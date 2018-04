Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35db70a4-a581-4154-aa33-3765b8ef087c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész is csatlakozott azokhoz, akik az RTL Klubon kiáll amellett, hogy el kell menni szavazni. ","shortLead":"A színész is csatlakozott azokhoz, akik az RTL Klubon kiáll amellett, hogy el kell menni szavazni. ","id":"20180331_Nagy_Ervin_Ne_a_fejunk_felett_dontsenek_hatalmassagok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35db70a4-a581-4154-aa33-3765b8ef087c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de366fc6-c071-437b-8c59-9be95681cf7e","keywords":null,"link":"/kultura/20180331_Nagy_Ervin_Ne_a_fejunk_felett_dontsenek_hatalmassagok","timestamp":"2018. március. 31. 18:14","title":"Nagy Ervin: „Ne a fejünk felett döntsenek hatalmasságok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a9dc53-6c03-4d3c-bb85-2c93c6aad298","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még nem tudni, mikor kezdődik a kitermelés. ","shortLead":"Még nem tudni, mikor kezdődik a kitermelés. ","id":"20180401_Soha_ekkora_olajmezot_nem_talaltak_meg_Bahreinben_mint_most","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1a9dc53-6c03-4d3c-bb85-2c93c6aad298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08742a06-8266-4e27-9b79-30dfb8962b4a","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Soha_ekkora_olajmezot_nem_talaltak_meg_Bahreinben_mint_most","timestamp":"2018. április. 01. 18:14","title":"Soha ekkora olajmezőt nem találtak még Bahreinben, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","shortLead":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","id":"20180331_Volt_az_e_heti_lottoszamai_kozott_nagyobb_mint_43_Akkor_otose_tuti_nincs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0f072c-8505-4504-ac59-5c65fb168c41","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Volt_az_e_heti_lottoszamai_kozott_nagyobb_mint_43_Akkor_otose_tuti_nincs","timestamp":"2018. március. 31. 19:43","title":"Volt az e heti lottószámai között nagyobb, mint 43? Akkor ötöse tuti nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szíriában folyó \"irtóháború\" befejezését és a humanitárius jog betartását követelte vasárnap hagyományos húsvéti Urbi et Orbi áldásában Ferenc pápa.","shortLead":"A Szíriában folyó \"irtóháború\" befejezését és a humanitárius jog betartását követelte vasárnap hagyományos húsvéti Urbi...","id":"20180401_Urbi_et_Orbi_a_sziriai_beket_surgette_a_papa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73e49d9-8a33-4e8a-b11c-8bff4a2c499e","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Urbi_et_Orbi_a_sziriai_beket_surgette_a_papa","timestamp":"2018. április. 01. 13:27","title":"Urbi et Orbi: a szíriai békét sürgette a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f470c2-7786-4637-be61-3ce83b066c46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest immár nem európai főváros, inkább Moszkva a Duna partján” – írta a The Guardian című brit lapban megjelent véleménycikkében Nick Cohen, aki szerint Orbán Viktor antiszemita és muszlimellenes propagandával próbálja megnyerni a választást.","shortLead":"Budapest immár nem európai főváros, inkább Moszkva a Duna partján” – írta a The Guardian című brit lapban megjelent...","id":"20180331_Egy_mitikus_ellensegkep_kihasznalasaval_mergezik_Magyarorszagon_a_politikat__lesujto_velemeny_a_The_Guardiantol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06f470c2-7786-4637-be61-3ce83b066c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da312d19-c4ce-4aff-9457-f602bfd69a34","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Egy_mitikus_ellensegkep_kihasznalasaval_mergezik_Magyarorszagon_a_politikat__lesujto_velemeny_a_The_Guardiantol","timestamp":"2018. március. 31. 21:39","title":"Egy mitikus ellenségkép kihasználásával mérgezik Magyarországon a politikát – lesújtó vélemény a The Guardiantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9198ff3a-732b-4c10-885e-7af3218f8419","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A szombaton délután elbúcsúztatott Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még szokatlanabb, hogy valaki ilyen sokáig éljen vele. Életminőségének fenntartásában jelentős szerepe volt a gépi segítségnek.","shortLead":"A szombaton délután elbúcsúztatott Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még...","id":"201812__stephen_hawking__szklerozis__agep_forog__az_ido_ura","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9198ff3a-732b-4c10-885e-7af3218f8419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f75fb9f-f1df-4c7c-a8d5-d9c0e80177d1","keywords":null,"link":"/tudomany/201812__stephen_hawking__szklerozis__agep_forog__az_ido_ura","timestamp":"2018. március. 31. 15:00","title":"Minek köszönhette Stephen Hawking, hogy 76 éves koráig aktív életet élt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök villámgyorsan el is fogadta Aman Tulejev, a Kemerovói kerület kormányzója lemondását.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök villámgyorsan el is fogadta Aman Tulejev, a Kemerovói kerület kormányzója lemondását.","id":"20180401_Benyujtotta_lemondasi_kerelmet_a_terulet_kormanyzoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b91264-0cbf-4fdd-9653-7bafccbcb2c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Benyujtotta_lemondasi_kerelmet_a_terulet_kormanyzoja","timestamp":"2018. április. 01. 08:22","title":"A kemerovói tűzvész miatt lemondott a terület kormányzója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1cd6733-a808-4c9f-87cc-ee28e77e97ca","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"A titkos nemzetközi iratok közzétételével nem a WikiLeaks volt az úttörő, hanem a bolsevikok, már 1917-ben, akik ily módon akarták lejáratni a régi rendszert. Egészen más oldalról az amerikai elnök is a titkos diplomácia ellensége lett 1918-ban. ","shortLead":"A titkos nemzetközi iratok közzétételével nem a WikiLeaks volt az úttörő, hanem a bolsevikok, már 1917-ben, akik ily...","id":"201813__trockij_akiszivarogtato__nemes_cel_rossz_beke__paktumfaktum__bolsileaks","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1cd6733-a808-4c9f-87cc-ee28e77e97ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7531f3b-5ab8-45da-b775-51fd577d601e","keywords":null,"link":"/kultura/201813__trockij_akiszivarogtato__nemes_cel_rossz_beke__paktumfaktum__bolsileaks","timestamp":"2018. március. 31. 20:30","title":"BolsiLeaks: A kiszivárogtató naivitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]