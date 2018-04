Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18de5759-d5c6-4f3b-a476-9fdaa9d3e866","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Londonban az utóbbi hónapokban annyira megszaporodtak a gyilkosságok, hogy a brit fővárosban márciusban már több embert öltek meg, mint az egykor életveszélyesnek tartott New Yorkban. ","shortLead":"Londonban az utóbbi hónapokban annyira megszaporodtak a gyilkosságok, hogy a brit fővárosban márciusban már több embert...","id":"20180402_Keselesi_jarvany_tort_ki_Londonban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18de5759-d5c6-4f3b-a476-9fdaa9d3e866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a5564e-3056-4b93-adf9-7a13df021f1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Keselesi_jarvany_tort_ki_Londonban","timestamp":"2018. április. 02. 14:25","title":"Késelési járvány tört ki Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB adatai is megerősítették, hogy a negyedik negyedévben szállt el a hiány.","shortLead":"Az MNB adatai is megerősítették, hogy a negyedik negyedévben szállt el a hiány.","id":"20180403_Az_allam_koltekezett_a_haztartasok_megtakaritottak_tavaly","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52057869-f07d-40c9-96df-287176680d17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Az_allam_koltekezett_a_haztartasok_megtakaritottak_tavaly","timestamp":"2018. április. 03. 11:18","title":"Az állam költekezett, a háztartások megtakarítottak tavaly év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz éve a légitársaságok közül elsőként az Emirates engedélyezte, hogy az utasok repülés közben is kezdeményezhessenek és fogadhassanak telefonhívást, valamint szöveges üzenetet küldhessenek a mobiltelefonjukról. ","shortLead":"Tíz éve a légitársaságok közül elsőként az Emirates engedélyezte, hogy az utasok repülés közben is kezdeményezhessenek...","id":"20180403_emirates_fedelzeti_telefonalas_a_repulon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64df3066-5601-4c6b-80b4-8e4df84ca5b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_emirates_fedelzeti_telefonalas_a_repulon","timestamp":"2018. április. 03. 06:03","title":"Volt, aki 3 óra 50 percen át telefonált – miközben a repülőgépen ült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azért nemcsak szerepelne, focizna is: Budapest keres magának csapatot Davide Iovinella.","shortLead":"Azért nemcsak szerepelne, focizna is: Budapest keres magának csapatot Davide Iovinella.","id":"20180402_Focistakent_tul_kevesett_keresett_igy_pornosnak_allt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b215e4-3e8d-41e1-b964-9d2c9af17beb","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Focistakent_tul_kevesett_keresett_igy_pornosnak_allt","timestamp":"2018. április. 02. 15:49","title":"Focistaként túl kevesett keresett, így pornósnak állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c7eabd-d3f1-482f-9fc8-e7e0300a9e97","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Pedig az unió 20-34 év közötti munkavállalóinak csaknem harmada minden hétvégén tolja a szekeret.","shortLead":"Pedig az unió 20-34 év közötti munkavállalóinak csaknem harmada minden hétvégén tolja a szekeret.","id":"20180403_A_magyar_fiatalok_alig_dolgoznak_hetvegente","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c7eabd-d3f1-482f-9fc8-e7e0300a9e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b0d9de-1fdd-438f-81a0-9d5559efbb81","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180403_A_magyar_fiatalok_alig_dolgoznak_hetvegente","timestamp":"2018. április. 03. 12:51","title":"A magyar fiatalok alig dolgoznak hétvégente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d982c62-f411-4121-b4b4-803f7e1e9d5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur 3-1-re nyert a címvédő Chelsea vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójának londoni rangadóján.\r

\r

","shortLead":"A Tottenham Hotspur 3-1-re nyert a címvédő Chelsea vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójának londoni...","id":"20180401_28_ev_utan_nyert_a_Chelsea_otthonaban_a_Tottenham","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d982c62-f411-4121-b4b4-803f7e1e9d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b113c1c4-1d26-4dc1-9f9b-0c5bba52a5b7","keywords":null,"link":"/sport/20180401_28_ev_utan_nyert_a_Chelsea_otthonaban_a_Tottenham","timestamp":"2018. április. 01. 21:15","title":"28 év után nyert a Chelsea otthonában a Tottenham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy autó hátulról belehajtott a trélert vontató kisbuszba, ez okozta a balesetet.","shortLead":"Egy autó hátulról belehajtott a trélert vontató kisbuszba, ez okozta a balesetet.","id":"20180403_Lerepult_a_trelerrol_egy_szallitott_auto_az_M1esen_sulyos_baleset_tortent","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838ce326-4fdf-4426-9d61-91c31d8e5d40","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180403_Lerepult_a_trelerrol_egy_szallitott_auto_az_M1esen_sulyos_baleset_tortent","timestamp":"2018. április. 03. 05:30","title":"Lerepült a trélerről egy szállított autó az M1-esen, súlyos baleset történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f281032f-e17c-4179-94e1-f6da2abe541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olyan felfelé végtelenül nyitott pályázati lehetőséghez hasonlította Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke Jézus feltámadását a húsvét vasárnapi a szentmisén, amelyet nem Brüsszel nyitott meg. A „pályázati lehetőség” Kiss-Rigó László szerint mindenki számára nyitott, aki megismerte Krisztust és hozzá tartozik.","shortLead":"Egy olyan felfelé végtelenül nyitott pályázati lehetőséghez hasonlította Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke Jézus...","id":"20180402_Orban_kedvenc_puspokenek_husveti_uzenete_Jezus_feltamadasa_vegtelenul_nyitott_palyazati_lehetoseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f281032f-e17c-4179-94e1-f6da2abe541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcd2401-09b8-4163-9a8f-66076c9e70b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Orban_kedvenc_puspokenek_husveti_uzenete_Jezus_feltamadasa_vegtelenul_nyitott_palyazati_lehetoseg","timestamp":"2018. április. 02. 08:15","title":"Jézus feltámadása végtelenül nyitott pályázati lehetőség, üzente Orbán kedvenc püspöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]