c2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_az_erzsebetutalvanyok_90_szazalekat_mar_kezbesitettek","timestamp":"2018. március. 31. 10:33","title":"Aggodalomra semmi ok: az Erzsébet-utalványok 90 százalékát már kézbesítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már nem kritikus a 33 éves Julija Szkripal állapota, akit március 4-én, apjával, a volt orosz-brit kettősügynök Szergej Szkripallal együtt mérgeztek meg ismeretlen tettesek a délnyugat-angliai Salisburyben","shortLead":"Már nem kritikus a 33 éves Julija Szkripal állapota, akit március 4-én, apjával, a volt orosz-brit kettősügynök Szergej...","id":"20180329_Gyorsan_javul_a_megmergezett_Julija_Szkripal_allapota","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920e3888-796d-4c0a-8d65-56f906970e71","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Gyorsan_javul_a_megmergezett_Julija_Szkripal_allapota","timestamp":"2018. március. 29. 16:41","title":"Gyorsan javul a megmérgezett Julija Szkripal állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cda001-092c-4628-bf0a-2ed231e32e7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúcsra ért Orbánék menekültellenes retorikája!","shortLead":"Csúcsra ért Orbánék menekültellenes retorikája!","id":"20180329_Migransnak_neztek_egy_fodrasztol_hazafele_setalo_not_Csongradon_rendort_hivtak_ra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cda001-092c-4628-bf0a-2ed231e32e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c5564d-bc75-4eba-b526-12a079808f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Migransnak_neztek_egy_fodrasztol_hazafele_setalo_not_Csongradon_rendort_hivtak_ra","timestamp":"2018. március. 29. 11:57","title":"Migránsnak néztek egy fodrásztól hazafelé sétáló nőt Csongrádon, rendőrt hívtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]