[{"available":true,"c_guid":"6526f259-c9ae-4406-8a92-c29f11a0cb13","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"201811__hungarikumok__megkesett_gulyas__hol_a_rubikkocka__szikviz_szappan_szalami","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6526f259-c9ae-4406-8a92-c29f11a0cb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5ebe84-dec8-466e-90f9-2cdab10e5c97","keywords":null,"link":"/kultura/201811__hungarikumok__megkesett_gulyas__hol_a_rubikkocka__szikviz_szappan_szalami","timestamp":"2018. április. 01. 08:00","title":"Egészen meglepő hungarikumok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök villámgyorsan el is fogadta Aman Tulejev, a Kemerovói kerület kormányzója lemondását.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök villámgyorsan el is fogadta Aman Tulejev, a Kemerovói kerület kormányzója lemondását.","id":"20180401_Benyujtotta_lemondasi_kerelmet_a_terulet_kormanyzoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b91264-0cbf-4fdd-9653-7bafccbcb2c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Benyujtotta_lemondasi_kerelmet_a_terulet_kormanyzoja","timestamp":"2018. április. 01. 08:22","title":"A kemerovói tűzvész miatt lemondott a terület kormányzója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79769767-10ed-4094-9902-7a946da1837b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP és a Párbeszéd kormányfőjelöltje el tud képzelni egy korlátozott mandátumú szakértői kormányt.","shortLead":"Az MSZP és a Párbeszéd kormányfőjelöltje el tud képzelni egy korlátozott mandátumú szakértői kormányt.","id":"20180330_Latvanyos_visszalepeseket_nagy_bejelentesek_iger_husvet_utanra_Karacsony","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79769767-10ed-4094-9902-7a946da1837b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11df5765-baa0-4330-b58f-e4c9cc0840ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Latvanyos_visszalepeseket_nagy_bejelentesek_iger_husvet_utanra_Karacsony","timestamp":"2018. március. 30. 22:21","title":"Látványos visszalépéseket, nagy bejelentések ígér húsvét utánra Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34911b3-95ed-4b45-80c0-b2918f3dd547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem volt egyszerű kimenteni a vízből a T34-es harckocsit.","shortLead":"Nem volt egyszerű kimenteni a vízből a T34-es harckocsit.","id":"20180330_tank_t34_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b34911b3-95ed-4b45-80c0-b2918f3dd547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baedc25-8bd3-4498-b7a3-51e47b8989b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_tank_t34_video","timestamp":"2018. március. 30. 15:21","title":"Így néz ki egy T-34-es tank, amit hosszú évek után húznak ki a tó mélyéről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180401_Orban_vagya_hamarabb_teljesul_mint_hinne","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3cad42-5e2d-416a-8b65-2b23c1121f04","keywords":null,"link":"/elet/20180401_Orban_vagya_hamarabb_teljesul_mint_hinne","timestamp":"2018. április. 01. 08:30","title":"Az ünnepek után visszavonhatatlanul jön a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9353e856-92da-4fd7-9b2c-59baa498327f","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180331_Mit_csinal_az_igazi_magyar_kereszteny_husvetkor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9353e856-92da-4fd7-9b2c-59baa498327f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7765e6c2-f581-4cb4-a7f6-090ce212ccf8","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Mit_csinal_az_igazi_magyar_kereszteny_husvetkor","timestamp":"2018. március. 31. 09:14","title":"Mit csinál az igazi magyar keresztény húsvétkor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot akarnak bevezetni a Moszkvától északnyugatra fekvő Volokalamszk városában, ahol ezrek tüntetnek a miatt, hogy egy szeméttelepről mérges gázok kerülnek a levegőbe.\r

","shortLead":"Rendkívüli állapotot akarnak bevezetni a Moszkvától északnyugatra fekvő Volokalamszk városában, ahol ezrek tüntetnek...","id":"20180330_Vegyi_rendkivuli_allapot_egy_orosz_varosban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f01aea-25b7-428d-8abc-3687f645daa2","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Vegyi_rendkivuli_allapot_egy_orosz_varosban","timestamp":"2018. március. 30. 17:05","title":"Vegyi rendkívüli állapot egy orosz városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4da5b18-86ab-4536-bdc2-0c0ab57dd7b4","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Az Aurórában találkoztak egymással az okos szavazásért küzdő csoportok.","shortLead":"Az Aurórában találkoztak egymással az okos szavazásért küzdő csoportok.","id":"20180330_Felmillio_befogott_orr_kell_a_fidesz_levaltasahoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4da5b18-86ab-4536-bdc2-0c0ab57dd7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c75d85d-46a7-4bd9-b291-0f6372a3a4b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Felmillio_befogott_orr_kell_a_fidesz_levaltasahoz","timestamp":"2018. március. 30. 14:54","title":"Félmillió befogott orr kell a Fidesz leváltásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]