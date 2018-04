Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc262dcb-d313-446b-ae7f-e017ac87a82a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Vajon hány embert vettek rá arra, hogy az újságot nyalogassák? ","shortLead":"Vajon hány embert vettek rá arra, hogy az újságot nyalogassák? ","id":"20180401_Aprilis_1jei_trefaval_jelentkezett_a_BMW","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc262dcb-d313-446b-ae7f-e017ac87a82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316850a8-be01-411f-a139-186b7ce90bcf","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Aprilis_1jei_trefaval_jelentkezett_a_BMW","timestamp":"2018. április. 01. 15:28","title":"Április 1-jei tréfával jelentkezett a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f441ce-8cb2-42aa-8110-12793252eecb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem Bakondi György az egyetlen fideszes spammelő. A Párbeszéd szerint adatlopás történt.","shortLead":"Nem Bakondi György az egyetlen fideszes spammelő. A Párbeszéd szerint adatlopás történt.","id":"20180402_Tobb_fideszes_politikus_is_keretlen_levelekkel_arasztotta_el_a_postaladakat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f441ce-8cb2-42aa-8110-12793252eecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e4de96-6da8-405c-856d-4d88c6cbe312","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Tobb_fideszes_politikus_is_keretlen_levelekkel_arasztotta_el_a_postaladakat","timestamp":"2018. április. 02. 11:08","title":"Több fideszes politikus is kéretlen levelekkel árasztotta el a postaládákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Többeknek eltörhetett a csontja is. ","shortLead":"Többeknek eltörhetett a csontja is. ","id":"20180401_Repteri_buszok_utkozese_kilenc_embert_vittek_korhazba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04791bb8-47c5-410b-bf13-c80a66f405d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Repteri_buszok_utkozese_kilenc_embert_vittek_korhazba","timestamp":"2018. április. 01. 15:03","title":"Reptéri buszok ütközése: kilenc embert vittek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180401_A_Greshamben_ebedelt_husvetkor_Rogan_Antal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87976f2c-476a-4822-8872-b3b3ec66aaeb","keywords":null,"link":"/elet/20180401_A_Greshamben_ebedelt_husvetkor_Rogan_Antal","timestamp":"2018. április. 01. 17:40","title":"A Greshamben ebédelt húsvétkor Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc5ac5-704b-4112-9ac0-069f416c380a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Zlatan Ibrahimovic pénteken érkezett meg a Los Angeles Galaxy csapatához, de szombaton máris két gólt lőtt az észak-amerikai profiliga (MLS) alapszakaszában, pedig csak csereként állt be.\r

","shortLead":"Zlatan Ibrahimovic pénteken érkezett meg a Los Angeles Galaxy csapatához, de szombaton máris két gólt lőtt...","id":"20180401_Ibrahimovic_iszonyatos_gollal_mutatkozott_be_Los_Angelesben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=effc5ac5-704b-4112-9ac0-069f416c380a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52188f5-0526-4de7-a64a-417876971a88","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ibrahimovic_iszonyatos_gollal_mutatkozott_be_Los_Angelesben","timestamp":"2018. április. 01. 07:52","title":"Ibrahimovic iszonyatos góllal mutatkozott be Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7658bd5-ad8d-4b52-81a0-6a9cbebdc685","c_author":"","category":"itthon","description":"Megtettük azt, ami egy ellenzéki pártnak sem sikerült az elmúlt 8 évben: elkezdtük a politikai elit ügynökmúltjának feltárását. Szerintünk ez a rendszerváltás befejezésének első lépése - mondta Soproni Tamás, a Momentum kampányfőnöke, miután a párt bejelentette, az ungynokaktak.hu oldalon nyilvánosságra hozták a 2002-es Medgyessy-bizottság titkosított aktáit.","shortLead":"Megtettük azt, ami egy ellenzéki pártnak sem sikerült az elmúlt 8 évben: elkezdtük a politikai elit ügynökmúltjának...","id":"20180331_A_Momentum_nyilvanossagra_hozta_a_Medgyessybizottsag_egykor_titkos_aktait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7658bd5-ad8d-4b52-81a0-6a9cbebdc685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26238aa-ced6-4c98-87f8-d5a49a04e629","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_A_Momentum_nyilvanossagra_hozta_a_Medgyessybizottsag_egykor_titkos_aktait","timestamp":"2018. március. 31. 15:42","title":"A Momentum nyilvánosságra hozta a Medgyessy-bizottság egykor titkos aktáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kampánystatisztának tartja Czeglédy Csaba azt a tanút, aki a Tv2-ben azt állította, hogy az előzetesben lévő politikus pénzeli Gyurcsány Ferencet, de még egy jobbikos jelöltet is. Az ügyvédje útján nyilatkozó Czeglédy ezért feljelenti Andy Vajna csatornájának hírigazgatóját, Kökény-Szalai Vivient.","shortLead":"Kampánystatisztának tartja Czeglédy Csaba azt a tanút, aki a Tv2-ben azt állította, hogy az előzetesben lévő politikus...","id":"20180401_Megszolal_Czegledy_a_Tv2_egy_statisztat_bevetve_probalja_lejaratni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d253e183-e186-4983-b832-5e9c711e697c","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Megszolal_Czegledy_a_Tv2_egy_statisztat_bevetve_probalja_lejaratni","timestamp":"2018. április. 01. 11:19","title":"Megszólal Czeglédy: a Tv2 egy statisztát bevetve próbálja lejáratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea6e7d5-6c89-40f9-b807-31c76c19a9d9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton 16 órakor lezárult a külképviseleti névjegyzékbe vétel határideje. Az áprilisi országgyűlési választáson a Magyarország külképviseletein szavazók több mint 16 százaléka, csaknem 8800 választópolgár Londonban akarja leadni voksát. \r

\r

","shortLead":"Szombaton 16 órakor lezárult a külképviseleti névjegyzékbe vétel határideje. Az áprilisi országgyűlési választáson...","id":"20180331_Londonban_szavaznanak_a_legtobben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ea6e7d5-6c89-40f9-b807-31c76c19a9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1e283e-e6b9-40a5-961e-86f0487a97c0","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Londonban_szavaznanak_a_legtobben","timestamp":"2018. március. 31. 17:14","title":"Londonban szavaznának a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]