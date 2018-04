Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük nincs szó tiltott kampányfinanszírozásról, csak arról, hogy a fideszesek egyetértenek a kormánnyal, és ezért ugyanazt mondják.","shortLead":"Szerintük nincs szó tiltott kampányfinanszírozásról, csak arról, hogy a fideszesek egyetértenek a kormánnyal, és ezért...","id":"20180331_Az_NVBben_nincs_baja_a_rasszista_STOPplakatokkal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf2885f-f80c-4cb9-97cb-e675715620b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Az_NVBben_nincs_baja_a_rasszista_STOPplakatokkal","timestamp":"2018. március. 31. 21:31","title":"Az NVB-nek nincs baja a rasszista STOP-plakátokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az a miniszterelnöki kampány, amely a jelek szerint nem tartozik a nyilvánosságra. Most újabb galériát kaptunk, merre járt Orbán Viktor, ám több a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"Ez az a miniszterelnöki kampány, amely a jelek szerint nem tartozik a nyilvánosságra. Most újabb galériát kaptunk...","id":"20180331_Orban_belvarosi_kampanyahoz_egy_elfuggonyozott_terembe_zarkozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ed0d64-c0d4-4ae9-a76f-32173ae23516","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Orban_belvarosi_kampanyahoz_egy_elfuggonyozott_terembe_zarkozott","timestamp":"2018. március. 31. 14:32","title":"Orbán belvárosi kampányához egy elfüggönyözött terembe zárkózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c","c_author":"Kéri Ádám","category":"kkv","description":"Május 25-e fordulópont az adatvédelemben: ekkortól kell alkalmazni az Európai Unió új szabályozását. De miről is van szó tulajdonképpen?","shortLead":"Május 25-e fordulópont az adatvédelemben: ekkortól kell alkalmazni az Európai Unió új szabályozását. De miről is van...","id":"20180331_Tudja_mi_az_a_GDPR_Pedig_igy_vagy_ugy_erintett_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee9c1b8-d5e0-49e9-9909-cb6f31e7288e","keywords":null,"link":"/kkv/20180331_Tudja_mi_az_a_GDPR_Pedig_igy_vagy_ugy_erintett_lesz","timestamp":"2018. március. 31. 11:00","title":"Tudja, mi az a GDPR? Pedig így vagy úgy, érintett lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180401_Orban_vagya_hamarabb_teljesul_mint_hinne","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3cad42-5e2d-416a-8b65-2b23c1121f04","keywords":null,"link":"/elet/20180401_Orban_vagya_hamarabb_teljesul_mint_hinne","timestamp":"2018. április. 01. 08:30","title":"Az ünnepek után visszavonhatatlanul jön a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemcsak a parlament létszámát csökkentenék, hanem egyebek mellett azt is kikötnék, hogy valaki legfeljebb három egymást követő ciklusban lehetne ezután képviselő vagy polgármester. Részletek jövő hétre várhatóak.","shortLead":"Nemcsak a parlament létszámát csökkentenék, hanem egyebek mellett azt is kikötnék, hogy valaki legfeljebb három egymást...","id":"20180330_harminc_szazalekkal_csokkenthetik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8ad9f2-d284-41eb-89ce-40c64d13a921","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_harminc_szazalekkal_csokkenthetik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","timestamp":"2018. március. 30. 17:58","title":"Harminc százalékkal csökkenthetik a francia parlamenti képviselők számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4d8b27-526a-428d-9dad-6fa29854deda","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először tért vissza pakisztáni szülővárosába Malala Juszafzai, azóta, hogy 2012-ben a talibán mozgalom fegyveresei kis híján megölték őt. A világ legfiatalabb Nobel-békedíjasa azért kapott golyót a fejébe, mert azt szorgalmazta, hogy a lányok is járhassanak iskolába.\r

","shortLead":"Először tért vissza pakisztáni szülővárosába Malala Juszafzai, azóta, hogy 2012-ben a talibán mozgalom fegyveresei kis...","id":"20180331_Hazatert_a_vilag_legfiatalabb_Nobelbekedijasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b4d8b27-526a-428d-9dad-6fa29854deda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d73905-bf95-422b-8535-08457cc6e173","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_Hazatert_a_vilag_legfiatalabb_Nobelbekedijasa","timestamp":"2018. március. 31. 14:09","title":"Hazatért a világ legfiatalabb Nobel-békedíjasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a55820c-fc88-4e32-bd06-baa70497dc8a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gól nélküli döntetlennel ért véget az Újpest-FTC labdarúgó bajnoki mérkőzés.","shortLead":"Gól nélküli döntetlennel ért véget az Újpest-FTC labdarúgó bajnoki mérkőzés.","id":"20180331_Dontetlen_a_derbin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a55820c-fc88-4e32-bd06-baa70497dc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4073874a-49df-4f05-8f51-f0d54b7646f2","keywords":null,"link":"/sport/20180331_Dontetlen_a_derbin","timestamp":"2018. március. 31. 18:50","title":"Döntetlen a derbin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180331_Vajon_Orban_szerint_ra_is_vonatkoznak_a_szabalyok_Az_ovodas_videobol_kiderul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a1867c-c16a-409b-95ab-41ce03a11019","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Vajon_Orban_szerint_ra_is_vonatkoznak_a_szabalyok_Az_ovodas_videobol_kiderul","timestamp":"2018. március. 31. 10:51","title":"Vajon Orbán szerint rá is vonatkoznak a szabályok? Az óvodás videóból kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]