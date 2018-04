„A támadás áldozata és a valószínű elkövető nem vizsgálhatja ki közösen az ügyet” – mondta a vegyi fegyverek használatát ellenőrző nemzetközi szervezet (OPCW hágai ülésén a brit képviselő, John Foggo.



Az oroszok által kezdeményezett tanácskozáson Foggo közölte: Nagy-Britannia nem véletlenül vádolja Oroszországot a merénylet kitervelésével, hanem azért mert, a vizsgálatok kiderítették, szovjet fejlesztésű volt a használt anyag, mert köztudomású, hogy Oroszország maga is állított és állít elő Novicsok idegmérget, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy Oroszország nem egy államilag szponzorált gyilkosságot hajtott már végre, s mert Moszkva legitim célpontnak tartja a hazaárulókat. Foggo szerint azért is elfogadhatatlan az orosz javaslat, mert az érintettségét kitartóan tagadó Moszkva március 4-e óta több mint húsz, egymásnak is ellentmondó magyarázattal állt elő, s egyebek mellett a briteket, Svédországot és az USA-t is megvádolta a merénylet végrehajtásával.



A tanácskozáson résztvevő EU-küldöttek támogatásukról biztosították a briteket és hangsúlyozták: az oroszok vádak tömkelegét zúdították az unió tagállamaira.

A tanácskozás előtt a britek közölték, megerősítést nyert, hogy a merényletben a Novicsok idegmérget használta az elkövető, azt viszont nem sikerült megállapítani, hogy a bevetett mérget mely országban állították elő.



A merénylet miatt kölcsönös kiutasítási hullán indult be, Nagy-Britannia és szövetségesei mintegy 150 orosz diplomatát küldtek haza, s Moszkva is hasonló számú külképviseleti alkalmazott kiutasítását jelentette be. Magyarország éppen most került sorra, Moszkvából egy magyar diplomatának kell hazajönnie.