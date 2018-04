Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a30b4f7-357f-41e8-b64b-970382d6a892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harminc egyéni körzetet nyerhet az ellenzék a Republikon mandátumbecslése szerint, további 21 körzetben szoros az eredmény, így a Fidesz akár az abszolút többségét is elveszítheti.","shortLead":"Harminc egyéni körzetet nyerhet az ellenzék a Republikon mandátumbecslése szerint, további 21 körzetben szoros...","id":"20180405_Republikon_a_Fidesz_akar_az_abszolut_tobbseget_is_elveszitheti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a30b4f7-357f-41e8-b64b-970382d6a892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f6a9b3-f753-4023-bbbe-e2d2d1a4645a","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Republikon_a_Fidesz_akar_az_abszolut_tobbseget_is_elveszitheti","timestamp":"2018. április. 05. 13:53","title":"Republikon: A Fidesz akár az abszolút többségét is elveszítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ca2c7e-1b3e-423c-ba8c-559cd905cd74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, miért öltek meg négy embert a törökországi Eskisehir városában található egyetemen.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért öltek meg négy embert a törökországi Eskisehir városában található egyetemen.","id":"20180405_negy_embert_lott_le_egy_kutato_egy_torokorszagi_egyetemen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71ca2c7e-1b3e-423c-ba8c-559cd905cd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa0c20f-f8fa-43ff-9b0c-40696908a644","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_negy_embert_lott_le_egy_kutato_egy_torokorszagi_egyetemen","timestamp":"2018. április. 05. 15:47","title":"Négy embert lőttek le egy törökországi egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53d993b-dc61-4c24-87e4-b06a6c329fe8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ray Wilkins, az angol labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 61 éves volt.","shortLead":"Ray Wilkins, az angol labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 61 éves volt.","id":"20180404_meghalt_a_chelsea_legendaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c53d993b-dc61-4c24-87e4-b06a6c329fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6960a0da-a11e-48d2-a942-d043a110bb1a","keywords":null,"link":"/sport/20180404_meghalt_a_chelsea_legendaja","timestamp":"2018. április. 04. 17:51","title":"Meghalt a Chelsea legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c4f403-8268-4cfd-8509-0190ad08a166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc és Juhász Péter tartott sajtótájékoztatót. Közös visszalépéseket jelentettek be a DK-MSZP-P és az Együtt jelöltjeire vonatkozóan. A résztvevők kritikával illették a Momentum és az LMP koordinációtól elzárkózó viselkedését. Ugyanakkor további bejelentésekre és visszalépésekre számítanak, illetve ebbéli reményüket fejezték ki. Ez megtörtént: az LMP is bejelentette, visszalép csepeli jelöltjük.","shortLead":"Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc és Juhász Péter tartott sajtótájékoztatót. Közös visszalépéseket jelentettek be...","id":"20180404_Ujabb_visszalepeseket_jelentenek_be_a_baloldali_partok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14c4f403-8268-4cfd-8509-0190ad08a166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66c6bb7-b805-4dee-a143-62a02c41b031","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Ujabb_visszalepeseket_jelentenek_be_a_baloldali_partok","timestamp":"2018. április. 04. 14:43","title":"Újabb visszalépéseket jelentettek be a baloldali pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be75f234-c968-4226-9577-c55068050db3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Schmitt Pál bukása óta nem volt arra példa, hogy egy kormányközeli botránynak valódi következménye lett volna. Pedig nem egy olyan ügy volt, amikor azt hihettük, legalább valakit felelősségre vonnak. Összegyűjtöttük a 11 legemlékezetesebb példát.","shortLead":"Schmitt Pál bukása óta nem volt arra példa, hogy egy kormányközeli botránynak valódi következménye lett volna. Pedig...","id":"20180405_11_ugy_amikor_azt_hittuk_valaki_ebbe_bele_fog_bukni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be75f234-c968-4226-9577-c55068050db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9762685-5dbe-4d55-a9b5-60e68c141e5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_11_ugy_amikor_azt_hittuk_valaki_ebbe_bele_fog_bukni","timestamp":"2018. április. 05. 06:30","title":"11 ügy, amelyről azt hittük, ezt már nem lehet megúszni, de tévedtünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő években egyre több kockázati tőkét fektethetnek be Magyarországon is, igaz, az állam a legfontosabb szereplő.","shortLead":"A következő években egyre több kockázati tőkét fektethetnek be Magyarországon is, igaz, az állam a legfontosabb...","id":"20180405_Evtizedes_csucson_a_kockazati_toke_de_mire_szamithat_aki_Magyarorszagon_szeretne_befektetni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f36b20-7b99-4855-a759-08764862fecc","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Evtizedes_csucson_a_kockazati_toke_de_mire_szamithat_aki_Magyarorszagon_szeretne_befektetni","timestamp":"2018. április. 05. 15:27","title":"Évtizedes csúcson a kockázati tőke, de mire számíthat, aki Magyarországon szeretne befektetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25fa04c8-80ec-4b65-8bf5-f3fd4829da70","c_author":"I.N./hvg.hu","category":"elet","description":"Új helyszínen, 160 magyar és külföldi pincészet, húsz mesterkurzus, világhírű borászok, borszakértők és borszakírók részvételével tartják a VinCE Budapest 2018 Wine Show-t április 5. és 7. között a Várkert Bazárban.







","shortLead":"Új helyszínen, 160 magyar és külföldi pincészet, húsz mesterkurzus, világhírű borászok, borszakértők és borszakírók...","id":"20180404_Borvilagos_napok_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25fa04c8-80ec-4b65-8bf5-f3fd4829da70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b039d1ad-a35e-4efa-88a7-bd2724d26204","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Borvilagos_napok_Budapesten","timestamp":"2018. április. 04. 16:40","title":"Borvilágos napok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9557189-c43c-4ce5-97a1-458098790f40","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid 3-0-ra győzött a legutóbb döntős Juventus vendégeként a labdarúgó Bajnokok ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A másik keddi találkozón a Bayern München Sevillában szerzett előnyt.","shortLead":"A címvédő Real Madrid 3-0-ra győzött a legutóbb döntős Juventus vendégeként a labdarúgó Bajnokok ligája...","id":"20180403_Szetszedte_a_Real_a_Juventust_Ronaldo_ollozos_golt_is_lott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9557189-c43c-4ce5-97a1-458098790f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf32c1b-2b79-40f3-b448-3183cc292e7a","keywords":null,"link":"/sport/20180403_Szetszedte_a_Real_a_Juventust_Ronaldo_ollozos_golt_is_lott","timestamp":"2018. április. 03. 22:52","title":"Szétszedte a Real a Juventust, Ronaldo ollózós gólt is lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]