Amerikai vádak szerint Oroszország destabilizálni akarja Afganisztánt, s ezért pénzzel és fegyverekkel segíti a tálibokat. Ha ez igaz, akkor látványos szerepcsere történt: a Szovjetunió afganisztáni háborúja idején az amerikaiak segítették az iszlamista erőket. Most az oroszok és a tálibok is tagadják az amerikai vádakat.

John Nicholson tábornok, az USA Afganisztánban állomásozó erőinek főparancsnoka a BBC-nek adott nyilatkozatában állította, hogy Oroszország Tádzsikisztánon keresztül juttat el fegyvereket Afganisztánba. „Afgánok jönnek el a főhadiszállásunkra, s olyan fegyvereket mutogatnak, amelyeket állításuk szerint a tálibok az oroszoktól kaptak” – mondta a tábornok, majd hozzátette: Oroszország szándékosan állítja, hogy a valóságosnál jóval több Iszlám Államhoz (IS) tartozó harcos van Afganisztánban, mert ezzel Moszkva legitimálni igyekszik az IS ellen is harcoló táliboknak nyújtott támogatást. A BBC értesülései szerint éjjellátó készülékek, kézifegyverek, valamint könnyű és nehézgéppuskák érkeznek Oroszországból.

Míg Nicholsonhoz hasonlóan más amerikai tisztek is a tálibok támogatásával vádolják Moszkvát, a politikusok sokkal óvatosabban fogalmaznak. James Mattis amerikai védelmi miniszter tavaly októberben azt mondta, bizonyítékokat szeretne látni, mielőtt megvádolná Oroszországot, míg Jens Stoltenberg NATO-főtitkár azt mondta, egyelőre semmiféle tény sem támasztja alá az oroszok elleni vádakat. Tádzsikisztán, Oroszország valamint a tálibok képviselői azt állítják, teljesen alaptalanok az amerikai vádak, s az orosz politikusok szerint az amerikaiak azért vádaskodnak, mert ezzel akarják megmagyarázni afganisztáni kudarcaikat.

Azt viszont nem tagadják az oroszok, hogy kommunikálnak a tálibokkal, a BBC értesülései szerint már több mint egy évtizede folytat párbeszédet a két fél, ám a viszony az utóbbi két-három évben javult meg látványosan.

Az orosz-amerikai-tálib háromszög azért is érdekes, mert miután a Szovjetunió 1979-ben bevonult Afganisztánba, az amerikaiak döntő segítséget nyújtottak: többek között a harci helikopterek ellen bevethető Stinger rakétákat adtak a mudzsahed mozgalomnak, amelyből később kinőtt a tálib mozgalom. Tálib források szerint a mozgalomnak nagyobb szüksége van Oroszország erkölcsi és politikai támogatására, mint a feketepiacon nagy mennyiségben elérhető fegyverekre. A tálibok Oroszország mellett Kínával és Iránnal is kapcsolatokat keresnek, az a céljuk, hogy bebizonyítsák a világnak, nem csupán Pakisztán egyes politikai erői támogatják az USA elleni harcukat Afganisztánban.

Szakértők szerint Oroszországnak azért áll érdekében javítani a tálibokhoz fűződő viszonyt, mert így az orosz állampolgárok könnyebben mozoghatnak Afganisztánban. Az is fontos, hogy az IS elleni harcban a tálibok Oroszország szövetségesének számítanak, mivel Moszkva is attól tart, hogy a szélsőséges iszlamista erők teret nyernek Közép-Ázsiában, illetve Oroszország déli részén.