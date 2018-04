Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Többeknek eltörhetett a csontja is. ","shortLead":"Többeknek eltörhetett a csontja is. ","id":"20180401_Repteri_buszok_utkozese_kilenc_embert_vittek_korhazba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04791bb8-47c5-410b-bf13-c80a66f405d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Repteri_buszok_utkozese_kilenc_embert_vittek_korhazba","timestamp":"2018. április. 01. 15:03","title":"Reptéri buszok ütközése: kilenc embert vittek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc5ac5-704b-4112-9ac0-069f416c380a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Zlatan Ibrahimovic pénteken érkezett meg a Los Angeles Galaxy csapatához, de szombaton máris két gólt lőtt az észak-amerikai profiliga (MLS) alapszakaszában, pedig csak csereként állt be.\r

","shortLead":"Zlatan Ibrahimovic pénteken érkezett meg a Los Angeles Galaxy csapatához, de szombaton máris két gólt lőtt...","id":"20180401_Ibrahimovic_iszonyatos_gollal_mutatkozott_be_Los_Angelesben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=effc5ac5-704b-4112-9ac0-069f416c380a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52188f5-0526-4de7-a64a-417876971a88","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ibrahimovic_iszonyatos_gollal_mutatkozott_be_Los_Angelesben","timestamp":"2018. április. 01. 07:52","title":"Ibrahimovic iszonyatos góllal mutatkozott be Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Magát Krisztina a 104 kilót is kiszakította, ezzel övé lett a fogásnemi elsőség. Összetettben ezüstöt nyert. ","shortLead":"Magát Krisztina a 104 kilót is kiszakította, ezzel övé lett a fogásnemi elsőség. Összetettben ezüstöt nyert. ","id":"20180401_Aranyermes_lett_egy_magyar_sulyemelono_az_Ebn","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc265d9-e9b7-406b-aa8b-4283bebdc997","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Aranyermes_lett_egy_magyar_sulyemelono_az_Ebn","timestamp":"2018. április. 01. 16:15","title":"Aranyérmes lett egy magyar súlyemelőnő az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök baráti beszélgetésen járt az Echo TV-ben.","shortLead":"A miniszterelnök baráti beszélgetésen járt az Echo TV-ben.","id":"20180402_Bayer_Zsolt_Orbannak_Mi_tudunk_tenni_Miben_tudunk_segiteni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed46704-003a-493e-b954-6586f246e567","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Bayer_Zsolt_Orbannak_Mi_tudunk_tenni_Miben_tudunk_segiteni","timestamp":"2018. április. 02. 08:14","title":"Bayer Zsolt Orbánnak: „Mit tudunk tenni? Miben tudunk segíteni?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef8d1c1-4a99-4b71-9f7a-45cb72f9e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A friss adatok szerint egyre többen mennének szavazni, készült egy alapos kutatás azokról, akiken a választás eredménye múlik, a bizonytalan szavazókról.","shortLead":"A friss adatok szerint egyre többen mennének szavazni, készült egy alapos kutatás azokról, akiken a választás eredménye...","id":"20180401_Rossz_hir_a_Fidesznek_egyre_tobben_mennenek_szavazni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ef8d1c1-4a99-4b71-9f7a-45cb72f9e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0df3da2-b348-4068-a0e8-eda8a3305aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Rossz_hir_a_Fidesznek_egyre_tobben_mennenek_szavazni","timestamp":"2018. április. 01. 16:05","title":"A választás eldöntőit leginkább a kétharmad megakadályozása motiválja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f876a34-cc49-4091-9a3f-ca122f1fe2f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dél-koreai popsztárok léptek fel Phenjanban a Nagyszínházban. Déli művészek 2005 óta nem jártak Észak-Koreában, de az ország vezetői addig sem mentek el megnézni őket. Most megtört a jég, Kim Dzsong Unnak és feleségének láthatóan tetszett a buli.","shortLead":"Dél-koreai popsztárok léptek fel Phenjanban a Nagyszínházban. Déli művészek 2005 óta nem jártak Észak-Koreában, de...","id":"20180401_Kim_Dzson_Un_olyat_latott_eloben_amilyet_eszakkoreai_diktator_meg_soha","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f876a34-cc49-4091-9a3f-ca122f1fe2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bfae3d-273d-4fe5-885e-590815af5db5","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Kim_Dzson_Un_olyat_latott_eloben_amilyet_eszakkoreai_diktator_meg_soha","timestamp":"2018. április. 01. 20:24","title":"Kim Dzson Un olyat látott élőben, amilyet észak-koreai diktátor még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af21557d-58cf-48a5-912d-36a9b3ae9e88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hatalmas STOP felirattal üzentek az ózdi polgármestert lejárató újságírónak. Nem mellesleg Andy Vajna lapjában jelent meg a cikk, ami más kormányoldali médiában is megjelent. Update: a Fidelitas később jelezte, feltörték a Facebook oldalukat, és inkább lemondásra szólították fel Janiczakot.","shortLead":"Egy hatalmas STOP felirattal üzentek az ózdi polgármestert lejárató újságírónak. Nem mellesleg Andy Vajna lapjában...","id":"20180401_Van_az_a_szint_amikor_a_Fidelitas_kiall_a_Jobbik_mellett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af21557d-58cf-48a5-912d-36a9b3ae9e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a87b95-34e6-436e-9f9f-caef498ecf34","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Van_az_a_szint_amikor_a_Fidelitas_kiall_a_Jobbik_mellett","timestamp":"2018. április. 01. 08:21","title":"Van az a szint, amikor a Fidelitas kiáll a Jobbik mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c281fed-3209-4fe4-aec6-092d23f4b6c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Óvatosan akár úgy is lehet fogalmazni, hogy az elmúlt időkben nem pont ezek a négykerekűek sikerültek a legjobban.","shortLead":"Óvatosan akár úgy is lehet fogalmazni, hogy az elmúlt időkben nem pont ezek a négykerekűek sikerültek a legjobban.","id":"20180401_a_vilag_legrosszabb_autoi_mutatjuk_a_toplista_jeles_kocsijait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c281fed-3209-4fe4-aec6-092d23f4b6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5427d5-4a7e-40a8-b089-df42c5acbe47","keywords":null,"link":"/cegauto/20180401_a_vilag_legrosszabb_autoi_mutatjuk_a_toplista_jeles_kocsijait","timestamp":"2018. április. 01. 06:41","title":"A világ legrosszabb autói, mutatjuk a toplista jeles kocsijait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]