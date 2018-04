Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban a választások tisztaságát hivatott szolgálni a Facebook által már életbe léptetett intézkedéscsomag, amely segítségével a hamis információkat vagy agresszív propagandát terjesztő felhasználói fiókokat már az előtt blokkolják, hogy azok tömeges kárt okozhatnának.","shortLead":"Elsősorban a választások tisztaságát hivatott szolgálni a Facebook által már életbe léptetett intézkedéscsomag, amely...","id":"20180403_facebook_alhirek_manupalitiv_fotok_videok_torlese_cambridge_analytica_afp","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86e9bce-af9a-4ade-9d61-e2dbfe09291f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_facebook_alhirek_manupalitiv_fotok_videok_torlese_cambridge_analytica_afp","timestamp":"2018. április. 03. 07:02","title":"Beindult az úthenger: milliószámra törli a felhasználókat a Facebook, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz kémfőnök attól tart, hogy az USA politikája miatt visszatért a hidegháború korszaka.","shortLead":"Az orosz kémfőnök attól tart, hogy az USA politikája miatt visszatért a hidegháború korszaka.","id":"20180404_Az_orosz_kemfonok_ujra_hideghaboruban_erzi_magat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b985d26a-6614-48f3-a28c-5258bbf0457b","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Az_orosz_kemfonok_ujra_hideghaboruban_erzi_magat","timestamp":"2018. április. 04. 11:21","title":"Az orosz kémfőnök újra hidegháborúban érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"196f0558-8620-4f40-b265-c18937703ddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP rávágta az ajtót Karácsonyékra, az Együttel viszont közel a megállapodás. ","shortLead":"Az LMP rávágta az ajtót Karácsonyékra, az Együttel viszont közel a megállapodás. ","id":"20180404_Bangone_visszalep_Csepelen_az_Egyutt_cserebe_78_helyet_ad_fel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=196f0558-8620-4f40-b265-c18937703ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbf4191-62b6-45a0-a852-c0931365651c","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Bangone_visszalep_Csepelen_az_Egyutt_cserebe_78_helyet_ad_fel","timestamp":"2018. április. 04. 10:12","title":"Bangóné visszaléphet Csepelen, az Együtt cserébe 7-8 helyet ad fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb40de9-7e82-44bf-921b-2537f168a451","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael visszavonta azon korábbi döntését, hogy biztonságosnak ítélt afrikai országokba kényszerít vissza több tízezer menekültet. Az izraeli kormány megállapodott az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával, hogy több mint 16 ezer embert inkább nyugati országokba küld tovább.\r

","shortLead":"Izrael visszavonta azon korábbi döntését, hogy biztonságosnak ítélt afrikai országokba kényszerít vissza több tízezer...","id":"20180402_Nyugati_orszagokba_deportal_Izrael_16_ezer_afrikai_menekultet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcb40de9-7e82-44bf-921b-2537f168a451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40ee6aa-9019-4819-970b-4a946a9d6aac","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Nyugati_orszagokba_deportal_Izrael_16_ezer_afrikai_menekultet","timestamp":"2018. április. 02. 15:47","title":"Nyugati országokba küld Izrael 16 ezer afrikai menekültet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e40d9a1-6dd2-49c0-9041-845277f91d6b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A klubelnök 400 ezer eurós bírságot is kiszabott a focistákra, és most a nulláról akar új csapatot építeni. ","shortLead":"A klubelnök 400 ezer eurós bírságot is kiszabott a focistákra, és most a nulláról akar új csapatot építeni. ","id":"20180403_Nem_sikerult_nyerni_minden_focistat_szabadsagoltak_az_Olimpiakosznal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e40d9a1-6dd2-49c0-9041-845277f91d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be80895-2893-437f-a12f-f4e3d30912b1","keywords":null,"link":"/sport/20180403_Nem_sikerult_nyerni_minden_focistat_szabadsagoltak_az_Olimpiakosznal","timestamp":"2018. április. 03. 10:51","title":"Nem sikerült nyerni, minden focistát szabadságra küldtek az Olimpiakosznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy autó hátulról belehajtott a trélert vontató kisbuszba, ez okozta a balesetet.","shortLead":"Egy autó hátulról belehajtott a trélert vontató kisbuszba, ez okozta a balesetet.","id":"20180403_Lerepult_a_trelerrol_egy_szallitott_auto_az_M1esen_sulyos_baleset_tortent","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838ce326-4fdf-4426-9d61-91c31d8e5d40","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180403_Lerepult_a_trelerrol_egy_szallitott_auto_az_M1esen_sulyos_baleset_tortent","timestamp":"2018. április. 03. 05:30","title":"Lerepült a trélerről egy szállított autó az M1-esen, súlyos baleset történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b63f5b-8fc6-4735-a247-30de1dc0f0ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Soha nem gyártottak még le annyi elektromos autót egyetlen negyedév alatt a Teslánál, mint amennyit most sikerült összehozni. Elon Musk történelmi sikerről beszélt.","shortLead":"Soha nem gyártottak még le annyi elektromos autót egyetlen negyedév alatt a Teslánál, mint amennyit most sikerült...","id":"20180404_tesla_gyartasi_adatok_2018q1","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6b63f5b-8fc6-4735-a247-30de1dc0f0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50885099-0a66-4e7b-aec8-4348dcc0b82a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_tesla_gyartasi_adatok_2018q1","timestamp":"2018. április. 04. 09:22","title":"Minden idők legsikeresebb negyedévét zárta a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759d3a2a-a8bc-43b2-b89e-3ab11db7ffd1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szocialista Varga László egy hajszállal esélyesebbnek tűnik, ugyanis nagyobb arányban tudja integrálni az ellenzéki szavazókat, mint a Jobbik jelöltje. De Miskolcon, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2. számú választókerületében idén is háromesélyes a verseny, ahogy 2014-ben volt.","shortLead":"A szocialista Varga László egy hajszállal esélyesebbnek tűnik, ugyanis nagyobb arányban tudja integrálni az ellenzéki...","id":"20180403_Az_MSZP_jeloltje_gyozheti_le_a_Fideszt_Miskolcon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=759d3a2a-a8bc-43b2-b89e-3ab11db7ffd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ca20cf-0681-4bd9-8cf9-0e324e3abe9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Az_MSZP_jeloltje_gyozheti_le_a_Fideszt_Miskolcon","timestamp":"2018. április. 03. 10:00","title":"Az MSZP jelöltje győzheti le a Fideszt Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]