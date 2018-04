Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az észtek megteszik, mégpedig a saját érdekükben.","shortLead":"Az észtek megteszik, mégpedig a saját érdekükben.","id":"20180404_On_odaadna_a_DNSet_az_allamnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b4f526-3968-48c5-83ec-287c0ed681f2","keywords":null,"link":"/elet/20180404_On_odaadna_a_DNSet_az_allamnak","timestamp":"2018. április. 04. 10:22","title":"Ön odaadná a DNS-ét az államnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78be236d-8ce0-4059-92e8-ed651e3b0465","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint ötven, a mesterséges értelem fejlesztése terén tevékenykedő tudós bojkottot hirdetett az egyik legismertebb dél-koreai egyetem kutatóintézete ellen, amely egy kétes hírű fegyvergyártóval kezdett együttműködésbe. A tudósok attól tartanak, a fegyvergyár gyilkos robotokat akar fejleszteni.","shortLead":"Több mint ötven, a mesterséges értelem fejlesztése terén tevékenykedő tudós bojkottot hirdetett az egyik legismertebb...","id":"20180405_Bojkott_a_gyilkosrobotfejlesztok_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78be236d-8ce0-4059-92e8-ed651e3b0465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8853fb95-72d3-40ad-bcdb-2fa3300a3c79","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Bojkott_a_gyilkosrobotfejlesztok_ellen","timestamp":"2018. április. 05. 11:23","title":"Bojkott a gyilkosrobot-fejlesztők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6b7112-e2f0-480f-b755-fd037c9369e7","c_author":"Dercsényi Dávid-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem fog a Jobbiknak kampányolni, kormányváltás esetén a Jobbik-frakcióra nem támaszkodik, de Gyurcsány Ferencet sem akarja kormányában látni Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje. Szerinte egy szocialista frakcióval a háta mögött nem lesz súlytalan miniszterelnök, az pedig elhamarkodott kijelentés, hogy elképzeléseit megfúrhatják a szocialisták. Interjú.","shortLead":"Nem fog a Jobbiknak kampányolni, kormányváltás esetén a Jobbik-frakcióra nem támaszkodik, de Gyurcsány Ferencet sem...","id":"20180405_karacsony_gergely_interju","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc6b7112-e2f0-480f-b755-fd037c9369e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b91e16-4ddf-482e-9623-5d80a407f03a","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_karacsony_gergely_interju","timestamp":"2018. április. 05. 12:18","title":"Karácsony: \"Ha az ellenzék megnyeri a választást, még nem nyerte meg a politikai átalakulást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc","c_author":"","category":"vilag","description":"Magyarországon leépül a demokrácia, Orbán rendszere a félelemkeltésre a korrupcióra és a sorosozásra épül. A magyarországi fejlemények az USA biztonságát is fenyegetik, Orbán ugyanis Putyin legfőbb európai szószólójává vált. Amerikának lépnie kell, de a külső segítség csak akkor lehet hatékony, ha a magyarok is változást akarnak – véli Thomas O. Melia volt amerikai helyettes külügyi államtitkár.","shortLead":"Magyarországon leépül a demokrácia, Orbán rendszere a félelemkeltésre a korrupcióra és a sorosozásra épül...","id":"20180404_A_magyarorszagi_demokraciadeficit_az_USAt_is_fenyegeti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2258d602-8eb1-4038-8ac7-1f3803e9984c","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_A_magyarorszagi_demokraciadeficit_az_USAt_is_fenyegeti","timestamp":"2018. április. 04. 