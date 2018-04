Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon nem tesztett az ajánlat, amit kaptak.","shortLead":"Nagyon nem tesztett az ajánlat, amit kaptak.","id":"20180403_Ungar_Peter_ot_pontban_utasitotta_vissza_Karacsony_ajanlatat_a_bohozatot_lezartnak_tekintik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec19fea-834f-4cc6-908a-6c9cb848012c","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Ungar_Peter_ot_pontban_utasitotta_vissza_Karacsony_ajanlatat_a_bohozatot_lezartnak_tekintik","timestamp":"2018. április. 03. 22:03","title":"Ungár Péter öt pontban utasította vissza Karácsony ajánlatát, \"a bohózatot lezártnak tekintik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caf0150-0095-47af-8983-d2dd1a5f1041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozgósításban résztvevőknek iPad, a szimpatizánsoknak hűtőmágnes jár. ","shortLead":"A mozgósításban résztvevőknek iPad, a szimpatizánsoknak hűtőmágnes jár. ","id":"20180404_Sajat_aktivistait_is_listazza_es_ellenorzi_a_Fidesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8caf0150-0095-47af-8983-d2dd1a5f1041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5e9e6e-f04e-4781-96e5-3fc7137a0b4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Sajat_aktivistait_is_listazza_es_ellenorzi_a_Fidesz","timestamp":"2018. április. 04. 05:45","title":"Saját aktivistáit is listázza és ellenőrzi a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f6055d-f7a2-4135-b5f2-3053da005a10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kilenc évig volt együtt Jenna Dewan Tatummal.","shortLead":"A színész kilenc évig volt együtt Jenna Dewan Tatummal.","id":"20180403_Vege_Channing_Tatum_hazassaganak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3f6055d-f7a2-4135-b5f2-3053da005a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f50b0c6-cba5-4cd6-bfc8-75ebac588fe9","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_Vege_Channing_Tatum_hazassaganak","timestamp":"2018. április. 03. 07:45","title":"Vége Channing Tatum házasságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alex van der Zwaan holland ügyvédet 30 napos elzárásra ítélték, mert hazudott a Donald Trump egykori tanácsadójához, Rick Gates-hez fűződő kapcsolatáról.","shortLead":"Alex van der Zwaan holland ügyvédet 30 napos elzárásra ítélték, mert hazudott a Donald Trump egykori tanácsadójához...","id":"20180403_Megvan_az_elso_itelet_a_Trump_orosz_kapcsolatait_firtato_vizsgalatban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2a22aa-8e30-466d-8276-fb31eb8402a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Megvan_az_elso_itelet_a_Trump_orosz_kapcsolatait_firtato_vizsgalatban","timestamp":"2018. április. 03. 19:02","title":"Megvan az első ítélet a Trump orosz kapcsolatait firtató vizsgálatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716f9642-0590-449a-b0d3-ab0d2e32fb9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal ezelőtt Kaliforniában egy hegyről a tengerbe zuhant egy nyolcfős amerikai család: a nevelőszülők, valamint hat, örökbe fogadott gyermek. A vízből kiemelt roncs adattárolóiból szerzett információk komoly meglepetést okoztak.","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt Kaliforniában egy hegyről a tengerbe zuhant egy nyolcfős amerikai család: a nevelőszülők...","id":"20180402_Rejtelyes_halalt_halt_egy_nyolc_fos_amerikai_csalad","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=716f9642-0590-449a-b0d3-ab0d2e32fb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a424c42-1e46-4ff8-88cb-716cb5657038","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Rejtelyes_halalt_halt_egy_nyolc_fos_amerikai_csalad","timestamp":"2018. április. 02. 18:57","title":"Rejtélyes halált halt egy nyolcfős amerikai család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e40d9a1-6dd2-49c0-9041-845277f91d6b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A klubelnök 400 ezer eurós bírságot is kiszabott a focistákra, és most a nulláról akar új csapatot építeni. ","shortLead":"A klubelnök 400 ezer eurós bírságot is kiszabott a focistákra, és most a nulláról akar új csapatot építeni. ","id":"20180403_Nem_sikerult_nyerni_minden_focistat_szabadsagoltak_az_Olimpiakosznal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e40d9a1-6dd2-49c0-9041-845277f91d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be80895-2893-437f-a12f-f4e3d30912b1","keywords":null,"link":"/sport/20180403_Nem_sikerult_nyerni_minden_focistat_szabadsagoltak_az_Olimpiakosznal","timestamp":"2018. április. 03. 10:51","title":"Nem sikerült nyerni, minden focistát szabadságra küldtek az Olimpiakosznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB adatai is megerősítették, hogy a negyedik negyedévben szállt el a hiány.","shortLead":"Az MNB adatai is megerősítették, hogy a negyedik negyedévben szállt el a hiány.","id":"20180403_Az_allam_koltekezett_a_haztartasok_megtakaritottak_tavaly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52057869-f07d-40c9-96df-287176680d17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Az_allam_koltekezett_a_haztartasok_megtakaritottak_tavaly","timestamp":"2018. április. 03. 11:18","title":"Az állam költekezett, a háztartások megtakarítottak tavaly év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec1c6e5-4ade-449f-9fc8-3f01dea9d5c1","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Észre sem vesszük, mennyi függőségbe futunk bele nap, mint nap, miközben néhányról még csak nem is gondoljuk, mekkora kárt képesek okozni. A SMART 2018 konferencián előadó Zacher Gábor toxikológus szerint a technológiai eszközökbe való temetkezés a kábítószerekkel egyenértékű veszéllyel fenyeget – és miközben kokaint nem adnánk a gyerek kezébe, a mobilt simán átengedjük neki.","shortLead":"Észre sem vesszük, mennyi függőségbe futunk bele nap, mint nap, miközben néhányról még csak nem is gondoljuk, mekkora...","id":"20180404_zacher_gabor_facebook_mobilfuggoseg_kabitoszer_smart_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec1c6e5-4ade-449f-9fc8-3f01dea9d5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d240b6-29b7-4e6f-8467-1d770f33775b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_zacher_gabor_facebook_mobilfuggoseg_kabitoszer_smart_2018","timestamp":"2018. április. 04. 14:03","title":"„Ma már előbb nyúlunk a mobilunkhoz, mint magunkhoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]