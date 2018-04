Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aea39f41-d39c-43d0-8deb-68d3bdaa599b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havonta mintegy 98 millió felhasználót szolgált ki a 123movies, a filmipar lobbija azonban erősebbnek bizonyult az oldal üzemeltetőinél.","shortLead":"Havonta mintegy 98 millió felhasználót szolgált ki a 123movies, a filmipar lobbija azonban erősebbnek bizonyult...","id":"20180404_123movies_123movieshub_gomovies_streaming_oldal_bezaras","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aea39f41-d39c-43d0-8deb-68d3bdaa599b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2f41e8-5bc3-43bd-855a-1254e4dcc7d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_123movies_123movieshub_gomovies_streaming_oldal_bezaras","timestamp":"2018. április. 04. 08:03","title":"Bezárták a legnépszerűbb ingyenes filmnézős oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67d8292-f705-4dd4-974f-533ab78c7c90","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A törökországi Erzurum is beszáll a 2026-os téli olimpia rendezési jogáért zajló versenybe.","shortLead":"A törökországi Erzurum is beszáll a 2026-os téli olimpia rendezési jogáért zajló versenybe.","id":"20180403_nagy_a_tulekedes_a_2026os_teli_olimpiaert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c67d8292-f705-4dd4-974f-533ab78c7c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2aaba97-dc62-4e9f-85f8-56b1e8ec23bd","keywords":null,"link":"/sport/20180403_nagy_a_tulekedes_a_2026os_teli_olimpiaert","timestamp":"2018. április. 03. 13:47","title":"Nagy a tülekedés a 2026-os téli olimpiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden is folytatta kampányturnéját Orbán Viktor, aki most két baranyai településen is járt. 