19:30","title":"A magyarországi demokráciadeficit az USA-t is fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecce1fc-8ea7-4c52-9be1-a7f77c5abdd3","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Egy egyetemi professzor előadását hallgatni a saját fotelünkben ülve? Nyelvóra a konyhánkban, a reggeli kávé kortyolgatása mellett? A legtöbben az időhiány és kényelmi szempontok miatt választják az online tanulást, de sokak számára a digitális tananyagok, a Skype-órák, a videós előadások jelentik a tanulás egyetlen elérhető formáját. Miért jelent segítséget az e-learning a kórházi ápolásra szoruló diákok vagy éppen a fogyatékossággal élő hallgatók számára? Utánajártunk. ","shortLead":"Egy egyetemi professzor előadását hallgatni a saját fotelünkben ülve? Nyelvóra a konyhánkban, a reggeli kávé...","id":"20180405_eduline_online_oktatas_beteg_fogyatekossaggal_elo_diakoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ecce1fc-8ea7-4c52-9be1-a7f77c5abdd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d47dd1b-592a-47ef-82d9-31d84000e654","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180405_eduline_online_oktatas_beteg_fogyatekossaggal_elo_diakoknak","timestamp":"2018. április. 05. 15:00","title":"Ez a megoldás diákok milliói számára: erre (is) jó az online oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Juszt László többek között ezzel az intelemmel ment neki a Facebookon a kormány politikája mellett kiálló humoristának.","shortLead":"Juszt László többek között ezzel az intelemmel ment neki a Facebookon a kormány politikája mellett kiálló humoristának.","id":"20180405_Nacsa_Oliver_csak_ne_hasonlitgassa_magat_Bodocshoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3c53d2-1fb9-417a-aebf-d30dd4682923","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Nacsa_Oliver_csak_ne_hasonlitgassa_magat_Bodocshoz","timestamp":"2018. április. 05. 07:34","title":"Nacsa Olivér csak ne hasonlítgassa magát Bödőcshöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1333c8c-2956-4c64-a198-8a41ecdc4023","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A következő színházi évadban egy kicsit kiéhezteti magát, hogy újra vágyat érezzen a színpadi lét iránt. Egy nehezebb szerep terhét az előadás előtt akár napokig is a vállán cipeli, és mikor ráosztották a feladatot, hogy bújjon Ascher Tamás bőrébe, ledöbbent: a Katona József Színház legendás rendezője észrevétlenül is teljesen belé költözött. Elmondása szerint csapnivaló diák volt, ezért nem beszél egyetlen idegen nyelvet sem. Keresztes Tamást a főszereplésével bemutatott új filmje, a Lajkó – cigány az űrben apropóján kérdeztük. ","shortLead":"A következő színházi évadban egy kicsit kiéhezteti magát, hogy újra vágyat érezzen a színpadi lét iránt. Egy nehezebb...","id":"20180403_keresztes_tamas_lajko_cigany_az_urben_jordan_adel_ascher_tamas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1333c8c-2956-4c64-a198-8a41ecdc4023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15c2165-2821-4e16-9424-02e9860bd10f","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_keresztes_tamas_lajko_cigany_az_urben_jordan_adel_ascher_tamas","timestamp":"2018. április. 03. 20:00","title":"Keresztes Tamás: Bennem is van egy csendes eszelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9557189-c43c-4ce5-97a1-458098790f40","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid 3-0-ra győzött a legutóbb döntős Juventus vendégeként a labdarúgó Bajnokok ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A másik keddi találkozón a Bayern München Sevillában szerzett előnyt.","shortLead":"A címvédő Real Madrid 3-0-ra győzött a legutóbb döntős Juventus vendégeként a labdarúgó Bajnokok ligája...","id":"20180403_Szetszedte_a_Real_a_Juventust_Ronaldo_ollozos_golt_is_lott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9557189-c43c-4ce5-97a1-458098790f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf32c1b-2b79-40f3-b448-3183cc292e7a","keywords":null,"link":"/sport/20180403_Szetszedte_a_Real_a_Juventust_Ronaldo_ollozos_golt_is_lott","timestamp":"2018. április. 03. 22:52","title":"Szétszedte a Real a Juventust, Ronaldo ollózós gólt is lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]