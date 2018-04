Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának tagjai sajnálattal vették tudomásul, hogy sokan nem a feltámadás örömhírét hallották meg a húsvéti rádiós igehirdetésből, hanem annak „önkényesen aktuálpolitikai tartalmat tulajdonítottak”.\r

","shortLead":"A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának tagjai sajnálattal vették tudomásul, hogy sokan nem a feltámadás...","id":"20180403_igy_reagalt_az_evangelikus_egyhaz_bayer_felhaborodasa_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eda7b67-dd74-4273-8472-64aed86130af","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_igy_reagalt_az_evangelikus_egyhaz_bayer_felhaborodasa_utan","timestamp":"2018. április. 03. 15:07","title":"Így reagált az evangélikus egyház Bayer felháborodása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acfbd1d-4a24-42aa-ad3b-f23474750d81","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A Liget téren található szolgáltatóházat elbontották, most megérkeztek a látványtervek a helyére épített zöldfelületről.","shortLead":"A Liget téren található szolgáltatóházat elbontották, most megérkeztek a látványtervek a helyére épített zöldfelületről.","id":"20180403_Igy_fog_kinezni_a_kobanyan_elbontott_elfeledett_metroallomas_helye","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8acfbd1d-4a24-42aa-ad3b-f23474750d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b2af44-1482-4a75-a5b1-d15bc616821b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Igy_fog_kinezni_a_kobanyan_elbontott_elfeledett_metroallomas_helye","timestamp":"2018. április. 03. 10:30","title":"Így fog kinézni az elfeledett kőbányai metróállomás helye – látványtervek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec1c6e5-4ade-449f-9fc8-3f01dea9d5c1","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Észre sem vesszük, mennyi függőségbe futunk bele nap, mint nap, miközben néhányról még csak nem is gondoljuk, mekkora kárt képesek okozni. A SMART 2018 konferencián előadó Zacher Gábor toxikológus szerint a technológiai eszközökbe való temetkezés a kábítószerekkel egyenértékű veszéllyel fenyeget – és miközben kokaint nem adnánk a gyerek kezébe, a mobilt simán átengedjük neki.","shortLead":"Észre sem vesszük, mennyi függőségbe futunk bele nap, mint nap, miközben néhányról még csak nem is gondoljuk, mekkora...","id":"20180404_zacher_gabor_facebook_mobilfuggoseg_kabitoszer_smart_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec1c6e5-4ade-449f-9fc8-3f01dea9d5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d240b6-29b7-4e6f-8467-1d770f33775b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_zacher_gabor_facebook_mobilfuggoseg_kabitoszer_smart_2018","timestamp":"2018. április. 04. 14:03","title":"„Ma már előbb nyúlunk a mobilunkhoz, mint magunkhoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökválasztást tartanak ősszel Grúziában, és ha minden igaz, a grúz, majd ukrán állampolgárságától is megfosztott Szaakasvili is ringbe akar szállni. ","shortLead":"Elnökválasztást tartanak ősszel Grúziában, és ha minden igaz, a grúz, majd ukrán állampolgárságától is megfosztott...","id":"20180403_szaakasvili_nem_adja_fel_most_gruziaba_akar_visszaterni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2139ba46-7e97-4f60-9815-6478cc17da27","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_szaakasvili_nem_adja_fel_most_gruziaba_akar_visszaterni","timestamp":"2018. április. 03. 15:19","title":"Szaakasvili nem adja fel, most Grúziába akar visszatérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6772d7f6-2738-4d86-957f-2e07a6460e86","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amerikai kutatók bizonyítottnak látják az összefüggést.","shortLead":"Amerikai kutatók bizonyítottnak látják az összefüggést.","id":"20180403_Egy_jo_testtartas_es_meglodulnak_a_tarskeresesi_eselyei","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6772d7f6-2738-4d86-957f-2e07a6460e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e814521a-3a75-46f4-a539-6c126547b965","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180403_Egy_jo_testtartas_es_meglodulnak_a_tarskeresesi_eselyei","timestamp":"2018. április. 03. 12:15","title":"Egy jó testtartás és meglódulnak a társkeresési esélyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76b4598-0cc9-41d3-ab3e-3cea4da46ffc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy holland ügyvéd, aki együtt dolgozott Trump volt kampánymenedzserével, Paul Manaforttal, elismerte, hogy hibázott, és bocsánatot kért. Többféle büntetést is kapott. ","shortLead":"Egy holland ügyvéd, aki együtt dolgozott Trump volt kampánymenedzserével, Paul Manaforttal, elismerte, hogy hibázott...","id":"20180404_orosz_beavatkozas_az_amerikai_elnokvalasztasba_megszuletett_az_elso_itelet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f76b4598-0cc9-41d3-ab3e-3cea4da46ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473d4028-90cb-4734-bc2e-73cfedf9c84e","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_orosz_beavatkozas_az_amerikai_elnokvalasztasba_megszuletett_az_elso_itelet","timestamp":"2018. április. 04. 10:55","title":"Orosz beavatkozás az amerikai elnökválasztásba: megszületett az első ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67d8292-f705-4dd4-974f-533ab78c7c90","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A törökországi Erzurum is beszáll a 2026-os téli olimpia rendezési jogáért zajló versenybe.","shortLead":"A törökországi Erzurum is beszáll a 2026-os téli olimpia rendezési jogáért zajló versenybe.","id":"20180403_nagy_a_tulekedes_a_2026os_teli_olimpiaert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c67d8292-f705-4dd4-974f-533ab78c7c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2aaba97-dc62-4e9f-85f8-56b1e8ec23bd","keywords":null,"link":"/sport/20180403_nagy_a_tulekedes_a_2026os_teli_olimpiaert","timestamp":"2018. április. 03. 13:47","title":"Nagy a tülekedés a 2026-os téli olimpiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383249c9-76a8-4b6d-a537-c0776fd4ad9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a kereskedelmi háború a világ két legnagyobb gazdasági hatalma között.","shortLead":"Folytatódik a kereskedelmi háború a világ két legnagyobb gazdasági hatalma között.","id":"20180404_Peking_visszavag_Trumpnak_vamot_vetnek_ki_a_Boeingra_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383249c9-76a8-4b6d-a537-c0776fd4ad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31dd1bb-2238-4c50-b03d-d464df41f368","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Peking_visszavag_Trumpnak_vamot_vetnek_ki_a_Boeingra_is","timestamp":"2018. április. 04. 12:25","title":"Peking visszavág Trumpnak: vámot vetnek ki a Boeingokra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]