Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87d2d4b5-f822-44f7-8d51-6ec156a53735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan várják a Ford népszerű modelljének új generációját, mely a jövő hét elején végre hivatalosan is be fog mutatkozni. És 400 lóerős változat is lesz belőle.","shortLead":"Sokan várják a Ford népszerű modelljének új generációját, mely a jövő hét elején végre hivatalosan is be fog...","id":"20180403_mar_csak_egy_het_es_itt_a_teljesen_uj_ford_focus_videonk_is_van_rola","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d2d4b5-f822-44f7-8d51-6ec156a53735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a36edf-3b5a-4c82-9192-0197a2780436","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_mar_csak_egy_het_es_itt_a_teljesen_uj_ford_focus_videonk_is_van_rola","timestamp":"2018. április. 03. 11:23","title":"Már csak egy hét és itt a teljesen új Ford Focus, videónk is van róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d4cde8-93a7-4337-bf2a-31222a906571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Modern Magyarország Mozgalom elnöke a Demokratikus Koalíció jelöltje mögé állt be.","shortLead":"A Modern Magyarország Mozgalom elnöke a Demokratikus Koalíció jelöltje mögé állt be.","id":"20180403_visszalepett_bokros_lajos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44d4cde8-93a7-4337-bf2a-31222a906571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5250bec2-99b4-450b-b0f5-ee6e35a944fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_visszalepett_bokros_lajos","timestamp":"2018. április. 03. 10:36","title":"Visszalépett Bokros Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkvát felháborítja, hogy Csehország kiadta az Egyesült Államoknak a hackertevékenységgel gyanúsított Jevgenyij Nyikulin orosz állampolgárt, Prága lépése aláássa az orosz-cseh együttműködés alapjait - közölte hétfőn az orosz külügyminisztérium.","shortLead":"Moszkvát felháborítja, hogy Csehország kiadta az Egyesült Államoknak a hackertevékenységgel gyanúsított Jevgenyij...","id":"20180402_Felboszitettek_a_csehek_Moszkvat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a42754-fdfe-4321-a77e-6777fbd981a7","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Felboszitettek_a_csehek_Moszkvat","timestamp":"2018. április. 02. 18:35","title":"Hackerügy: a csehek felbőszítették Moszkvát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ccabc3-ae52-49ba-ab90-46bdb085782d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új plakátokkal jelentkezett az MSZP–Párbeszéd. ","shortLead":"Új plakátokkal jelentkezett az MSZP–Párbeszéd. ","id":"20180403_Foto_Az_Eliosuggyel_kampanyol_uj_plakatjain_az_MSZPParbeszed","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12ccabc3-ae52-49ba-ab90-46bdb085782d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a587ec78-eb98-4d8f-b468-40dd58bfa2a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Foto_Az_Eliosuggyel_kampanyol_uj_plakatjain_az_MSZPParbeszed","timestamp":"2018. április. 03. 08:50","title":"Fotó: Az Elios-üggyel kampányol új plakátjain az MSZP–Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28319a8-fd01-4943-b52f-f6af1d02fc93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már megbánta tettét, de garázdaság miatt kell felelnie. ","shortLead":"Már megbánta tettét, de garázdaság miatt kell felelnie. ","id":"20180403_A_hetedikrol_dobta_ki_a_tevejet_egy_szegedi_ferfi_husvet_vasarnap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b28319a8-fd01-4943-b52f-f6af1d02fc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88872f0e-69c3-4986-b4e6-ad9f94f3d2da","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_A_hetedikrol_dobta_ki_a_tevejet_egy_szegedi_ferfi_husvet_vasarnap","timestamp":"2018. április. 03. 10:39","title":"A hetedikről dobta ki a tévéjét egy szegedi férfi húsvétvasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef62480-1dfb-426f-bfcd-f152b607697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy körzetben tisztult a kép, de a megegyezést még a pártelnökségeknek is jóvá kell hagyniuk.","shortLead":"Négy körzetben tisztult a kép, de a megegyezést még a pártelnökségeknek is jóvá kell hagyniuk.","id":"20180403_Megallapodott_a_visszalepesekrol_az_MSZP_es_az_LMP","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bef62480-1dfb-426f-bfcd-f152b607697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a5cde4-f24a-47dd-9e6e-7fb83cf2ff50","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Megallapodott_a_visszalepesekrol_az_MSZP_es_az_LMP","timestamp":"2018. április. 03. 14:43","title":"Megállapodott a visszalépésekről az MSZP és az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi portálnak adott interjút a hódmezővásárhelyi politikus.","shortLead":"A helyi portálnak adott interjút a hódmezővásárhelyi politikus.","id":"20180404_Lazar_Janos_En_sem_vagyok_hibatlan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938bed69-7947-412a-a734-14c3b74221c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Lazar_Janos_En_sem_vagyok_hibatlan","timestamp":"2018. április. 04. 11:50","title":"Lázár János: \"Én sem vagyok hibátlan\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605494f4-a98d-4f77-b688-0bff7d662f07","c_author":"","category":"vilag","description":"Közel negyed századon át kereste elveszett gyermekét egy kínai család, s végül a hagyományos és modern módszerek keresztezésével sikerült újraegyesíteni a famíliát. ","shortLead":"Közel negyed századon át kereste elveszett gyermekét egy kínai család, s végül a hagyományos és modern módszerek...","id":"20180403_24_ev_utan_kerult_meg_a_gyerek_Kinaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=605494f4-a98d-4f77-b688-0bff7d662f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3188654e-bc91-480f-b104-aa3f97843225","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_24_ev_utan_kerult_meg_a_gyerek_Kinaban","timestamp":"2018. április. 03. 13:51","title":"24 év után került meg a gyerek Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]