Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3f6055d-f7a2-4135-b5f2-3053da005a10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kilenc évig volt együtt Jenna Dewan Tatummal.","shortLead":"A színész kilenc évig volt együtt Jenna Dewan Tatummal.","id":"20180403_Vege_Channing_Tatum_hazassaganak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3f6055d-f7a2-4135-b5f2-3053da005a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f50b0c6-cba5-4cd6-bfc8-75ebac588fe9","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_Vege_Channing_Tatum_hazassaganak","timestamp":"2018. április. 03. 07:45","title":"Vége Channing Tatum házasságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali visszaélést követett el az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírói álláspályázatokkal összefüggésben - állítja Sándor Zsuzsa kényszernyugdíjazott büntetőbíró. \r

\r

","shortLead":"Hivatali visszaélést követett el az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírói álláspályázatokkal összefüggésben...","id":"20180402_Hando_nemcsak_jogserto_de_buncslekemenyt_is_elkovetett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa4bd54-0166-45c5-920c-54e5e6ac67f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Hando_nemcsak_jogserto_de_buncslekemenyt_is_elkovetett","timestamp":"2018. április. 02. 17:15","title":"Handó nemcsak jogsértő, hanem bűncselekeményt is elkövetett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48803d1f-1d51-4bde-a600-4a0def70dced","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu újságírói állítják: egyszer sem kaptak nyugtát a mezőkövesdi stadion büféiben, a klub viszont jogi útra tereli az ügyet. ","shortLead":"A 24.hu újságírói állítják: egyszer sem kaptak nyugtát a mezőkövesdi stadion büféiben, a klub viszont jogi útra tereli...","id":"20180402_A_NAV_elnok_klubja_is_elbukott_a_probavasarlason","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48803d1f-1d51-4bde-a600-4a0def70dced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ccf0f0-0286-4942-a85b-61e50e3e7c67","keywords":null,"link":"/kkv/20180402_A_NAV_elnok_klubja_is_elbukott_a_probavasarlason","timestamp":"2018. április. 02. 19:41","title":"Rágalmazási perrel fenyeget a NAV-elnök klubja a nyugtaügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c618bd-0a05-407d-8c2c-00f492b1df8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az automatizáció a digitális fejlődés egyik legdinamikusabb és számos kínzó kérdést felvető területe. A téma terítékre kerül az április 4-i SMART 2018 konferencián is: a McKinsey Global Institute vezető kutatója, Tera Allas előadásában beszél majd arról, hogy a gépek ugyan sok feladatot el tudnak már most is látni önállóan, viszont igazán hatékony munkavégzést ember és gép kiegyensúlyozott együttműködése eredményez majd.","shortLead":"Az automatizáció a digitális fejlődés egyik legdinamikusabb és számos kínzó kérdést felvető területe. A téma terítékre...","id":"20180403_smart_2018_konferencia_automatizacio_ember_es_gep_oktatas_insuretech","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06c618bd-0a05-407d-8c2c-00f492b1df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7933b3ec-8e88-41b4-87d3-64eee6ac65cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_smart_2018_konferencia_automatizacio_ember_es_gep_oktatas_insuretech","timestamp":"2018. április. 03. 00:03","title":"Amitől sokan félnek: a gép a hatékonyabb a munkahelyen, az ember, netán a kettő együtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476ab002-276b-4bb0-a4f3-538b8386cd85","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Iroda (NVI) keddtől ellenőrzi a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait. Eddig csaknem háromezer levélszavazatot adtak le, ebből 818-at külképviseleteken; 2070 szavazatot levélben juttattak vissza az NVI-hez.\r

","shortLead":"A Nemzeti Választási Iroda (NVI) keddtől ellenőrzi a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait...","id":"20180402_Az_NVI_keddtol_ellenorzi_a_beerkezett_levelszavazatokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=476ab002-276b-4bb0-a4f3-538b8386cd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f741e065-b4c8-4fd4-813d-fa02a8d243b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Az_NVI_keddtol_ellenorzi_a_beerkezett_levelszavazatokat","timestamp":"2018. április. 02. 13:58","title":"Az NVI keddtől ellenőrzi a beérkezett levélszavazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely 95 százalék esélyt ad erre. ","shortLead":"Karácsony Gergely 95 százalék esélyt ad erre. ","id":"20180402_Nagyon_alakul_a_visszalepes_Csepelen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df57c1db-4efd-4420-8960-acd479f6b39b","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Nagyon_alakul_a_visszalepes_Csepelen","timestamp":"2018. április. 02. 12:01","title":"Nagyon alakul a visszalépés Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf019b6c-396c-4ddc-a703-3014a3434fca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A norvég sílövő minden idők második legeredményesebb téli olimpikonja.\r

","shortLead":"A norvég sílövő minden idők második legeredményesebb téli olimpikonja.\r

","id":"20180403_Visszavonult_a_nyolcszoros_olimpiai_bajnok_Ole_Einar_Bjorndalen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf019b6c-396c-4ddc-a703-3014a3434fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf6667f-c10e-41cd-9aab-46f87c8aa241","keywords":null,"link":"/sport/20180403_Visszavonult_a_nyolcszoros_olimpiai_bajnok_Ole_Einar_Bjorndalen","timestamp":"2018. április. 03. 12:11","title":"Visszavonult a nyolcszoros olimpiai bajnok Ole Einar Björndalen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a044752f-1151-4717-ad4c-8c16700c3bcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20180401_Csokis_burger_mi_A_Burger_King_nem_varta_meg_aprilis_elsejet_a_trefaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a044752f-1151-4717-ad4c-8c16700c3bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cf284e-3f6b-481e-b765-330f6094ae01","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Csokis_burger_mi_A_Burger_King_nem_varta_meg_aprilis_elsejet_a_trefaval","timestamp":"2018. április. 01. 14:47","title":"Csokis burger, mi? A Burger King nem várta meg április elsejét a tréfával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]