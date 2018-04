Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d06935c5-97e7-4a50-a419-987462d260fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Titokzatos nagybevásárlásra készül az állam a választás előtt.","shortLead":"Titokzatos nagybevásárlásra készül az állam a választás előtt.","id":"20180403_Elvette_a_kormany_az_Iparmuveszeti_felujitasara_szant_penzt_hogy_vegyen_valamit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d06935c5-97e7-4a50-a419-987462d260fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27c812c-9bc5-4ab1-b3f1-071ecd822c39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Elvette_a_kormany_az_Iparmuveszeti_felujitasara_szant_penzt_hogy_vegyen_valamit","timestamp":"2018. április. 03. 10:30","title":"Elvette a kormány az Iparművészeti felújítására szánt pénzt, hogy vegyen valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f281032f-e17c-4179-94e1-f6da2abe541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olyan felfelé végtelenül nyitott pályázati lehetőséghez hasonlította Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke Jézus feltámadását a húsvét vasárnapi a szentmisén, amelyet nem Brüsszel nyitott meg. 