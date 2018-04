Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac77f8c0-f0f2-4374-b955-76995a04097f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Óriási csattanást lehetett hallani vasárnap abban az amerikai vasúti átjáróban, amelyben belerohant az érkező tehervonat egy kamionba. Kisebb csoda, hogy senki sem sérült meg súlyosan.

","shortLead":"Óriási csattanást lehetett hallani vasárnap abban az amerikai vasúti átjáróban, amelyben belerohant az érkező...","id":"20180403_megtortent_a_remalom_egy_kamionnal_egy_vasuti_atjaroban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac77f8c0-f0f2-4374-b955-76995a04097f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5462bca-e4e9-408d-9572-aa7052781d77","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_megtortent_a_remalom_egy_kamionnal_egy_vasuti_atjaroban","timestamp":"2018. április. 03. 17:11","title":"Megtörtént a rémálom egy kamionnal egy vasúti átjáróban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e2d38c-dc77-4b4a-a66e-a077853bfca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke engedély nélkül helyezte ki Szekszárdon a köztéri kampányeszközeit. \r

\r

","shortLead":"Az LMP társelnöke engedély nélkül helyezte ki Szekszárdon a köztéri kampányeszközeit. \r

\r

","id":"20180402_Kuria_jogszeruen_szedtek_le_Hadhazy_plakatjait","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86e2d38c-dc77-4b4a-a66e-a077853bfca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7670881a-b9ad-4ce5-bc31-21ae6fe69dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Kuria_jogszeruen_szedtek_le_Hadhazy_plakatjait","timestamp":"2018. április. 02. 15:08","title":"Kúria: jogszerűen szedték le Hadházy plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768ba5cc-b325-400f-bc94-c6f64e9fa74b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hárman voltak a miniszterelnökkel a felcsúti Pancho Aréna VIP-páholyában a szombati meccsen, ahonnan kidobták a 444.hu munkatársait, miután lefotózták a pufimellényes Orbán Viktort. A lap fotói szerint a kormányfő közvetlen közelében az apja, egyik testvére és egy kopasz férfi volt. Utóbbi személyt eddig nem lehetett látni a miniszterelnök közvetlen közelében.","shortLead":"Hárman voltak a miniszterelnökkel a felcsúti Pancho Aréna VIP-páholyában a szombati meccsen, ahonnan kidobták a 444.hu...","id":"20180404_kiderult_ki_volt_a_titokzatos_kopasz_ferfi_aki_meccset_nezett_orban_viktorral","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=768ba5cc-b325-400f-bc94-c6f64e9fa74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ddd037-4a27-4b93-8824-582b160c8cab","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_kiderult_ki_volt_a_titokzatos_kopasz_ferfi_aki_meccset_nezett_orban_viktorral","timestamp":"2018. április. 04. 09:54","title":"Kiderült, ki volt a titokzatos kopasz férfi, aki meccset nézett Orbán Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azért nemcsak szerepelne, focizna is: Budapest keres magának csapatot Davide Iovinella.","shortLead":"Azért nemcsak szerepelne, focizna is: Budapest keres magának csapatot Davide Iovinella.","id":"20180402_Focistakent_tul_kevesett_keresett_igy_pornosnak_allt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b215e4-3e8d-41e1-b964-9d2c9af17beb","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Focistakent_tul_kevesett_keresett_igy_pornosnak_allt","timestamp":"2018. április. 02. 15:49","title":"Focistaként túl kevesett keresett, így pornósnak állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87663d1-b737-48a3-98af-f4ab75a98486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német hadseregben erre is gondolnak.","shortLead":"A német hadseregben erre is gondolnak.","id":"20180402_Megis_mit_vegyen_fel_egy_terhes_katona","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a87663d1-b737-48a3-98af-f4ab75a98486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeffc90-45a3-4be3-be33-4bf0fd4e77c5","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Megis_mit_vegyen_fel_egy_terhes_katona","timestamp":"2018. április. 02. 15:04","title":"Mégis mit vegyen fel egy terhes katona?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16e2dc1-0da7-4eda-8a1a-75f6ec5e8c77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak úgy repkedtek a dicséretek oda-vissza a Bácsszentgyörgy és a vajdasági Haraszti közötti új határátkelő avatásán.","shortLead":"Csak úgy repkedtek a dicséretek oda-vissza a Bácsszentgyörgy és a vajdasági Haraszti közötti új határátkelő avatásán.","id":"20180403_igy_dicserte_agyon_szijjarto_petert_a_szerb_kulugyminiszter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d16e2dc1-0da7-4eda-8a1a-75f6ec5e8c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a3a796-3550-4edc-8e98-88408e47f327","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_igy_dicserte_agyon_szijjarto_petert_a_szerb_kulugyminiszter","timestamp":"2018. április. 03. 19:59","title":"Így dicsérte agyon Szijjártó Pétert a szerb külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704bb85b-d126-4439-b103-d39e5512c6e3","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"vilag","description":"A londoni orosz nagykövetség azt kérte a CSKA Moszkva labdarúgó csapatának a szurkolóitól, hogy a „velük született büszkeséggel” viselkedjenek az Arsenal elleni e heti londoni mérkőzés ideje alatt. Az oroszok súlyos brit provokációkra számítanak, a két ország kapcsolatai ugyanis megromlottak a Szkripal-merénylet, majd azt követő kölcsönös kiutasítások hatására. \r

","shortLead":"A londoni orosz nagykövetség azt kérte a CSKA Moszkva labdarúgó csapatának a szurkolóitól, hogy a „velük született...","id":"20180402_Az_oroszok_mar_haborura_keszulnek_az_Arsenalmeccsen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=704bb85b-d126-4439-b103-d39e5512c6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bad0bd4-adb8-45d7-8f86-8cecc5016627","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Az_oroszok_mar_haborura_keszulnek_az_Arsenalmeccsen","timestamp":"2018. április. 02. 15:15","title":"Az oroszok már háborúra készülnek az Arsenal-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66285873-cccc-44ce-a207-c924709de80d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai vádak szerint Oroszország destabilizálni akarja Afganisztánt, s ezért pénzzel és fegyverekkel segíti a tálibokat. Ha ez igaz, akkor látványos szerepcsere történt: a Szovjetunió afganisztáni háborúja idején az amerikaiak segítették az iszlamista erőket. Most az oroszok és a tálibok is tagadják az amerikai vádakat. ","shortLead":"Amerikai vádak szerint Oroszország destabilizálni akarja Afganisztánt, s ezért pénzzel és fegyverekkel segíti...","id":"20180403_Az_oroszok_fegyverzik_fel_a_talibokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66285873-cccc-44ce-a207-c924709de80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2342b1d2-bb61-449b-8ed8-5773ec232404","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Az_oroszok_fegyverzik_fel_a_talibokat","timestamp":"2018. április. 03. 14:51","title":"Az oroszok fegyverzik fel a tálibokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]