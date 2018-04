Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ce9f506-3a5d-41b0-beb6-e2273833b1e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két városban biztosan nem teljesültek azok az energiamegtakarításra tett vállalások, amelyeket az Elios ígért a lámpacserék utánra – írja a Direkt36.","shortLead":"Két városban biztosan nem teljesültek azok az energiamegtakarításra tett vállalások, amelyeket az Elios ígért...","id":"20180403_elios_nem_teljesultek_a_beigert_nagy_megtakaritasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ce9f506-3a5d-41b0-beb6-e2273833b1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6848771a-34fe-4f22-9a07-1f9886072291","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_elios_nem_teljesultek_a_beigert_nagy_megtakaritasok","timestamp":"2018. április. 03. 13:08","title":"Elios-ügy: nem teljesültek a beígért nagy megtakarítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes eszmefuttatás Lázár húsvéti köszöntőjében. ","shortLead":"Érdekes eszmefuttatás Lázár húsvéti köszöntőjében. ","id":"20180401_Lazarnak_a_husvetrol_Trianon_es_a_valasztas_jutott_eszebe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6cee54-d430-497c-9419-b8be699414a6","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Lazarnak_a_husvetrol_Trianon_es_a_valasztas_jutott_eszebe","timestamp":"2018. április. 01. 20:21","title":"Lázárnak a húsvétról Trianon és a választás jutott eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477b35bf-f8fc-4953-8ac0-9c6009115352","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz ennél súlyosabb adatkezelési visszaélést elképzelni.","shortLead":"Nehéz ennél súlyosabb adatkezelési visszaélést elképzelni.","id":"20180403_Kiadta_a_felhasznaloi_HIVstatuszat_az_egyik_legnepszerubb_meleg_tarskereso","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=477b35bf-f8fc-4953-8ac0-9c6009115352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c91882-815a-4656-b3a4-cbae1af2ef2f","keywords":null,"link":"/elet/20180403_Kiadta_a_felhasznaloi_HIVstatuszat_az_egyik_legnepszerubb_meleg_tarskereso","timestamp":"2018. április. 03. 07:30","title":"Kiadta a felhasználói HIV-státuszát az egyik legnépszerűbb meleg társkereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00654e6a-5cb8-4e6a-9f5a-f02ee0dd6f1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a magyar hatóságok által körözött Mercedes Sprintert foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A rendőrök a magyar hatóságok által körözött Mercedes Sprintert foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","id":"20180402_csanadpalota_lopott_auto_merecedes_sprinter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00654e6a-5cb8-4e6a-9f5a-f02ee0dd6f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0527db61-2546-458d-9874-caca795445f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180402_csanadpalota_lopott_auto_merecedes_sprinter","timestamp":"2018. április. 02. 08:21","title":"Még szmájli is volt a lopott autó hátulján, de ez sem hatotta meg a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ed924a-7cdb-4350-84f8-5bc459d9155f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla bejelentése szerint mintegy 123 ezer Model S szorul javításra.","shortLead":"A Tesla bejelentése szerint mintegy 123 ezer Model S szorul javításra.","id":"20180402_tesla_model_s_elektromos_auto_visszahivas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ed924a-7cdb-4350-84f8-5bc459d9155f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ca8d04-352e-4b6c-8684-3df86ab16fec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180402_tesla_model_s_elektromos_auto_visszahivas","timestamp":"2018. április. 02. 10:31","title":"Történetének legnagyobb visszahívását rendelte el a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7239b20-28ff-4334-a9fd-83ee6094c8f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érdekes újítások ellenére sem valami nagy az érdeklődés az idei Galaxy telefonok iránt, egyes hírek szerint pedig épp ezért állíthatja idő előtt csatarendbe újabb Note-szériába illő készülékét a Samsung. Utóbbi döntéshez alighanem a napokban bemutatott új Huawei mobiloknak is köze van.","shortLead":"Az érdekes újítások ellenére sem valami nagy az érdeklődés az idei Galaxy telefonok iránt, egyes hírek szerint pedig...","id":"20180402_samsung_note_9_galaxy_s9_huawei_p20_pro_kamera_amoled_kijelzo_gyartas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7239b20-28ff-4334-a9fd-83ee6094c8f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660709e0-5e97-4613-b0af-7b9d82962544","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_samsung_note_9_galaxy_s9_huawei_p20_pro_kamera_amoled_kijelzo_gyartas","timestamp":"2018. április. 02. 08:03","title":"Az a pletyka járja, hogy a Samsung új csúcstelefon gyors kiadására kényszerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Mi lenne, ha észlelnék azokat is, akiknek a kontójára a 13. havi nyugdíjat ígérik? Akik ezt a szerencsétlen országot fenntartják, finanszírozzák? Vélemény.","shortLead":"Mi lenne, ha észlelnék azokat is, akiknek a kontójára a 13. havi nyugdíjat ígérik? Akik ezt a szerencsétlen országot...","id":"20180403_Cegledi_Nem_szeretnek_onoknek_13_havi_nyugdijat_fizetni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edea6d5-294c-4048-8f59-4120fb2b7a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Cegledi_Nem_szeretnek_onoknek_13_havi_nyugdijat_fizetni","timestamp":"2018. április. 03. 10:45","title":"Ceglédi: Nem szeretnék önöknek 13. havi nyugdíjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65addc7-3734-407a-bdff-ba081b5c3840","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"Az ünneplő közönség szeme láttára történt az eset az oroszországi Burjátföldön.\r

","shortLead":"Az ünneplő közönség szeme láttára történt az eset az oroszországi Burjátföldön.\r

","id":"20180402_Elso_utjan_falnak_csapodott_es_darabokra_tort_egy_orosz_postai_dron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e65addc7-3734-407a-bdff-ba081b5c3840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a1042f-6e47-48cd-a688-bda3d34d2897","keywords":null,"link":"/_tudomany/20180402_Elso_utjan_falnak_csapodott_es_darabokra_tort_egy_orosz_postai_dron","timestamp":"2018. április. 02. 18:11","title":"Első útján falnak csapódott és darabokra tört egy orosz postai drón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]