Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"A háttérben felsejlő svájci cég orosz háttere miatt érdemes nemcsak gigalenyúlási próbálkozásként nézni a Kósa-ügyet. Vélemény.","shortLead":"A háttérben felsejlő svájci cég orosz háttere miatt érdemes nemcsak gigalenyúlási próbálkozásként nézni a Kósa-ügyet...","id":"20180331_Seres_A_tehetseges_Mr_Husz_Szazalek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ca766c-baf1-4f30-ab86-253fe877bf86","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Seres_A_tehetseges_Mr_Husz_Szazalek","timestamp":"2018. március. 31. 18:00","title":"Seres: A tehetséges Mr. Húsz Százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1cd6733-a808-4c9f-87cc-ee28e77e97ca","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"A titkos nemzetközi iratok közzétételével nem a WikiLeaks volt az úttörő, hanem a bolsevikok, már 1917-ben, akik ily módon akarták lejáratni a régi rendszert. Egészen más oldalról az amerikai elnök is a titkos diplomácia ellensége lett 1918-ban. ","shortLead":"A titkos nemzetközi iratok közzétételével nem a WikiLeaks volt az úttörő, hanem a bolsevikok, már 1917-ben, akik ily...","id":"201813__trockij_akiszivarogtato__nemes_cel_rossz_beke__paktumfaktum__bolsileaks","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1cd6733-a808-4c9f-87cc-ee28e77e97ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7531f3b-5ab8-45da-b775-51fd577d601e","keywords":null,"link":"/kultura/201813__trockij_akiszivarogtato__nemes_cel_rossz_beke__paktumfaktum__bolsileaks","timestamp":"2018. március. 31. 20:30","title":"BolsiLeaks: A kiszivárogtató naivitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43660a0d-7289-48a1-a420-b694e29b228e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Britton Hayes mostohanagybátyjával szafarizott a tanzániai Serengeti parkban, amikor váratlan látogatójuk akadt. Egy gepárd mászott be kocsijuk hátsó ülésére. Vezetőjük azt a tanácsot adta, hogy maradjanak nyugodtak és véletlenül se nézzenek a nagymacskára. A gepárd egy idő után lelépett, mert a jelek szerint megéhezett, a közelben pedig feltűnt egy gazella, amely elcsábította. ","shortLead":"Britton Hayes mostohanagybátyjával szafarizott a tanzániai Serengeti parkban, amikor váratlan látogatójuk akadt...","id":"20180401_On_mit_tenne_ha_a_kocsija_hatso_ulesere_beulne_egy_gepard","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43660a0d-7289-48a1-a420-b694e29b228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70da7e68-6bee-480a-8345-398aeac0a5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_On_mit_tenne_ha_a_kocsija_hatso_ulesere_beulne_egy_gepard","timestamp":"2018. április. 01. 20:48","title":"Ön mit tenne, ha a kocsija hátsó ülésére beülne egy gepárd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef8d1c1-4a99-4b71-9f7a-45cb72f9e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A friss adatok szerint egyre többen mennének szavazni, készült egy alapos kutatás azokról, akiken a választás eredménye múlik, a bizonytalan szavazókról.","shortLead":"A friss adatok szerint egyre többen mennének szavazni, készült egy alapos kutatás azokról, akiken a választás eredménye...","id":"20180401_Rossz_hir_a_Fidesznek_egyre_tobben_mennenek_szavazni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ef8d1c1-4a99-4b71-9f7a-45cb72f9e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0df3da2-b348-4068-a0e8-eda8a3305aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Rossz_hir_a_Fidesznek_egyre_tobben_mennenek_szavazni","timestamp":"2018. április. 01. 16:05","title":"A választás eldöntőit leginkább a kétharmad megakadályozása motiválja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35db70a4-a581-4154-aa33-3765b8ef087c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész is csatlakozott azokhoz, akik az RTL Klubon kiáll amellett, hogy el kell menni szavazni. ","shortLead":"A színész is csatlakozott azokhoz, akik az RTL Klubon kiáll amellett, hogy el kell menni szavazni. ","id":"20180331_Nagy_Ervin_Ne_a_fejunk_felett_dontsenek_hatalmassagok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35db70a4-a581-4154-aa33-3765b8ef087c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de366fc6-c071-437b-8c59-9be95681cf7e","keywords":null,"link":"/kultura/20180331_Nagy_Ervin_Ne_a_fejunk_felett_dontsenek_hatalmassagok","timestamp":"2018. március. 31. 18:14","title":"Nagy Ervin: „Ne a fejünk felett döntsenek hatalmasságok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8134da-e4a9-45ca-8d74-2f06a2b4307f","c_author":"Keresztes Imre","category":"elet","description":"Folyamatos drágulása ellenére rohamosan nő az avokádó iránti kereslet. A rendkívül egészségesnek tartott termény nemzetközi piaca tíz éven belül 23 milliárd dollárosra duplázódhat.","shortLead":"Folyamatos drágulása ellenére rohamosan nő az avokádó iránti kereslet. A rendkívül egészségesnek tartott termény...","id":"201811__avokadoorulet__rendori_vedelem__mag_nelkul_is__mexiko_zold_aranya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f8134da-e4a9-45ca-8d74-2f06a2b4307f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb5ed4a-ca12-46a0-9141-6f880eba5399","keywords":null,"link":"/elet/201811__avokadoorulet__rendori_vedelem__mag_nelkul_is__mexiko_zold_aranya","timestamp":"2018. április. 01. 17:30","title":"Akkora őrület a zöld csodaélelmiszer, hogy már a maffia is felfigyelt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Magát Krisztina a 104 kilót is kiszakította, ezzel övé lett a fogásnemi elsőség. Összetettben ezüstöt nyert. ","shortLead":"Magát Krisztina a 104 kilót is kiszakította, ezzel övé lett a fogásnemi elsőség. Összetettben ezüstöt nyert. ","id":"20180401_Aranyermes_lett_egy_magyar_sulyemelono_az_Ebn","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc265d9-e9b7-406b-aa8b-4283bebdc997","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Aranyermes_lett_egy_magyar_sulyemelono_az_Ebn","timestamp":"2018. április. 01. 16:15","title":"Aranyérmes lett egy magyar súlyemelőnő az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd384343-94df-4910-94d1-c8c53b43a181","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fórumon - idézetként - Lomnici Zoltán beszélt erről.","shortLead":"Egy fórumon - idézetként - Lomnici Zoltán beszélt erről.","id":"20180401_A_nigeriai_orvos_szerint_is_teljes_keptelenseg_a_100_millio_AIDSes_nigeriai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd384343-94df-4910-94d1-c8c53b43a181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364e1a7c-6d14-4180-bf04-ccbe26d9e3db","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_A_nigeriai_orvos_szerint_is_teljes_keptelenseg_a_100_millio_AIDSes_nigeriai","timestamp":"2018. április. 01. 15:38","title":"A nigériai-magyar orvos szerint is teljes képtelenség a 100 millió AIDS-es nigériai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]