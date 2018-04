Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bűnvádi eljárás indításának engedélyezését kérvényezte hétfőn a román legfőbb ügyész Klaus Iohannis államfőtől az 1989-es forradalom ügyében három akkori meghatározó vezető, köztük Ion Iliescu volt elnök és Petre Roman volt miniszterelnök ellen.","shortLead":"Bűnvádi eljárás indításának engedélyezését kérvényezte hétfőn a román legfőbb ügyész Klaus Iohannis államfőtől...","id":"20180402_Elszamoltatas_Romaniaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fa6dc2-2e53-46c4-9468-d6483f1f9f74","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Elszamoltatas_Romaniaban","timestamp":"2018. április. 02. 18:45","title":"Újabb elszámoltatási kísérlet indult Romániában az 1989-es forradalom ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5449886-94a0-48df-81e7-becaf4ce2cb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindkettejükről könyvet írt Andrew Morton.","shortLead":"Mindkettejükről könyvet írt Andrew Morton.","id":"20180403_Egy_ponton_mar_most_egyezik_Meghan_Markle_es_Diana_hercegno_elete","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5449886-94a0-48df-81e7-becaf4ce2cb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0290f9-6d47-4dc3-8aa3-288533d63ded","keywords":null,"link":"/elet/20180403_Egy_ponton_mar_most_egyezik_Meghan_Markle_es_Diana_hercegno_elete","timestamp":"2018. április. 03. 11:09","title":"Egy ponton már most egyezik Meghan Markle és Diana hercegnő élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793067fb-27e5-4fa8-a0e9-efe92ea787af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sztrájkot hirdetett a Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete (MCDSz) a Villeroy & Boch Magyarország Kft. hódmezővásárhelyi üzemében, a munkabeszüntetés kedd 0 órától csütörtök reggel 6-ig tart – tájékoztatta Járási Tamás elnök csütörtökön az MTI-t.","shortLead":"Sztrájkot hirdetett a Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete (MCDSz) a Villeroy & Boch Magyarország Kft...","id":"20180403_Milliardos_a_nyeresege_megsem_adta_meg_a_beremelest__tobbnapos_sztrajk_indult_a_Villeroy__Boch_Magyarorszag_Kftnel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=793067fb-27e5-4fa8-a0e9-efe92ea787af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07073a5-a92e-400e-add6-694f8067b74c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Milliardos_a_nyeresege_megsem_adta_meg_a_beremelest__tobbnapos_sztrajk_indult_a_Villeroy__Boch_Magyarorszag_Kftnel","timestamp":"2018. április. 03. 09:27","title":"Milliárdos a nyeresége, mégsem adta meg a béremelést – többnapos sztrájk indult a Villeroy & Boch Magyarország Kft.-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök baráti beszélgetésen járt az Echo TV-ben.","shortLead":"A miniszterelnök baráti beszélgetésen járt az Echo TV-ben.","id":"20180402_Bayer_Zsolt_Orbannak_Mi_tudunk_tenni_Miben_tudunk_segiteni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed46704-003a-493e-b954-6586f246e567","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Bayer_Zsolt_Orbannak_Mi_tudunk_tenni_Miben_tudunk_segiteni","timestamp":"2018. április. 02. 08:14","title":"Bayer Zsolt Orbánnak: „Mit tudunk tenni? Miben tudunk segíteni?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c761a93c-a9a1-4a04-96f6-5d94acfcfdb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényelem, teljesítmény, stílus – ezekkel a valóban vonzó szavakkal jellemzi a Samsung az új notebookjait.","shortLead":"Kényelem, teljesítmény, stílus – ezekkel a valóban vonzó szavakkal jellemzi a Samsung az új notebookjait.","id":"20180403_uj_samsung_notebookok_erkeznek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c761a93c-a9a1-4a04-96f6-5d94acfcfdb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a14fa08-f7ba-419a-b1bf-8f72ccdee563","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_uj_samsung_notebookok_erkeznek","timestamp":"2018. április. 03. 16:03","title":"Érdemes várni rájuk: új notebookokkal erősít a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ce3fae-bf70-4582-95a4-f7b15de41477","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"A Magyarországon mostanában napvilágot látó csecsemők közel felének a szülei nem házasok. De vajon tudja-e a már az egymilliót közelítő hazai élettárs mindegyike, mit kell tennie, ha a párjával gyermeket vállal?","shortLead":"A Magyarországon mostanában napvilágot látó csecsemők közel felének a szülei nem házasok. De vajon tudja-e a már...","id":"mokk_20180329_Elettarsaval_szeretne_gyermeket_Akkor_jobb_ha_ezzel_tisztaban_van","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13ce3fae-bf70-4582-95a4-f7b15de41477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7148e3ae-1d3a-461b-969f-aad203f401d9","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180329_Elettarsaval_szeretne_gyermeket_Akkor_jobb_ha_ezzel_tisztaban_van","timestamp":"2018. április. 03. 07:05","title":"Élettársával szeretne gyermeket? Akkor jobb, ha ezzel tisztában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"055592ae-a46c-4b75-9fda-6165c7696418","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét a NAV-ot érintő álhír kering a Facebookon, hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A kamucikk szerzője most ráadásul a fáradtságot sem vette, hogy a korábbi, ugyanilyen lájkvadászatra építő történetet legalább néhány ponton módosítsa.","shortLead":"Ismét a NAV-ot érintő álhír kering a Facebookon, hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A kamucikk szerzője most ráadásul...","id":"20180403_On_se_doljon_be_kamu_a_NAV_altal_agyonbirsagolt_tojasarus_neni_sztorija","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=055592ae-a46c-4b75-9fda-6165c7696418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d812d3-33ba-4a5c-a212-e45cc31fea0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_On_se_doljon_be_kamu_a_NAV_altal_agyonbirsagolt_tojasarus_neni_sztorija","timestamp":"2018. április. 03. 17:56","title":"Ön se dőljön be: kamu a NAV által agyonbírságolt tojásárus néni sztorija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acad121-059a-40ea-b2a4-461d04f604b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az eBayen már többféle változatban is kapható, az Apple is kiadja hamarosan azt a kis kiegészítőt, amelyik fizikai Home gombbal egészíti ki a jubileumi iPhone-t. Mivel azonban ez a hír éppen április 1-jén jelent meg, sokak kételkednek valóságtartalmában.","shortLead":"Miután az eBayen már többféle változatban is kapható, az Apple is kiadja hamarosan azt a kis kiegészítőt, amelyik...","id":"20180403_aprilisi_trefanak_tartjak_az_apple_fizikai_home_gombjat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9acad121-059a-40ea-b2a4-461d04f604b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76447d6a-c242-4bb6-b90b-66055783a253","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_aprilisi_trefanak_tartjak_az_apple_fizikai_home_gombjat","timestamp":"2018. április. 03. 19:00","title":"Áprilisi tréfa csak, hogy az Apple is megcsinálja a fizikai Home gombot az iPhone X-re?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]