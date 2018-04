Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken Orbán Viktor is beszédet mond.","shortLead":"Pénteken Orbán Viktor is beszédet mond.","id":"20180402_Szekesfehervaron_zarja_a_kampanyt_a_Fidesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038a0e72-c2fa-4a00-bf8e-2098ca6d74b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Szekesfehervaron_zarja_a_kampanyt_a_Fidesz","timestamp":"2018. április. 02. 09:17","title":"Székesfehérváron zárja a kampányt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0cf113-c919-4d9f-ad42-35ab1c2ab275","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump mellett egy emberszabású húsvéti nyúl is jelen volt a washingtoni Fehér Ház déli szárnyának kertjében megrendezett idei tojásgörgető-versenyen húsvéthétfőn. \r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump mellett egy emberszabású húsvéti nyúl is jelen volt a washingtoni...","id":"20180402_Emberszabasu_nyul_a_Feher_Hazban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c0cf113-c919-4d9f-ad42-35ab1c2ab275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a804ff05-9149-4af9-b9bb-7fb0d9bc09e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Emberszabasu_nyul_a_Feher_Hazban","timestamp":"2018. április. 02. 18:59","title":"Húsvéti nyulat fogadott Trump a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c21cd41-f42e-4344-a595-6d0354ad9c22","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bumerángként ütött vissza a német autógyártók korosabb dízelautókra adott becserélési prémiuma, mivel csak fokozta a dízellel szembeni vásárlói aggodalmakat - állapítja meg a Duisburg-Essen egyetem autóipari kutatóintézete, a CAR-Center márciusi piaci elemzésében.\r

","shortLead":"Bumerángként ütött vissza a német autógyártók korosabb dízelautókra adott becserélési prémiuma, mivel csak fokozta...","id":"20180402_Autoipari_kutato_a_cserepremium_elriasztja_a_dizeltol_az_autovasarlokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c21cd41-f42e-4344-a595-6d0354ad9c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7479df7c-360c-45eb-88dc-27b940f1131f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180402_Autoipari_kutato_a_cserepremium_elriasztja_a_dizeltol_az_autovasarlokat","timestamp":"2018. április. 02. 17:31","title":"Autóipari kutató: a csereprémium elriasztja a dízeltől az autóvásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28c5128-cb01-4ed6-bba3-edf13003b0f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Büszkén jelentette Orbán Viktor facebookos csapata kedd délelőtt, hogy elérték a mérföldkövet.","shortLead":"Büszkén jelentette Orbán Viktor facebookos csapata kedd délelőtt, hogy elérték a mérföldkövet.","id":"20180403_orban_facebook_600_ezer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e28c5128-cb01-4ed6-bba3-edf13003b0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172aacfe-b545-4a06-89ee-8a07bfa78a56","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_orban_facebook_600_ezer","timestamp":"2018. április. 03. 14:38","title":"Orbánt lájkolták a legtöbben, már 600 ezer rajongója van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A monitor és a tévé mellett a telefonok képernyőit néző tömegeknél is egyre sűrűbben jelentkeznek a panaszok. A gyártók évről évre érkező kijelzőtechnológiai újításai ellenére a szembántalmak új reneszánszukat élik.","shortLead":"A monitor és a tévé mellett a telefonok képernyőit néző tömegeknél is egyre sűrűbben jelentkeznek a panaszok. A gyártók...","id":"201808__mobilkijelzok__szembantalmak__apislogas_ara__rossz_ranezni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5476f706-6f07-4a35-b0dd-cee75f11fe75","keywords":null,"link":"/tudomany/201808__mobilkijelzok__szembantalmak__apislogas_ara__rossz_ranezni","timestamp":"2018. április. 01. 20:00","title":"Fáj a feje, miután mobilozik? A \"hiba\" az ön készülékében van, és szándékosan tették bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc3b165-bca7-4fc0-9e72-1d86d13ceeef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szakításban és összetettben is harmadik lett. ","shortLead":"Szakításban és összetettben is harmadik lett. ","id":"20180401_Ket_bronzermet_hozott_el_Nagy_Peter_a_sulyemelo_Ebrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fc3b165-bca7-4fc0-9e72-1d86d13ceeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea71dee-fa42-44ce-8283-c672ae527d29","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ket_bronzermet_hozott_el_Nagy_Peter_a_sulyemelo_Ebrol","timestamp":"2018. április. 01. 19:59","title":"Két bronzérmet hozott el Nagy Péter a súlyemelő Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496ac28c-5189-4e92-80a2-e2effaee14ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek egy sofőr ellen, aki tavaly novemberben gáz-riasztó fegyverrel rálőtt egy kerékpárosra Budapesten.","shortLead":"Vádat emeltek egy sofőr ellen, aki tavaly novemberben gáz-riasztó fegyverrel rálőtt egy kerékpárosra Budapesten.","id":"20180403_biciklisre_lott_egy_autos_budapesten_vadat_emeltek_ellene","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=496ac28c-5189-4e92-80a2-e2effaee14ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5473edd8-bed7-4b00-8bf6-fd7a788f9f86","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_biciklisre_lott_egy_autos_budapesten_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2018. április. 03. 11:21","title":"Biciklisre lőtt egy autós Budapesten, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f564e495-8e2d-418f-90ce-688fd903f5a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2,8 milliárd forintot ajánlottak fel a cégek a II. kerületi Gyarmati Dezső Sportuszoda építésére. ","shortLead":"2,8 milliárd forintot ajánlottak fel a cégek a II. kerületi Gyarmati Dezső Sportuszoda építésére. ","id":"20180403_Egy_Mol_es_egy_Meszarosceg_is_beletaozott_az_uj_budapesti_sportuszodaba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f564e495-8e2d-418f-90ce-688fd903f5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd22f88-5ae4-45c5-a1ed-0a49fa817d68","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180403_Egy_Mol_es_egy_Meszarosceg_is_beletaozott_az_uj_budapesti_sportuszodaba","timestamp":"2018. április. 03. 11:55","title":"Egy volt Közgép- és egy Mol-tag is beletaózott az új budapesti sportuszodába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]