Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8888bf94-ac74-4a83-a1bf-7606cd7f1049","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az USA-ban és Pekingben is elítélik az újabb védővámokat.","shortLead":"Az USA-ban és Pekingben is elítélik az újabb védővámokat.","id":"20180404_Trump_ismet_tamad_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8888bf94-ac74-4a83-a1bf-7606cd7f1049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f43d9-6de2-4d0d-ae3c-169a5463549c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Trump_ismet_tamad_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. április. 04. 05:27","title":"Trump ismét támad a Kína elleni kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf59267-e7e8-4d2c-bf9f-f4231dd592d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétségtelen tény, hogy az Országház és az olasz sportkocsi jól mutat egymás mellett az éjszakai fotókon.","shortLead":"Kétségtelen tény, hogy az Országház és az olasz sportkocsi jól mutat egymás mellett az éjszakai fotókon.","id":"20180404_a_nap_fotoja_a_parlament_elott_fotozgatja_szlovak_rendszamos_uj_ferrarijat_a_budapesti_milliardos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdf59267-e7e8-4d2c-bf9f-f4231dd592d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f3226b-7036-4dfb-91fc-5bd55ffe6fb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_a_nap_fotoja_a_parlament_elott_fotozgatja_szlovak_rendszamos_uj_ferrarijat_a_budapesti_milliardos","timestamp":"2018. április. 04. 06:41","title":"A nap fotója: a Parlament előtt a budapesti milliárdos szlovák rendszámos új Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e93013-7d59-4cf4-aa88-5a96df960bc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookról nem túl etikus módon beszerezhető személyes adatok ügyében kiadott két hazai szám rávilágít a közösségi oldal erejére: a Facebook pillanatok alatt képes sokat csinálni a kevésből.","shortLead":"A Facebookról nem túl etikus módon beszerezhető személyes adatok ügyében kiadott két hazai szám rávilágít a közösségi...","id":"20180405_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_erintett_magyar_felhasznalok_szama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8e93013-7d59-4cf4-aa88-5a96df960bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2f99d8-36ad-477c-861a-6a61024d59cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_erintett_magyar_felhasznalok_szama","timestamp":"2018. április. 05. 10:03","title":"Megjött a szám: 32 067 magyar felhasználót érint a nagy Facebook-botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd8bd8-3f05-46e7-8f5c-589d84686f39","c_author":"","category":"elet","description":"A személye összeforrt a divattal, most mégis bekövetkezhet az elképzelhetetlen.","shortLead":"A személye összeforrt a divattal, most mégis bekövetkezhet az elképzelhetetlen.","id":"20180404_Tavozhat_a_foszerkeszto_akinel_nagyon_nehez_jol_feloltozni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd8bd8-3f05-46e7-8f5c-589d84686f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d0fd66-26a2-4cfa-a98f-ba91d4a9bc12","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Tavozhat_a_foszerkeszto_akinel_nagyon_nehez_jol_feloltozni","timestamp":"2018. április. 04. 09:19","title":"Távozhat a főszerkesztő, akinél nagyon nehéz jól felöltözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecf8a4c-7fbd-4534-9744-c8add63bb95f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bátor Tábor 17 éve vállalkozik arra, hogy újraindítja a gyerekkort. Most a táborozók összegezték, hogy mit kaptak ettől a kezdeményezéstől.","shortLead":"A Bátor Tábor 17 éve vállalkozik arra, hogy újraindítja a gyerekkort. Most a táborozók összegezték, hogy mit kaptak...","id":"20180405_Furcsa_de_van_egy_hely_ahol_mindenki_mindenkivel_kedves","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ecf8a4c-7fbd-4534-9744-c8add63bb95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78977240-00cd-4f36-94c9-b4e297eec9a1","keywords":null,"link":"/elet/20180405_Furcsa_de_van_egy_hely_ahol_mindenki_mindenkivel_kedves","timestamp":"2018. április. 05. 11:28","title":"Furcsa, de van egy hely, ahol mindenki mindenkivel kedves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő években egyre több kockázati tőkét fektethetnek be Magyarországon is, igaz, az állam a legfontosabb szereplő.","shortLead":"A következő években egyre több kockázati tőkét fektethetnek be Magyarországon is, igaz, az állam a legfontosabb...","id":"20180405_Evtizedes_csucson_a_kockazati_toke_de_mire_szamithat_aki_Magyarorszagon_szeretne_befektetni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f36b20-7b99-4855-a759-08764862fecc","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Evtizedes_csucson_a_kockazati_toke_de_mire_szamithat_aki_Magyarorszagon_szeretne_befektetni","timestamp":"2018. április. 05. 15:27","title":"Évtizedes csúcson a kockázati tőke, de mire számíthat, aki Magyarországon szeretne befektetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa767ae-0cba-4c32-8eb1-21fdc8bcba91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második-harmadik Orbán-kormány alatt átlag kétszer annyit fizettünk a gázért, mint a 2002-2010 közötti szociálliberális időszakban, írja a Népszava.","shortLead":"A második-harmadik Orbán-kormány alatt átlag kétszer annyit fizettünk a gázért, mint a 2002-2010 közötti...","id":"20180405_Rezsiduplazas_feleannyiba_kerult_a_gaz_a_szocialliberalis_kormanyok_alatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa767ae-0cba-4c32-8eb1-21fdc8bcba91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97741d28-1c25-4994-b179-4c66596702b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Rezsiduplazas_feleannyiba_kerult_a_gaz_a_szocialliberalis_kormanyok_alatt","timestamp":"2018. április. 05. 13:17","title":"Rezsiduplázás: feleannyiba került a gáz a szociálliberális kormányok alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12854248-a70a-44f1-98bf-65c4820d7248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Annyira abszurddá vált a politika, hogy a humoristákra lassan már semmi szükség – mondta a Heti Válasznak Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója.","shortLead":"Annyira abszurddá vált a politika, hogy a humoristákra lassan már semmi szükség – mondta a Heti Válasznak Litkai...","id":"20180405_litkai_gergely_semmilyen_kormanynak_nem_tesz_jot_ha_legitimacioja_az_ugyeskedes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12854248-a70a-44f1-98bf-65c4820d7248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3683b9b9-75f5-40dc-92cd-140b02e4458d","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_litkai_gergely_semmilyen_kormanynak_nem_tesz_jot_ha_legitimacioja_az_ugyeskedes","timestamp":"2018. április. 05. 13:51","title":"Litkai Gergely: Semmilyen kormánynak nem tesz jót, ha legitimációja az ügyeskedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]