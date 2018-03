Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfe8407d-ad6b-4750-98d0-bc25573b4b8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple ugyan csak az iOS 11.3-mal együtt ígérte zenei szolgáltatásának frissítését, azonban ezt valamivel korábban megtette.","shortLead":"Az Apple ugyan csak az iOS 11.3-mal együtt ígérte zenei szolgáltatásának frissítését, azonban ezt valamivel korábban...","id":"20180331_zenes_videok_szekcio_az_apple_musicban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfe8407d-ad6b-4750-98d0-bc25573b4b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1e0291-979c-4634-a18d-a3ef55e28a18","keywords":null,"link":"/tudomany/20180331_zenes_videok_szekcio_az_apple_musicban","timestamp":"2018. március. 31. 17:03","title":"Így akar elcsábítani a YouTube-tól az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c236210-81cd-451a-9166-a1ecf872879e","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Az adóhatóság milliárdos hátralékkal vádolja a Facebookot és a Google-t, miközben az állam továbbra is közpénzt költ náluk saját hirdetési kampányaira. Cserébe az óriáscégek adandó alkalommal jó szolgálatot tehetnek a kormánynak.","shortLead":"Az adóhatóság milliárdos hátralékkal vádolja a Facebookot és a Google-t, miközben az állam továbbra is közpénzt költ...","id":"201812__facebook_google__adoelkerules__fideszerdek__se_penz_se_posztolo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c236210-81cd-451a-9166-a1ecf872879e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d1077f-7d53-4d47-ac62-19353901439b","keywords":null,"link":"/kkv/201812__facebook_google__adoelkerules__fideszerdek__se_penz_se_posztolo","timestamp":"2018. március. 30. 12:00","title":"Komoly pénzeket keres nálunk a Google és a Facebook, de nem nagyon szállna be a közösbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d2353f-1c24-4ea1-8fe3-a8874e73695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy VII. kerületi, Dózsa György úti ingatlanban adtak erre lehetőséget, a javaslat előterjesztője a Fidesz mostani VII. kerületi képviselőjelöltje volt. ","shortLead":"Egy VII. kerületi, Dózsa György úti ingatlanban adtak erre lehetőséget, a javaslat előterjesztője a Fidesz mostani VII...","id":"20180329_A_Fidesz_megszavazta_egy_muszlim_imahaz_letesiteset_2016ban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1d2353f-1c24-4ea1-8fe3-a8874e73695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8634395-e42b-4bfe-899b-5f7e3a64960f","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_A_Fidesz_megszavazta_egy_muszlim_imahaz_letesiteset_2016ban","timestamp":"2018. március. 29. 19:56","title":"A Fidesz megszavazta egy muszlim imaház létesítését 2016-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea","c_author":"G. M.","category":"elet","description":"Csütörtökön egy olyan videót tett közzé az Origo, amelyen Bródy János érvel a Jobbikra szavazás ellen. Az már nincs benne, hogy a felvétel 4 éves, és a portál nem kért engedélyt a másodközlésre.","shortLead":"Csütörtökön egy olyan videót tett közzé az Origo, amelyen Bródy János érvel a Jobbikra szavazás ellen. Az már nincs...","id":"20180330_Brody_Janos_a_leghatarozottabban_tiltakozom_a_kampanycelokra_valo_felhasznalasa_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6116038-4234-4116-8d82-bb6ca00ba6a0","keywords":null,"link":"/elet/20180330_Brody_Janos_a_leghatarozottabban_tiltakozom_a_kampanycelokra_valo_felhasznalasa_ellen","timestamp":"2018. március. 30. 14:58","title":"Bródy János: a leghatározottabban tiltakozom a kampánycélokra való felhasználás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08be6eca-f141-4394-912d-9b4411fc4fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság nem függesztette fel Kiss Gyula mentelmi jogát, a testület egyik tagja ezt azzal is indokolta, hogy a férfi rendkívül intelligens, négy diplomája van. Volt élettársa viszont retteg tőle.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság nem függesztette fel Kiss Gyula mentelmi jogát, a testület egyik tagja ezt azzal is...","id":"20180330_nemcsak_politikai_celbol_lett_kepviselojelolt_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_volt_navos_vezeto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08be6eca-f141-4394-912d-9b4411fc4fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e4a65-90c2-4d50-b2e2-2edeca987617","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_nemcsak_politikai_celbol_lett_kepviselojelolt_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_volt_navos_vezeto","timestamp":"2018. március. 30. 20:45","title":"Nem csak politikai célból lett képviselőjelölt a gyilkossági kísérlettel vádolt volt NAV-os vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9198ff3a-732b-4c10-885e-7af3218f8419","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A szombaton délután elbúcsúztatott Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még szokatlanabb, hogy valaki ilyen sokáig éljen vele. Életminőségének fenntartásában jelentős szerepe volt a gépi segítségnek.","shortLead":"A szombaton délután elbúcsúztatott Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még...","id":"201812__stephen_hawking__szklerozis__agep_forog__az_ido_ura","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9198ff3a-732b-4c10-885e-7af3218f8419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f75fb9f-f1df-4c7c-a8d5-d9c0e80177d1","keywords":null,"link":"/tudomany/201812__stephen_hawking__szklerozis__agep_forog__az_ido_ura","timestamp":"2018. március. 31. 15:00","title":"Minek köszönhette Stephen Hawking, hogy 76 éves koráig aktív életet élt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718190f0-e673-418d-b2ca-750ed667829a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A megyei építésfelügyelet volt vezetőjét is felelősségre vonják. A tűzben hatvannégyen haltak meg, köztük nagyok sok gyermek.","shortLead":"A megyei építésfelügyelet volt vezetőjét is felelősségre vonják. A tűzben hatvannégyen haltak meg, köztük nagyok sok...","id":"20180330_engedely_nelkul_epitettek_fel_a_vasarnap_leegett_orosz_plazat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=718190f0-e673-418d-b2ca-750ed667829a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da0ff95-7716-454d-99ff-0c52c38d69e1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180330_engedely_nelkul_epitettek_fel_a_vasarnap_leegett_orosz_plazat","timestamp":"2018. március. 30. 16:10","title":"Engedély nélkül építették fel a vasárnap leégett orosz plázát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korrupció és befolyással üzérkedés miatt citálták bíróság elé a volt francia elnököt. ","shortLead":"Korrupció és befolyással üzérkedés miatt citálták bíróság elé a volt francia elnököt. ","id":"20180329_Sarkozyt_most_korrupcio_miatt_viszik_birosag_ele","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8643f677-59b2-4795-82ce-1db1e5284345","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Sarkozyt_most_korrupcio_miatt_viszik_birosag_ele","timestamp":"2018. március. 29. 17:15","title":"Sarkozyt most korrupció miatt viszik bíróság elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]