[{"available":true,"c_guid":"439de390-7103-4f84-8e80-2ba6c66a0137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tekintélyes brit napilapban, a The Guardianben George Szirtes közölt véleménycikket Orbán március 15-ei beszédében említett “jogi és politikai elégtételről” értekezve, kiemelve, hogy a kormányfő bosszúval fenyeget mindenkit, aki ellene van.","shortLead":"A tekintélyes brit napilapban, a The Guardianben George Szirtes közölt véleménycikket Orbán március 15-ei beszédében...","id":"20180330_The_Guardian_Magyarorszag_a_teljes_koru_autokracia_kuszoben_all","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=439de390-7103-4f84-8e80-2ba6c66a0137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3096b3b0-0be3-43b9-96ba-ad3cf0da206e","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_The_Guardian_Magyarorszag_a_teljes_koru_autokracia_kuszoben_all","timestamp":"2018. március. 30. 14:31","title":"\"Magyarország a teljes körű autokrácia küszöbén áll\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a61fd49-4f4c-42ed-abc0-0445f24ac0ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon közölték a hírt, hogy szombaton nyitnak ki utoljára.","shortLead":"A Facebookon közölték a hírt, hogy szombaton nyitnak ki utoljára.","id":"20180331_bezar_a_volt_michelin_csillagos_tanti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a61fd49-4f4c-42ed-abc0-0445f24ac0ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29e906e-cb23-425b-b423-54cba68fee93","keywords":null,"link":"/elet/20180331_bezar_a_volt_michelin_csillagos_tanti","timestamp":"2018. március. 31. 12:47","title":"Bezár a volt Michelin-csillagos budapesti étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Aki még nem kapta meg, az az eredeti ütemtervnek megfelelően legkésőbb április közepéig átveheti – közölte a Magyar Posta Zrt.","shortLead":"Aki még nem kapta meg, az az eredeti ütemtervnek megfelelően legkésőbb április közepéig átveheti – közölte a Magyar...","id":"20180331_az_erzsebetutalvanyok_90_szazalekat_mar_kezbesitettek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da028e3-3ca2-41f7-9db1-5b971dc8c2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_az_erzsebetutalvanyok_90_szazalekat_mar_kezbesitettek","timestamp":"2018. március. 31. 10:33","title":"Aggodalomra semmi ok: az Erzsébet-utalványok 90 százalékát már kézbesítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48250293-1794-4b88-8048-82bca96c57ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180401_path_huawei_p20_magyar_ara_james_webb_urtavcso_iphone_trukk_youtube_aksikimelo_mod","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48250293-1794-4b88-8048-82bca96c57ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362869cf-e875-4429-91e8-662ea48c66c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180401_path_huawei_p20_magyar_ara_james_webb_urtavcso_iphone_trukk_youtube_aksikimelo_mod","timestamp":"2018. április. 01. 12:00","title":"Ez történt: az anti-Facebook fejlesztője eldöntötte, hogy visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96554be7-f291-487f-b292-b2c7c77329ce","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Itthon még ritkaságszámba megy, hogy az apa maradjon otthon a kisgyerekkel. Pedig a HVG Extra Business által megkérdezettek tapasztalata azt mutatja, hogy a mókuskerékből kicsit kiszálló, gyerekező apák hosszú távon megerősíthetik a családot. Sorozatunk első részében Szél Dávid pszichológus és felesége mesélnek családi életükről. ","shortLead":"Itthon még ritkaságszámba megy, hogy az apa maradjon otthon a kisgyerekkel. Pedig a HVG Extra Business által...","id":"20180331_Miert_kellene_eveken_keresztul_az_anyanak_szivnia_szel_david_apapara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96554be7-f291-487f-b292-b2c7c77329ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0c277e-2842-4fe6-95ff-fddddbe4cfe3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180331_Miert_kellene_eveken_keresztul_az_anyanak_szivnia_szel_david_apapara","timestamp":"2018. március. 31. 19:15","title":"„Miért kellene éveken keresztül az anyának szívnia?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9948dae-01c2-4da1-ae5b-b8487eaebc31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közúti határátkelőhelyen akadt fenn a teherautó sofőrje.","shortLead":"A közúti határátkelőhelyen akadt fenn a teherautó sofőrje.","id":"20180330_letavertes_tartalykocsi_lopott_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9948dae-01c2-4da1-ae5b-b8487eaebc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b04e400-8741-4358-bd1a-80706d54dd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_letavertes_tartalykocsi_lopott_auto","timestamp":"2018. március. 30. 16:26","title":"Rögtön feltűnt a létavértesi rendőröknek, hogy ezzel a rakománnyal nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d13bf1-0841-4219-b37a-7b6e672eb4cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GoPro a napokban mutatta be belépőszitnű kameráját, amit egyszerűen csak Hero névre keresztelt. A tulajdonságait tekintve azért nem is annyira belépő szintű az akciókamera.","shortLead":"A GoPro a napokban mutatta be belépőszitnű kameráját, amit egyszerűen csak Hero névre keresztelt. A tulajdonságait...","id":"20180330_gopro_hero_akciokamera_olcson","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3d13bf1-0841-4219-b37a-7b6e672eb4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88598551-ba91-4261-9918-d575c04ab709","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_gopro_hero_akciokamera_olcson","timestamp":"2018. március. 30. 17:03","title":"Új kamerával rukkolt elő a GoPro, itt az eddigi legolcsóbb Hero","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f033826-719d-4990-8508-ffda650c0d08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nigériai Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövetsége szerint felháborító, hogy ellenőrizetlen adatokkal befolyásolják a közvélemény Nigériáról alkotott képét. ","shortLead":"A Nigériai Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövetsége szerint felháborító, hogy ellenőrizetlen adatokkal...","id":"20180330_felhaborodott_a_nigeriai_nagykovetseg_a_fideszes_forumon_elhangzott_aids_adatok_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f033826-719d-4990-8508-ffda650c0d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358d7832-eee4-41d6-a9a8-71e3c17a4e9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_felhaborodott_a_nigeriai_nagykovetseg_a_fideszes_forumon_elhangzott_aids_adatok_miatt","timestamp":"2018. március. 30. 17:45","title":"Felháborodott a nigériai nagykövetség a fideszes fórumon elhangzott AIDS-adatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]