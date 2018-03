Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"872d6bc2-22ad-44e1-8737-fb69c004d952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főként kéz- és lábcsontok kerültek elő a XV. kerületi Irinyi János laktanya melletti területen. ","shortLead":"Főként kéz- és lábcsontok kerültek elő a XV. kerületi Irinyi János laktanya melletti területen. ","id":"20180329_Emberi_maradvanyokra_bukkantak_egy_illegalis_szemetlerakonal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=872d6bc2-22ad-44e1-8737-fb69c004d952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7d6007-4f8f-4fed-8d5b-96ea3ab5526a","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Emberi_maradvanyokra_bukkantak_egy_illegalis_szemetlerakonal","timestamp":"2018. március. 29. 10:56","title":"Emberi maradványokra bukkantak egy illegális szemétlerakónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865a44d9-f4b7-43ee-839e-df26937b6ca5","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Alaposan fel kell kötnie a felkötnivalót annak, aki épp új tévékészülék beszerzését fontolgatja, hiszen a leírásokban és prospektusokban csak úgy röpködnek az egzotikus rövidítések. De vajon mire jó ez az egész? Kell ez egyáltalán? Képernyő-felbontással kapcsolatos kisokosunk következik.","shortLead":"Alaposan fel kell kötnie a felkötnivalót annak, aki épp új tévékészülék beszerzését fontolgatja, hiszen a leírásokban...","id":"samsung_20180328_Betuszavak_erdejeben_miert_is_vegyek_4Ks_tevet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=865a44d9-f4b7-43ee-839e-df26937b6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3165d09-2ef1-4923-9cfa-4cbc1c107f08","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsung_20180328_Betuszavak_erdejeben_miert_is_vegyek_4Ks_tevet","timestamp":"2018. március. 29. 09:03","title":"Betűszavak erdejében: miért is vegyek 4K-s tévét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"9ccf82ae-be59-4d4d-9103-d503e4aeeced","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsnak látszó tűzön grillezett csokoládé van benne.","shortLead":"Húsnak látszó tűzön grillezett csokoládé van benne.","id":"20180329_Csokis_Whopperrel_unnepel_a_Burger_King_husvetkor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ccf82ae-be59-4d4d-9103-d503e4aeeced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9542abd-8838-427b-aa1a-2abc9f85ca20","keywords":null,"link":"/elet/20180329_Csokis_Whopperrel_unnepel_a_Burger_King_husvetkor","timestamp":"2018. március. 29. 17:21","title":"Csokis Whopperrel ünnepel a Burger King húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagypénteken sem maradt el a kormányfő szokásos pénteki rádióinterjúja. Orbán kicsivel több mint egy perc után váltott a kereszténységgel kapcsolatos gondolatokról a migrációra, Sorosra, és arra, hogyan „rúgták ránk az ajtót” a menekültek. Közben egy új kifejezéssel is megismertette hallgatóságát.","shortLead":"Nagypénteken sem maradt el a kormányfő szokásos pénteki rádióinterjúja. Orbán kicsivel több mint egy perc után váltott...","id":"20180330_Orban_A_kereszteny_Europa_kerdese_politikai_kerdesse_valt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3079a8dc-c6e1-449f-8665-f7a10b1cae0d","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Orban_A_kereszteny_Europa_kerdese_politikai_kerdesse_valt","timestamp":"2018. március. 30. 07:50","title":"Orbán: A keresztény Európa kérdése politikai kérdéssé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Mulatságos időszaknak ígérkezik a Fidesz további kormányzása. Tényleg csak icipicit árnyékolja be az a matematikai eshetőség, hogy ehelyett mindenkinek beverik a pofáját, aki megmukkan.","shortLead":"Mulatságos időszaknak ígérkezik a Fidesz további kormányzása. Tényleg csak icipicit árnyékolja be az a matematikai...","id":"201813_nezd_legott_komedianak_s_mulattatni_fog","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38138ecf-5f49-4b09-ae3c-2eead4aac53b","keywords":null,"link":"/itthon/201813_nezd_legott_komedianak_s_mulattatni_fog","timestamp":"2018. március. 30. 09:00","title":"Tóta W.: „Nézd legott komédiának, s múlattatni fog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövőben valós idejű információ segíthet a szakembereknek abban, hol milyen állapotú az útburkolat, az adatokat pedig az autók fedélzeti számítógépe is megkapná.","shortLead":"A jövőben valós idejű információ segíthet a szakembereknek abban, hol milyen állapotú az útburkolat, az adatokat pedig...","id":"20180330_katyu_utburkolati_hiba_epave","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db63c96d-8b29-4e0b-92d7-cd69e5a5eccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_katyu_utburkolati_hiba_epave","timestamp":"2018. március. 30. 10:26","title":"Önnek is elege van a kátyúkból? Most csinálnak egy kütyüt, ami leszámolhat velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08be6eca-f141-4394-912d-9b4411fc4fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság nem függesztette fel Kiss Gyula mentelmi jogát, a testület egyik tagja ezt azzal is indokolta, hogy a férfi rendkívül intelligens, négy diplomája van. Volt élettársa viszont retteg tőle.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság nem függesztette fel Kiss Gyula mentelmi jogát, a testület egyik tagja ezt azzal is...","id":"20180330_nemcsak_politikai_celbol_lett_kepviselojelolt_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_volt_navos_vezeto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08be6eca-f141-4394-912d-9b4411fc4fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e4a65-90c2-4d50-b2e2-2edeca987617","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_nemcsak_politikai_celbol_lett_kepviselojelolt_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_volt_navos_vezeto","timestamp":"2018. március. 30. 20:45","title":"Nem csak politikai célból lett képviselőjelölt a gyilkossági kísérlettel vádolt volt NAV-os vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b924d2b2-e817-43fc-b63f-f2a909f9cfc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor a közvélemény-kutatásoknak már alig hisznek, akkor eljön az ideje a számok embereinek. Ez figyelhető meg a kampány utolsó heteiben is. Milyen körülmények között győzhető le a Fidesz? Erre születnek új modellek, most Zsoldos István közgazdász állt elő a saját számításaival.","shortLead":"Amikor a közvélemény-kutatásoknak már alig hisznek, akkor eljön az ideje a számok embereinek. Ez figyelhető meg...","id":"20180330_Orban_2002es_remalma_most_is_eleg_lehet_hogy_kiusse_a_hatalombol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b924d2b2-e817-43fc-b63f-f2a909f9cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2beb49b5-7727-4333-a738-087041913f34","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Orban_2002es_remalma_most_is_eleg_lehet_hogy_kiusse_a_hatalombol","timestamp":"2018. március. 30. 08:32","title":"Orbán 2002-es rémálma most is elég lehet, hogy kiüsse a hatalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]