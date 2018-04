Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6c7eac6-15d9-4559-b414-783d89dffb84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kampányban a politikusok is aktívan húsvétolnak: a kormányfő bedobta a cukiságbombát, más politikusok a közösségi oldalukon kívántak boldog és reményteljes ünnepeket. ","shortLead":"Kampányban a politikusok is aktívan húsvétolnak: a kormányfő bedobta a cukiságbombát, más politikusok a közösségi...","id":"20180402_Orban_megint_gyerekkel_kapmanyolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c7eac6-15d9-4559-b414-783d89dffb84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2331b859-2bef-47fe-875b-6edf9a20b1d1","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Orban_megint_gyerekkel_kapmanyolt","timestamp":"2018. április. 02. 18:15","title":"Orbán megint gyerekkel kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik francia város polgármestere nagyon átverte a honfitársait.","shortLead":"Az egyik francia város polgármestere nagyon átverte a honfitársait.","id":"20180403_Tul_jol_sikerult_az_aprilisi_trefa_bocsanatot_kellett_kerni_miatta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a69317-7386-45be-a77e-73f58c919565","keywords":null,"link":"/elet/20180403_Tul_jol_sikerult_az_aprilisi_trefa_bocsanatot_kellett_kerni_miatta","timestamp":"2018. április. 03. 16:54","title":"Túl jól sikerült az áprilisi tréfa, bocsánatot kellett kérni miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ea60c3-974c-4692-a6bb-3d6a36b3651a","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Az Orbán-kormány oligarchái egyre határozottabban elégítik ki vagyon iránti mohóságukat a határon túlról. A Vajdaságban például már száznál is több település örülhet az Elios LED-lámpáinak. ","shortLead":"Az Orbán-kormány oligarchái egyre határozottabban elégítik ki vagyon iránti mohóságukat a határon túlról. A Vajdaságban...","id":"201813__meszaros_es_tiborcz__hatarfeszegetes__foci_es_cselek__a_huszadik_megye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ea60c3-974c-4692-a6bb-3d6a36b3651a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a47c13-8358-439f-8fb6-9efaeb612c6e","keywords":null,"link":"/kkv/201813__meszaros_es_tiborcz__hatarfeszegetes__foci_es_cselek__a_huszadik_megye","timestamp":"2018. április. 02. 17:30","title":"A huszadik megye: Mészáros és Tiborcz nekivágott a határnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a miniszterelnök biztos befutó a választásokon a bevándorlásellenes propagandának köszönhetően.","shortLead":"A lap szerint a miniszterelnök biztos befutó a választásokon a bevándorlásellenes propagandának köszönhetően.","id":"20180402_Sunday_Times_Orban_a_gyulolet_kialtvanyaval_menetel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f8a87a-96e7-4a54-9b59-5792a798ccfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Sunday_Times_Orban_a_gyulolet_kialtvanyaval_menetel","timestamp":"2018. április. 02. 12:46","title":"Sunday Times: Orbán a gyűlölet kiáltványával menetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492f8247-6239-411b-8a01-c62fb991c537","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önnek is elege van az elmúlt nyolc évből? – szegezi a kérdést a gyanútlan Telekom-előfizetőnek a DK-t népszerűsítő legújabb telefonos kampányában Gyurcsány Ferenc.","shortLead":"Önnek is elege van az elmúlt nyolc évből? – szegezi a kérdést a gyanútlan Telekom-előfizetőnek a DK-t népszerűsítő...","id":"20180403_A_legfobb_ugyesz_azonnal_menesztesevel_kezdett_kampanyolni_Gyurcsany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=492f8247-6239-411b-8a01-c62fb991c537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a35711-8b67-430d-ac82-0a8890bf45cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_A_legfobb_ugyesz_azonnal_menesztesevel_kezdett_kampanyolni_Gyurcsany","timestamp":"2018. április. 03. 14:31","title":"A legfőbb ügyész azonnal menesztésével kampányol Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def8852d-130f-4a28-b3a4-dbbb14dd11b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csabdi Tiborcz tanyán több olyan tárgyat is találtunk, amely visszaköszönt a miniszterelnök Facebook-videójában. Ön ráismerne a helyszínre?","shortLead":"A csabdi Tiborcz tanyán több olyan tárgyat is találtunk, amely visszaköszönt a miniszterelnök Facebook-videójában. Ön...","id":"20180402_Orban_Viktor_sonkaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=def8852d-130f-4a28-b3a4-dbbb14dd11b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c995385-e580-4e85-8b62-f13bd9092a81","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Orban_Viktor_sonkaja","timestamp":"2018. április. 02. 13:10","title":"Minden jel szerint itt főtt Orbán Viktor sonkája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon nem tesztett az ajánlat, amit kaptak.","shortLead":"Nagyon nem tesztett az ajánlat, amit kaptak.","id":"20180403_Ungar_Peter_ot_pontban_utasitotta_vissza_Karacsony_ajanlatat_a_bohozatot_lezartnak_tekintik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec19fea-834f-4cc6-908a-6c9cb848012c","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Ungar_Peter_ot_pontban_utasitotta_vissza_Karacsony_ajanlatat_a_bohozatot_lezartnak_tekintik","timestamp":"2018. április. 03. 22:03","title":"Ungár Péter öt pontban utasította vissza Karácsony ajánlatát, \"a bohózatot lezártnak tekintik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c7eabd-d3f1-482f-9fc8-e7e0300a9e97","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Pedig az unió 20-34 év közötti munkavállalóinak csaknem harmada minden hétvégén tolja a szekeret.","shortLead":"Pedig az unió 20-34 év közötti munkavállalóinak csaknem harmada minden hétvégén tolja a szekeret.","id":"20180403_A_magyar_fiatalok_alig_dolgoznak_hetvegente","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c7eabd-d3f1-482f-9fc8-e7e0300a9e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b0d9de-1fdd-438f-81a0-9d5559efbb81","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180403_A_magyar_fiatalok_alig_dolgoznak_hetvegente","timestamp":"2018. április. 03. 12:51","title":"A magyar fiatalok alig dolgoznak hétvégente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]