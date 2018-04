Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c53a2bb4-6e44-4443-9da7-8e9eb71c51dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vaskuti András kúriai bíró – aki korábban többek között a taxis gyilkos lányok, Mortimer és a bolti sorozatgyilkos ügyében ítélkezett – az elmúlt évek legnagyobb hibájának a bírói kar lefejezését, nyugdíjazását tartja, és úgy véli, \"még sok időre lesz szükség, amíg mindenhol szakmailag megfelelő emberek kerülnek majd a helyükre\".","shortLead":"Vaskuti András kúriai bíró – aki korábban többek között a taxis gyilkos lányok, Mortimer és a bolti sorozatgyilkos...","id":"20180405_Amig_beleszolhat_a_felettes_ugyesz_addig_nem_lesz_idealis_a_rendszer__mondja_egy_kuriai_biro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c53a2bb4-6e44-4443-9da7-8e9eb71c51dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ff8003-af9f-4085-b407-8997c5534a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Amig_beleszolhat_a_felettes_ugyesz_addig_nem_lesz_idealis_a_rendszer__mondja_egy_kuriai_biro","timestamp":"2018. április. 05. 10:53","title":"Amíg beleszólhat a felettes ügyész, addig nem lesz ideális a rendszer – mondja egy kúriai bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81c5e52-f004-4f6c-b089-5bb341995398","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hszia Po-jü már négyszer próbált feljutni a csúcsra, lábait még az első kísérletkor vesztette el. Most újra megpróbálkozik a csúcstámadással. ","shortLead":"Hszia Po-jü már négyszer próbált feljutni a csúcsra, lábait még az első kísérletkor vesztette el. Most újra...","id":"20180403_Labak_nelkul_keszul_megmaszni_a_Mount_Everestet_egy_70_eves_ferfi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f81c5e52-f004-4f6c-b089-5bb341995398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a635572-e315-4b16-9476-da191add1401","keywords":null,"link":"/elet/20180403_Labak_nelkul_keszul_megmaszni_a_Mount_Everestet_egy_70_eves_ferfi","timestamp":"2018. április. 03. 21:06","title":"Lábak nélkül készül megmászni a Mount Everestet egy 70 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre nem jogerős a döntés, a gyanúsított és védője fellebbezett.","shortLead":"Egyelőre nem jogerős a döntés, a gyanúsított és védője fellebbezett.","id":"20180404_nincs_meglepetes_meghosszabbitottak_czegledy_csaba_elozeteset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a435c853-3e9b-4f00-94dc-2ec7add6625a","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_nincs_meglepetes_meghosszabbitottak_czegledy_csaba_elozeteset","timestamp":"2018. április. 04. 14:24","title":"Nincs meglepetés, meghosszabbították Czeglédy Csaba előzetesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","shortLead":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","id":"20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48aec8d5-822a-4a05-8d34-272b023f3dd3","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","timestamp":"2018. április. 05. 05:46","title":"Lépfenétől pusztult el sok birka Szentesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ilyen összeomlás utoljára 2001-ben volt az Eurocontrol rendszerében.","shortLead":"Ilyen összeomlás utoljára 2001-ben volt az Eurocontrol rendszerében.","id":"20180404_Helyreallt_a_rend_az_europai_legi_kozlekedesben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446d3b1d-9dd8-4b7f-bab3-94a1af0b8265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Helyreallt_a_rend_az_europai_legi_kozlekedesben","timestamp":"2018. április. 04. 10:07","title":"Helyreállt a rend az európai légi közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4b9a68-c2fd-4dea-8d83-cde3a147cef4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nukleáris háború kirobbanásakor tehet jó szolgálatot az amerikai légierő Doomsday, vagyis Végítélet nevű repülőgépe, mely speciális felszereltségének hála akár napokig is képes a levegőben maradni, és onnan ellentámadást indítani a mindenkori elnök parancsára. A különleges gépet nemrég a CNN újságírói is megnézhették.","shortLead":"Egy nukleáris háború kirobbanásakor tehet jó szolgálatot az amerikai légierő Doomsday, vagyis Végítélet nevű...","id":"20180403_atomhaboru_doomsday_repulogep_interkontinentalis_raketa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e4b9a68-c2fd-4dea-8d83-cde3a147cef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9781c8-905e-4583-b6fd-9597d0e3bb29","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_atomhaboru_doomsday_repulogep_interkontinentalis_raketa","timestamp":"2018. április. 03. 20:03","title":"Nézze meg belülről: ez az a repülőgép, amit Végítéletnek hívnak, innen indíthatják az atomháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdea477-8b88-4b20-9357-88829adb7e2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180405_A_Metallica_eljatszotta_Prpgpban_a_Jozin_z_bazin_cimu_mestermuvet__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fdea477-8b88-4b20-9357-88829adb7e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6823c51-8256-44ba-b6bc-9e1a2469b657","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_A_Metallica_eljatszotta_Prpgpban_a_Jozin_z_bazin_cimu_mestermuvet__video","timestamp":"2018. április. 05. 12:10","title":"A Metallica eljátszotta Prágában a Jožin z bažin című mesterművet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86ca9a5-fa2b-4468-9983-3b18f2e8a253","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megugrott a beköltözők száma az elmúlt években az ukrán határ menti falukban, legalább is papíron. ","shortLead":"Megugrott a beköltözők száma az elmúlt években az ukrán határ menti falukban, legalább is papíron. ","id":"20180403_kozmunkat_igert_a_polgarmester_az_ukranok_bejelenteseert_cserebe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f86ca9a5-fa2b-4468-9983-3b18f2e8a253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede7da24-c912-4f3a-9efa-aa71369f623e","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_kozmunkat_igert_a_polgarmester_az_ukranok_bejelenteseert_cserebe","timestamp":"2018. április. 03. 20:42","title":"Közmunkát ígért a polgármester az ukránok bejelentéséért cserébe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]