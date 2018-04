Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fokozatosan csökkenti majd a műanyag csomagolás mértékét az áruházlánc saját márkás termékein. ","shortLead":"Fokozatosan csökkenti majd a műanyag csomagolás mértékét az áruházlánc saját márkás termékein. ","id":"20180403_A_Lidl_mostani_donteseert_alighanem_a_bolygonk_is_halas_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6946d8-af6a-4425-ba40-4668d5e33e58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_A_Lidl_mostani_donteseert_alighanem_a_bolygonk_is_halas_lesz","timestamp":"2018. április. 03. 19:47","title":"A Lidl mostani döntéséért alighanem a bolygónk is nagyon hálás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány nap leforgása alatt már félmillióan látták azt a videót, ami segíthet megérteni a nemrégiben történt tragédiát.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt már félmillióan látták azt a videót, ami segíthet megérteni a nemrégiben történt tragédiát.","id":"20180403_tesla_model_s_onvezeto_auto_halalos_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dea7aa7-10ed-4469-a35c-9eb353523ef6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_tesla_model_s_onvezeto_auto_halalos_baleset","timestamp":"2018. április. 03. 08:21","title":"Videó: Így csapódhatott a betontömbnek az önvezető módba kapcsolt Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496ac28c-5189-4e92-80a2-e2effaee14ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek egy sofőr ellen, aki tavaly novemberben gáz-riasztó fegyverrel rálőtt egy kerékpárosra Budapesten.","shortLead":"Vádat emeltek egy sofőr ellen, aki tavaly novemberben gáz-riasztó fegyverrel rálőtt egy kerékpárosra Budapesten.","id":"20180403_biciklisre_lott_egy_autos_budapesten_vadat_emeltek_ellene","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=496ac28c-5189-4e92-80a2-e2effaee14ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5473edd8-bed7-4b00-8bf6-fd7a788f9f86","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_biciklisre_lott_egy_autos_budapesten_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2018. április. 03. 11:21","title":"Biciklisre lőtt egy autós Budapesten, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8376f3-3db2-49e0-b3de-5c6bcb20d253","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hódmezővásárhelyi Fidesz tagadja, hogy jogsértő lett volna a kukabeszerzés, ami miatt feljelentést tett Márki-Zay Péter. A frakcióvezető szerint egyetlen jelentkező volt a közbeszerzésre, pedig bárki pályázhatott volna Görögországtól Belgiumig, de éppen csak az a hétmilliós árbevételű cég jelentkezett, amely még soha nem csinált ilyet.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Fidesz tagadja, hogy jogsértő lett volna a kukabeszerzés, ami miatt feljelentést tett Márki-Zay...","id":"20180404_Nagyon_beragott_a_helyi_Fidesz_MarkiZayra_a_feljelentes_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee8376f3-3db2-49e0-b3de-5c6bcb20d253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fc83bb-cdcb-455c-8b66-12ed53cc7118","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_Nagyon_beragott_a_helyi_Fidesz_MarkiZayra_a_feljelentes_miatt","timestamp":"2018. április. 04. 18:59","title":"Nagyon berágott a helyi Fidesz Márki-Zayra a feljelentés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac760400-ce12-4a8b-a951-7c247f066928","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Hajdú-Bihar megyei település adóbevétele harmadát veszíti el","shortLead":"A Hajdú-Bihar megyei település adóbevétele harmadát veszíti el","id":"20180404_Bezar_egy_kabai_gyar_120_ember_kerul_az_utcara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac760400-ce12-4a8b-a951-7c247f066928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bedfe43-062a-4ea1-95f1-3b1e571f4800","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_Bezar_egy_kabai_gyar_120_ember_kerul_az_utcara","timestamp":"2018. április. 04. 06:02","title":"Bezár egy kabai gyár, 120 ember kerül az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed134d98-aae7-472b-b69f-3141f6b7d508","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár önellenőrzés céljából is érdemes egy próbát tenni az alábbi appal, ha szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy a kampányszövegek alapján valóban a számunkra legmegfelelőbb pártra tervezünk majd voksolni április 8-án. ","shortLead":"Akár önellenőrzés céljából is érdemes egy próbát tenni az alábbi appal, ha szeretnénk megbizonyosodni arról...","id":"20180404_szavazas_aprilis_8_valasztas_fidesz_mszp_egyutt_parbeszed_jobbik_dk_lmp","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed134d98-aae7-472b-b69f-3141f6b7d508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a7d449-2003-4bc4-af75-f784d7f3408b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_szavazas_aprilis_8_valasztas_fidesz_mszp_egyutt_parbeszed_jobbik_dk_lmp","timestamp":"2018. április. 04. 09:03","title":"Még nem tudja, kire fog szavazni? Ez a program 5 perc alatt megmondja, melyik párttal járna jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f995d703-fb9e-48de-8b6b-4b04e4a732cc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy lámpacsalád készül majd Szarvason.","shortLead":"Egy lámpacsalád készül majd Szarvason.","id":"20180403_Egy_legendas_magyar_ceg_vitte_el_a_kinaiak_elol_az_IKEA_megrendeleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f995d703-fb9e-48de-8b6b-4b04e4a732cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b0e8a4-e5dd-4c44-be3d-7347e5fba285","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_Egy_legendas_magyar_ceg_vitte_el_a_kinaiak_elol_az_IKEA_megrendeleset","timestamp":"2018. április. 03. 13:46","title":"Egy legendás magyar cég vitte el a kínaiak elől az IKEA megrendelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad3b5e0-da2f-4df4-b7d5-27428a0f137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo Tv-ben járt Semjén Zsolt, akit arról is kérdeztek, mennyire tudják befolyásolni a magyarországi választást a határon túli magyarok, akik közül mostanáig 462 ezer határon túli magyar regisztrált és több mint 368 ezret névjegyzékbe is vettek.","shortLead":"Az Echo Tv-ben járt Semjén Zsolt, akit arról is kérdeztek, mennyire tudják befolyásolni a magyarországi választást...","id":"20180403_semjen_kulhoni_magyarok_erkolcsi_kotelesseg_a_fideszre_szavazni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ad3b5e0-da2f-4df4-b7d5-27428a0f137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7771c3-5dcc-440a-a954-e6958633a588","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_semjen_kulhoni_magyarok_erkolcsi_kotelesseg_a_fideszre_szavazni","timestamp":"2018. április. 03. 08:02","title":"Semjén szerint a külhoni magyarok tudják, hogy erkölcsi kötelességük a Fideszre szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]