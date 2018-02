[{"available":true,"c_guid":"8711c53f-c1c6-4119-9781-f7006fdeda71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítólag csak két étterem tett eleget a kérésnek.","shortLead":"Állítólag csak két étterem tett eleget a kérésnek.","id":"20180208_Hiaba_kertek_a_hatosagok_tovabbra_is_arulnak_kutyahust_a_phjongcshangi_ettermek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8711c53f-c1c6-4119-9781-f7006fdeda71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58145137-7c1c-497d-bccd-adb1a182ebf7","keywords":null,"link":"/elet/20180208_Hiaba_kertek_a_hatosagok_tovabbra_is_arulnak_kutyahust_a_phjongcshangi_ettermek","timestamp":"2018. február. 08. 16:55","title":"Hiába kérték a hatóságok, továbbra is árulnak kutyahúst a pjongcsangi éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62691320-1033-425e-b7a8-843218aa46e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet a bértárgyalások megrekedése miatt döntött az általános sztrájk kihirdetése mellett.","shortLead":"A szakszervezet a bértárgyalások megrekedése miatt döntött az általános sztrájk kihirdetése mellett.","id":"20180208_Sztrajk_lesz_a_miskolci_Boschgyarban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62691320-1033-425e-b7a8-843218aa46e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b266044-0368-4fc8-aadb-6df2ceee3068","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180208_Sztrajk_lesz_a_miskolci_Boschgyarban","timestamp":"2018. február. 08. 11:21","title":"Sztrájk lesz a miskolci Bosch-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizennyolc vidéki nagyvárosban található, a Spar Magyarország Kft. által bérelt ingatlant vásárol a Mészáros Lőrinc-féle cégbirodalomhoz tartozó Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. az Erste Alapkezelőtől. A tranzakció teljes értéke 4,5 milliárd forint – közölte a felvásárlást végző cég.","shortLead":"Tizennyolc vidéki nagyvárosban található, a Spar Magyarország Kft. által bérelt ingatlant vásárol a Mészáros...","id":"20180208_Meszaros_Lorinc_nyelbe_utott_egy_ujabb_zsiros_bizniszt_lett_18_Sparuzlete","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395880b1-7273-41ab-a723-266898514191","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180208_Meszaros_Lorinc_nyelbe_utott_egy_ujabb_zsiros_bizniszt_lett_18_Sparuzlete","timestamp":"2018. február. 08. 14:05","title":"Mészáros Lőrinc nyélbe ütött egy újabb zsíros bizniszt: lett 18 Spar-üzlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még több mint fél évet kell várni a Galaxy Note család 2018-as tagjára, de a koncepcióvideók készítői már javában agyalnak róla.","shortLead":"Még több mint fél évet kell várni a Galaxy Note család 2018-as tagjára, de a koncepcióvideók készítői már javában...","id":"20180209_koncepciovideo_a_galaxy_note9rol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be606f74-6f28-4804-97b3-3ff79f43d301","keywords":null,"link":"/tudomany/20180209_koncepciovideo_a_galaxy_note9rol","timestamp":"2018. február. 09. 13:00","title":"Ha ilyen lesz a Galaxy Note9, mi is szeretnénk egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1b2fb7-6cc9-4416-85d7-19d28fb4ca6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Schönbrunnban élő pandaasszony ikreket nevel egyedül, nehéz körülmények között. Díjaztak továbbá egy egész pandabandát.","shortLead":"A Schönbrunnban élő pandaasszony ikreket nevel egyedül, nehéz körülmények között. Díjaztak továbbá egy egész...","id":"20180209_Jang_Jang_lett_2017_PANDASZEMELYISEGE","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad1b2fb7-6cc9-4416-85d7-19d28fb4ca6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aa08ab-0b11-4031-96e7-a1c9e5ca7b98","keywords":null,"link":"/elet/20180209_Jang_Jang_lett_2017_PANDASZEMELYISEGE","timestamp":"2018. február. 09. 19:45","title":"Jang Jang lett 2017 PANDASZEMÉLYISÉGE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2cd033-e3b1-4b53-942c-8e52067ba768","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Rövid időn belül megszülethet a megállapodás a taxik áremeléséről az Országos Taxisszövetség és a főváros között – írta a Magyar Nemzet. A tervek szerint 10-15 százalékkal magasabb díjakat alkalmaznának.\r

\r

","shortLead":"Rövid időn belül megszülethet a megállapodás a taxik áremeléséről az Országos Taxisszövetség és a főváros között – írta...","id":"20180209_Negyszaz_forinttal_dragulhat_a_taxizas_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2cd033-e3b1-4b53-942c-8e52067ba768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7eeb299-31c4-492b-8568-86c54a1b81d3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180209_Negyszaz_forinttal_dragulhat_a_taxizas_Budapesten","timestamp":"2018. február. 09. 13:35","title":"Négyszáz forinttal drágulhat a taxizás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d4c0f8-4c27-4eb9-830e-1e5ea6b65e22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Havasi Bertalan korábban azt mondta, Orbán azért találkozott vele, mert magyarországi médiatulajdonos, pedig már nem. ","shortLead":"Havasi Bertalan korábban azt mondta, Orbán azért találkozott vele, mert magyarországi médiatulajdonos, pedig már nem. ","id":"20180209_Hiaba_mondja_Orban_sajtofonoke_Pecina_nem_magyarorszagi_mediatulajdonos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63d4c0f8-4c27-4eb9-830e-1e5ea6b65e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffca4b9c-dd93-414d-a4b9-ae69b9894b58","keywords":null,"link":"/kkv/20180209_Hiaba_mondja_Orban_sajtofonoke_Pecina_nem_magyarorszagi_mediatulajdonos","timestamp":"2018. február. 09. 20:34","title":"Hiába mondja Orbán sajtófőnöke, Pecina nem magyarországi médiatulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374fe530-4080-4e9c-9c21-71a5cac2022f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tényleg másfél millió dollárba került.","shortLead":"Tényleg másfél millió dollárba került.","id":"20180209_Trump_a_jegygyurujerol_is_hazudott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=374fe530-4080-4e9c-9c21-71a5cac2022f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c453c10-8508-4564-a425-849506fb6ced","keywords":null,"link":"/vilag/20180209_Trump_a_jegygyurujerol_is_hazudott","timestamp":"2018. február. 09. 15:06","title":"Trump a jegygyűrűjéről is hazudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]