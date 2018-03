Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház elrendelte annak a 200 millió dolláros (csaknem 51 milliárd forint) támogatásnak a befagyasztását, amelyet Washington eredetileg szíriai újjáépítési munkálatokra szánt volna – jelentette a The Wall Street Journal.","shortLead":"A Fehér Ház elrendelte annak a 200 millió dolláros (csaknem 51 milliárd forint) támogatásnak a befagyasztását, amelyet...","id":"20180331_trump_dontott_nem_tamogatja_a_sziriai_ujjaepitest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a4df5e-43db-40a3-98e9-5275dc5cd984","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_trump_dontott_nem_tamogatja_a_sziriai_ujjaepitest","timestamp":"2018. március. 31. 08:48","title":"Trump döntött: nem támogatja a szíriai újjáépítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b263c73-d0a1-456b-a6d2-029c9c13aca6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen furcsa jelenet zajlott le ma Kiskunhalason, ahol Szijjártó Péter tartott lakossági fórumot, de érkezésekor megjelent Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője, és megpróbált elbeszélgetni vele. ","shortLead":"Egészen furcsa jelenet zajlott le ma Kiskunhalason, ahol Szijjártó Péter tartott lakossági fórumot, de érkezésekor...","id":"20180329_Video_A_Momentum_szovivoje_varta_Szijjartot_Ksikunhalason_megprobalt_elbeszelgetni_vele","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b263c73-d0a1-456b-a6d2-029c9c13aca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915647d0-b5b1-4a14-8abd-1233b5adb64a","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Video_A_Momentum_szovivoje_varta_Szijjartot_Ksikunhalason_megprobalt_elbeszelgetni_vele","timestamp":"2018. március. 29. 21:41","title":"Videó: A Momentum szóvivője várta Szijjártót Kiskunhalason, megpróbált elbeszélgetni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df3cd68-a1ab-4a7f-b9e3-4a73846c1e8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180330_Ezt_sem_lattuk_jonni_Gyurcsany_Ferenc_az_oszodi_beszeddel_kampanyol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7df3cd68-a1ab-4a7f-b9e3-4a73846c1e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e59e71-738b-4206-b271-2e04450e6ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Ezt_sem_lattuk_jonni_Gyurcsany_Ferenc_az_oszodi_beszeddel_kampanyol","timestamp":"2018. március. 30. 17:38","title":"Ezt sem láttuk jönni: Gyurcsány Ferenc az őszödi beszéddel kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000a5110-edd4-4466-ba01-cdc5d429b20c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180330_Alfoldi_Robert_kirakta_elsore_letiltott_beszelgetesenek_teljes_videojat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=000a5110-edd4-4466-ba01-cdc5d429b20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b683b43-dff2-4adb-b55a-b0d99bd0381f","keywords":null,"link":"/kultura/20180330_Alfoldi_Robert_kirakta_elsore_letiltott_beszelgetesenek_teljes_videojat","timestamp":"2018. március. 30. 10:10","title":"Alföldi Róbert kirakta elsőre letiltott beszélgetésének teljes videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Mulatságos időszaknak ígérkezik a Fidesz további kormányzása. Tényleg csak icipicit árnyékolja be az a matematikai eshetőség, hogy ehelyett mindenkinek beverik a pofáját, aki megmukkan.","shortLead":"Mulatságos időszaknak ígérkezik a Fidesz további kormányzása. Tényleg csak icipicit árnyékolja be az a matematikai...","id":"201813_nezd_legott_komedianak_s_mulattatni_fog","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38138ecf-5f49-4b09-ae3c-2eead4aac53b","keywords":null,"link":"/itthon/201813_nezd_legott_komedianak_s_mulattatni_fog","timestamp":"2018. március. 30. 09:00","title":"Tóta W.: „Nézd legott komédiának, s múlattatni fog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a7dd43-d10c-4227-befe-a6a865831733","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Hogy lesz tojástermelő egy pedagógusból, és miért száll szembe az áruházláncok hirdetéseivel? Elmentünk egy ruzsai telepre, hogy mindezt megpróbáljuk megérteni.","shortLead":"Hogy lesz tojástermelő egy pedagógusból, és miért száll szembe az áruházláncok hirdetéseivel? Elmentünk egy ruzsai...","id":"20180330_Ketrecharc_a_tojasfronton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97a7dd43-d10c-4227-befe-a6a865831733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fec7ab-3056-408b-89d0-5ad6f78f478b","keywords":null,"link":"/kkv/20180330_Ketrecharc_a_tojasfronton","timestamp":"2018. március. 30. 12:30","title":"Ketrecharc a nagy magyar tojásháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombat 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe az a választópolgár, aki április 8-án nem Magyarországon, hanem a 118 külképviselet valamelyikén kíván szavazni.","shortLead":"Szombat 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe az a választópolgár, aki április 8-án nem...","id":"20180331_Kulfoldon_dolgozok_tessek_valasztani_Ma_meg_lehet_kervenyezni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee81271-afb2-429b-8ff7-66b86eec1660","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Kulfoldon_dolgozok_tessek_valasztani_Ma_meg_lehet_kervenyezni","timestamp":"2018. március. 31. 08:02","title":"Külföldön dolgozók, tessék választani! Ma még lehet kérvényezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d854a041-e738-43eb-aa38-335a2b099061","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Fehér hollónak is tekinthető Szergej Galickij, aki a közelmúltban meglepetésszerűen és részvényeit áron alul értékesítve szállt ki az általa létrehozott óriásvállalatból, a Magnyitból, amely kis híján Magyarországon is megvetette a lábát.","shortLead":"Fehér hollónak is tekinthető Szergej Galickij, aki a közelmúltban meglepetésszerűen és részvényeit áron alul...","id":"20180329_Az_ilyenek_miatt_tartjak_csalonak_a_gazdagokat_az_oroszok_De_o_nem_olyan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d854a041-e738-43eb-aa38-335a2b099061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efec9b77-a7a4-47e8-8b7d-09b486cdb828","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_Az_ilyenek_miatt_tartjak_csalonak_a_gazdagokat_az_oroszok_De_o_nem_olyan","timestamp":"2018. március. 29. 16:00","title":"A különc orosz oligarcha nem akart olyan lenni, akik miatt csalónak tartják a gazdagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]