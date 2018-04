Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház elrendelte annak a 200 millió dolláros (csaknem 51 milliárd forint) támogatásnak a befagyasztását, amelyet Washington eredetileg szíriai újjáépítési munkálatokra szánt volna – jelentette a The Wall Street Journal.","shortLead":"A Fehér Ház elrendelte annak a 200 millió dolláros (csaknem 51 milliárd forint) támogatásnak a befagyasztását, amelyet...","id":"20180331_trump_dontott_nem_tamogatja_a_sziriai_ujjaepitest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a4df5e-43db-40a3-98e9-5275dc5cd984","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_trump_dontott_nem_tamogatja_a_sziriai_ujjaepitest","timestamp":"2018. március. 31. 08:48","title":"Trump döntött: nem támogatja a szíriai újjáépítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af21557d-58cf-48a5-912d-36a9b3ae9e88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hatalmas STOP felirattal üzentek az ózdi polgármestert lejárató újságírónak. Nem mellesleg Andy Vajna lapjában jelent meg a cikk, ami más kormányoldali médiában is megjelent.","shortLead":"Egy hatalmas STOP felirattal üzentek az ózdi polgármestert lejárató újságírónak. Nem mellesleg Andy Vajna lapjában...","id":"20180401_Van_az_a_szint_amikor_a_Fidelitas_kiall_a_Jobbik_mellett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af21557d-58cf-48a5-912d-36a9b3ae9e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a87b95-34e6-436e-9f9f-caef498ecf34","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Van_az_a_szint_amikor_a_Fidelitas_kiall_a_Jobbik_mellett","timestamp":"2018. április. 01. 08:21","title":"Van az a szint, amikor a Fidelitas kiáll a Jobbik mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41d110f-9989-4a47-bb83-97d5032e6ea0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Neal Shusterman Az óceán mélyén című regénye egy kamasz fiú „megőrülésének” és a valóságba való visszatalálásának történetét meséli el. A könyv segít elképzelni, mit él át ilyenkor valaki, ugyanakkor számos kérdést felvet, amelyekre nem biztos, hogy van fekete-fehér válasz, de az biztos, hogy érdemes róluk beszélni. Ács Dánielt, a Soteria Alapítvány Menedék Programjának vezetőjét, a Feldmár Intézet szóvivőjét kérdeztük.","shortLead":"Neal Shusterman Az óceán mélyén című regénye egy kamasz fiú „megőrülésének” és a valóságba való visszatalálásának...","id":"20180401_Nincsenek_orultek_es_normalisak_csak_mi_vagyunk_emberek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d41d110f-9989-4a47-bb83-97d5032e6ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102fdf84-d3dd-4718-a3e6-7721e2a97a8c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180401_Nincsenek_orultek_es_normalisak_csak_mi_vagyunk_emberek","timestamp":"2018. április. 01. 09:15","title":"„Nincsenek őrültek és normálisak, csak mi vagyunk, emberek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309f1fe6-f420-454e-b0ae-262ba3afcd6a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Liverpool 2-1-re nyert a Crystal Palace otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójának első mérkőzésén.\r

","shortLead":"A Liverpool 2-1-re nyert a Crystal Palace otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójának első mérkőzésén.\r

","id":"20180331_jurgen_klopp_100_meccs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=309f1fe6-f420-454e-b0ae-262ba3afcd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d3ecdc-5d33-4b08-a052-b8972b1bb124","keywords":null,"link":"/sport/20180331_jurgen_klopp_100_meccs","timestamp":"2018. március. 31. 15:47","title":"Hátrányból fordított a csapata, győzelemmel ünnepelt Jürgen Klopp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06339ca9-e99d-4da5-ae52-c3473ce6a1ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Padovai Egyetem méréstechnikus kutatócsoportja tanulmányozta a torinói leplet, majd elkészítették az abba burkolt férfialak háromdimenziós modelljét. Vezetőjük azt mondja: az általuk megalkotott szobor a pontos mását mutatja annak, hogyan is nézett ki Jézus.","shortLead":"A Padovai Egyetem méréstechnikus kutatócsoportja tanulmányozta a torinói leplet, majd elkészítették az abba burkolt...","id":"20180331_torinoi_lepel_merestechnika_jezus_3d_modell_szobor_padovai_egyetem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06339ca9-e99d-4da5-ae52-c3473ce6a1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208c5176-e7a2-478c-a6fc-7d3ac5be3a6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180331_torinoi_lepel_merestechnika_jezus_3d_modell_szobor_padovai_egyetem","timestamp":"2018. március. 31. 10:13","title":"Olasz mérnökök megformázták Jézus pontos alakját a torinói lepel alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c232895d-9076-47d4-b542-b1ed4ad13972","c_author":"Windisch Judit - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nagyüzem volt a választás előtti szombaton a csepeli piac előtti téren, kivonult Gyurcsány Ferenc Dk-elnök is, ám Németh Szilárd fideszes politikus fájón hiányzott.","shortLead":"Nagyüzem volt a választás előtti szombaton a csepeli piac előtti téren, kivonult Gyurcsány Ferenc Dk-elnök is, ám...","id":"20180331_Valasztas_a_mi_utcankban_Csepelen_bottal_kergette_el_Gyurcsany_hive_a_tiltakozot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c232895d-9076-47d4-b542-b1ed4ad13972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75907b80-09be-4f63-9b68-8496c7d2563d","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Valasztas_a_mi_utcankban_Csepelen_bottal_kergette_el_Gyurcsany_hive_a_tiltakozot","timestamp":"2018. március. 31. 12:30","title":"Választás a mi utcánkban: Csepelen bottal kergette el Gyurcsány híve a tiltakozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834ed424-5a78-45de-b7c0-9fd21617f452","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hipersportkocsiról továbbra sem derül ki, hogy pontosan mennyi a végsebessége, pedig erre konkrét ígéret volt.","shortLead":"A hipersportkocsiról továbbra sem derül ki, hogy pontosan mennyi a végsebessége, pedig erre konkrét ígéret volt.","id":"20180331_csalodas_a_bugatti_nem_ad_valaszt_arra_hogy_mennyi_a_760_millio_forintos_chiron_vegsebessege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=834ed424-5a78-45de-b7c0-9fd21617f452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad073ec2-7ed8-4e9d-b7bd-0e63de7460a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180331_csalodas_a_bugatti_nem_ad_valaszt_arra_hogy_mennyi_a_760_millio_forintos_chiron_vegsebessege","timestamp":"2018. március. 31. 11:21","title":"Csalódás: a Bugatti nem ad választ arra, hogy mennyi a 760 millió forintos Chiron végsebessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemcsak a parlament létszámát csökkentenék, hanem egyebek mellett azt is kikötnék, hogy valaki legfeljebb három egymást követő ciklusban lehetne ezután képviselő vagy polgármester. Részletek jövő hétre várhatóak.","shortLead":"Nemcsak a parlament létszámát csökkentenék, hanem egyebek mellett azt is kikötnék, hogy valaki legfeljebb három egymást...","id":"20180330_harminc_szazalekkal_csokkenthetik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8ad9f2-d284-41eb-89ce-40c64d13a921","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_harminc_szazalekkal_csokkenthetik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","timestamp":"2018. március. 30. 17:58","title":"Harminc százalékkal csökkenthetik a francia parlamenti képviselők számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]